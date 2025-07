So lief die Saison in der Fußball-B-Liga Wetzlar

Wetzlar. Mit dem SV Kölschhausen ist in der Wetzlarer Fußball-B-Liga der haushohe Favorit Meister geworden. Nach den hochkarätigen Zugängen von Hannes Köhler, Rouven ter Jung (beide SC Waldgirmes U23) aus der Verbandsliga, Nico Rußmann, Julian Liebig (beide SG Ehringshausen/Dillheim) und Leon Becker (zuletzt SC Münchholzhausen/Dutenhofen) sowie der Rückkehr von Leon Hess nach einem Auslandsjahr in den USA und in Kanada war die Mannschaft von der personellen Besetzung her eigentlich zu stark für die Liga. Von Anfang an segelte sie an der Tabellenspitze. Am Ende standen 122:18 Tore zu Buche. Mit Miguel Noriega (35 Treffer) und Hannes Köhler (31) hatten die Kölschhäuser zudem die beiden erfolgreichsten Torschützen der Liga in ihren Reihen.