So lief die Vorbereitung der Staffel 2-Westfalenligisten

Die Staffel 2-Westfalenligisten absolvierten am Wochenende ihre Generalproben. Teilweise fielen diese jedoch witterungsbedingt aus. Kurios: Der SC Westfalia Herne hat sein letztes Testspiel am 1. Februar absolviert.
FuPa Westfalen hat für euch die Übersicht aller Testspiele:
Hinweis: Alle Ergebnisse aus Sicht der Westfalenligisten
DJK TuS Hordel
DO, 15. Januar, 19 Uhr (A) - VfL Bochum II (RL) 0:1
FR, 16. Januar, 18 Uhr (H) - SC Velbert (OL) 1:2 (Heinrichs-Cup, 45 Minuten)
FR, 16. Januar, 20 Uhr (H) - ASC 09 Dortmund (OL) 2:0 (Heinrichs-Cup, 45 Minuten)
SO, 18. Januar (H) - SV Wanne 11 (LL) 7:0 (Spiel um Platz 3, Heinrichs-Cup)
FR, 23. Januar, 19.30 Uhr (A) - FC Altenbochum (LL) 2:4
SA, 24. Januar - HSM Bochum
SO, 1. Februar, 15 Uhr (H) - FC Marl (LL) 0:1
SA, 8. Februar, 15 Uhr (A) - SV Dorsten-Hardt (LL) 3:1
SO, 15. Februar, 15 Uhr (A) - SC Westfalia Kinderhaus (WL) 2:2
SpVgg Horsthausen
3./4. Januar Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal
DI, 20. Januar, 19 Uhr (A) - Türkspor Dortmund (OL) 1:2
SO, 25. Janaur, 15.15 Uhr (A) - FC Roj (LL) 0:0
SO, 1. Februar, 15 Uhr (H) - SF Wanne-Eickel (LL) 2:0
SO, 8. Februar, 15 Uhr (H) - FC Altenbochum (LL) 5:2
SA, 14. Februar, 16 Uhr (A) - BV Herne-Süd (LL) 9:0 (Kreispokal)
SO, 15. Februar, 15 Uhr (A) - FC Nordkirchen (WL) abgesagt
DSC Wanne-Eickel
21. Dezember Vest-Cup
27. Dezember Hertener Mitternachtscup
3. Januar Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal
MI, 14. Januar, 19 Uhr (H) - Türkspor Dortmund (OL) 2:0
SA, 17. Januar, 14 Uhr (H) - SG Wattenscheid 09 (OL) 1:4
SO, 25. Januar, 14 Uhr (H) - Adler Frintrop (OL) 2:5
SO, 1. Februar, 15 Uhr (A) - TuS Harpen (LL) 1:1
SO, 8. Februar,14.30 Uhr (A) - VfB Kirchhellen (BL) 4:1
SO, 15. Februar, 14.30 Uhr (A) - FC Marl (LL) 1:2
Holzwickeder SC
DO, 15. Januar, 19.15 Uhr (A) - TuS Hiltrup (OL) 0:4
SO, 25. Januar, 14 Uhr (A) - BV Herne-Süd (LL) 2:3
SA, 31. Januar, 14 Uhr (H) - Hombrucher SV (LL) 3:0
SA, 7. Februar, 14 Uhr (H) - BSV Menden (LL) 5:0
SO, 15. Februar, 14 Uhr (H) - SpVg Hagen 11 (LL) abgesagt
TuS Erndtebrück
SO, 4. Januar Röhrtal Charity Cup
SA, 31. Janaur, 13 Uhr (A) - MSV Duisburg U19 1:0
SA, 7. Februar, 14 Uhr (H) - Frechen 20 (OL) 3:3
MI, 11. Februar, 18.30 Uhr (A) - Sportfreunde Siegen U19 4:3
SA, 14. Februar, 14 Uhr (H) - TSV Weißtal (LL) 1:1
BSV Schüren
27./28. Dezember, 2. - 4. Januar und 9. - 11. Januar HSM Dortmund
FR, 23. Januar, 19.30 Uhr (A) - TuS Eichlinghofen (LL) 3:0
SO, 25. Januar, 15 Uhr (A) - SG Wattenscheid 09 (OL) 2:3
SA, 31. Januar, 17.30 Uhr (H) - FC Nordkirchen (WL) 0:1
SO, 8. Februar, 15 Uhr (A) - SC Verl II (OL) 0:2
SO, 15. Februar, 15 Uhr (H) - Werner SC (LL) 4:2
Vestia Disteln
26./27. Dezember HSM Herten
SO, 25. Januar, 14.30 Uhr (H) - VfL Senden (LL) 5:1
DI, 27. Januar, 19 Uhr (A) - Firtinaspor Herne (KLA) 5:1
SO, 1. Februar, 15.15 Uhr (H) - FC 96 Recklinghausen (BL) 4:1
SO, 8. Feburar, 15.15 Uhr (H) - SV Wanne 11 (LL) 5:1
SA, 14. Februar, 13 Uhr (A) - GW Nottuln (WL) 1:3
FC Iserlohn
3. Januar HSM Iserlohn
SO, 18. Januar, 15 Uhr (A) - SC Neheim (LL) 1:3
SO, 25. Januar, 15.30 Uhr (H) - SuS Langscheid/Enkhausen (LL) 3:1
SO, 1. Februar, 13 Uhr (H) - Hombrucher SV U19 2:5
FR, 6. Februar, 19.30 Uhr (A) - Vatanspor Hemer (BL) 3:4
SO, 14. Februar, 15 Uhr (A) - SV Westfalia Soest (WL) 0:3
Westfalia Herne
21. Dezember Vest-Cup
