So lief die Rundenbesprechung der Fußball-Kreisoberliga West
Teaser KOL WEST: +++ In Ehringshausen vereinbaren die Fußball-Clubs aus der „KOL“ die Termine der Restrunde. Was es zum Treffen der Vereinsvertreter zu wissen gibt und wann es so richtig spannend wird +++
Ehringshausen. Als Alexander Neul, Wetzlars Kreisfußballwart und Klassenleiter der Fußball-Kreisoberliga West, am vergangenen Freitagabend die Restrundenbesprechung der „KOL“ eröffnet hat, warfen große Dinge ihre Schatten voraus. Sicher auch die heißen Bock- und Rindswürtschen samt Brötchen, die Vorsitzender Norbert Claas vom gastgebenden SG Ehringshausen nach und nach auftischte. Mehr aber der noch viel heißere Auf- und Abstiegskampf, mit dem die Runde am 19. Februar mit dem Kracher-Nachholspiel RSV Büblingshausen gegen FSV Braunfels (Anstoß: 19.30 Uhr) wieder Fahrt aufnimmt.