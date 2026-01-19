 2026-01-19T08:28:16.618Z

Ligavorschau
Ob der TSV Bicken um Caner Alici (Mitte), hier im Kopfballduell mit Deniz Günes von der SG Oberbiel, Rang eins in der Fußball-Kreisoberliga West bis zum Saisonende verteidigen kann, zeigt sich spätestens am 23. Mai – dann steigt ab 17.15 Uhr der finale Showdown um Auf- und Abstieg. © Lorenz Pietzsch
So lief die Rundenbesprechung der Fußball-Kreisoberliga West

Teaser KOL WEST: +++ In Ehringshausen vereinbaren die Fußball-Clubs aus der „KOL“ die Termine der Restrunde. Was es zum Treffen der Vereinsvertreter zu wissen gibt und wann es so richtig spannend wird +++

Ehringshausen. Als Alexander Neul, Wetzlars Kreisfußballwart und Klassenleiter der Fußball-Kreisoberliga West, am vergangenen Freitagabend die Restrundenbesprechung der „KOL“ eröffnet hat, warfen große Dinge ihre Schatten voraus. Sicher auch die heißen Bock- und Rindswürtschen samt Brötchen, die Vorsitzender Norbert Claas vom gastgebenden SG Ehringshausen nach und nach auftischte. Mehr aber der noch viel heißere Auf- und Abstiegskampf, mit dem die Runde am 19. Februar mit dem Kracher-Nachholspiel RSV Büblingshausen gegen FSV Braunfels (Anstoß: 19.30 Uhr) wieder Fahrt aufnimmt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