3. Januar Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal
FR, 9. Januar, 19 Uhr (A) - DJK BW Mintard (LL) 5:5
SA, 17. Januar, 18 Uhr (H) - TuS Stockum (BL) 11:0
SA, 24. Janaur, 15.30 Uhr (H) - SV Schermbeck (OL) 2:5
SO, 1. Februar, 15.30 Uhr (H) - GW Nottuln (WL) 1:1
FR, 13. Februar, 19.15 Uhr (H) - SG Wattenscheid 09 (OL) abgesagt
SO, 15. Februar, 15 Uhr (A) - VfB Hüls (BL) abgesagt
RSV Meinerzhagen
27. Dezember Kiersper Sparkassen-Pokal
2. Januar Werner-Schulze-Cup
10. Januar Provinzial-Hegemann-Cup
SA, 17. Januar, 15 Uhr (A) - TuS Ennepetal (OL) 1:1
18. Januar Suvicom Cup
SO, 25. Januar, 15.30 Uhr (A) - Borussia Dröschede (LL) 4:1
SO, 1. Februar, 13.30 Uhr (A) - SV Hohenlimburg (LL) 1:4
DO, 5. Februar, 19 Uhr (H) - TuS Grünenbaum (KLA) 12:0
SO, 8. Februar, 13 Uhr (H) - SV 04 Attendorn (LL) 4:2
DI, 10. Februar, 19.15 Uhr (H) - SC Drolshagen (LL) 2:2
SA, 14. Februar, 15 Uhr (H) - Germania Salchendorf (LL) 1:1
SC Obersprockhövel
MI, 14. Januar, 19.30 Uhr (H) - TuS Ennepetal (OL) 0:5
SO, 18. Januar, 15 Uhr (A) - TSG Sprockhövel (OL) 1:3
SO, 25. Janaur, 15 Uhr (H) - SF Niederwenigern (OL) 0:1
SO, 1. Februar, 15 Uhr (A) - FC Altenbochum (LL) 1:1
SO, 8. Februar, 15 Uhr (H) - BV Herne-Süd (LL) 4:0
SA, 14. Februar, 14.30 Uhr (A) - TuS Eichlinghofen (LL) 5:1
Wacker Obercastrop
21. Dezember Teamsah Cup
23. Dezember Foconis-Hallen-Cup
3. Januar HSM Castrop-Rauxel
SO, 1. Februar, 15 Uhr (A) - SV Wanne 11 (LL) 3:1 (Kreispokal)
DO, 5. Februar, 19.30 Uhr (A) - FC Marl (LL) 1:3
SO, 8. Februar, 15.30 Uhr (H) - FC Roj (LL) 2:3
SO, 15. Februar, 15.30 Uhr (H) - TuS Hannibal (LL) 5:1
Concordia Wiemelhausen
SA, 17. Januar, 15 Uhr - KFC Uerdingen (OL) 1:2 (Heinrichs-Cup, 45 Minuten)
SA, 17. Januar, 16 Uhr - SV Wanne 11 (LL) 0:1 (Heinrichs-Cup, 45 Minuten)
SO, 18. Januar, 11 Uhr - SC Velbert (OL) 7:9 n. E. (5:5) (Spiel um Platz 5, Heinrichs-Cup)
SA/SO, 24./25. Januar - HSM Bochum
SO, 1. Februar, 15.15 Uhr (H) - SuS Kaiserau (LL) 5:1
DO, 5. Februar, 19.30 Uhr (A) - RW Stiepel (KLA) 8:2
SO, 8. Februar, 15.15 Uhr (H) - Königsborner SV (LL) 2:1
SO, 15. Februar, 15.15 Uhr (H) - TuS Harpen (LL) 4:1
SpVg Hagen 11
3. Januar Provinzial Cup Sallermann
10. Januar Sparkassen Masters Hagen
FR, 23. Januar, 19 Uhr (A) - FC Hellas/Makedonikos Hagen (BL) 2:1
SO, 1. Februar, 16 Uhr (H) - TuS Hannibal (LL) 7:3
SO, 8. Februar, 15 Uhr (H) - SV Brackel 06 (LL) 1:1
SO, 15. Februar, 14 Uhr (A) - Holzwickeder SC (WL) abgesagt
FC Brünninghausen
27./28. Dezember, 2. - 4. Januar und 9. - 11. Januar HSM Dortmund
SO, 18. Januar, 15.30 Uhr (H) - Borussia Dröschede (LL) 2:3
SO, 1. Februar, 15 Uhr (A) - TSC Eintracht Dortmund U19 2:1
SO, 8. Februar, 15 Uhr (A) - Westfalia Huckarde (BL) 1:0
DO, 12. Februar, 19.30 Uhr (A) - Dortmunder Löwen (BL) 2:4
SO, 15. Februar, 15.30 Uhr (H) - SV Brackel 06 (LL) 4:0
SSV Buer
27. Dezember Hertener Mitternachtscup
28. Dezember/3. Januar HSM Gelsenkirchen
DO, 15. Januar, 19.30 Uhr (H) - SpVgg Erkenschwick (OL) 1:2
SO, 18. Januar, 15 Uhr (H) - Firtinaspor Herne (BL) 2:3
DO, 22. Januar, 19 Uhr (A) - SC Hassel (BL) 3:3
SA, 24. Januar, 18 Uhr (A) - Westfalia Dortmund (KLA) 7:3
SO, 25. Januar, 15 Uhr (A) - SV SW Lembeck (LL) 5:1
SO, 1. Februar, 15 Uhr (H) - FC Roj (LL) 1:2
SO, 8. Februar, 14.30 Uhr (A) - SV RW Deuten (LL) 3:2
DI, 10. Februar, 19.30 Uhr (A) - FC Marl (LL) 1:2
SO, 15. Februar, 15 Uhr (H) - SV Sodingen (LL) 2:0