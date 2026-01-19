So lief die Rundenbesprechung der Fußball-Kreisoberliga West

Ehringshausen. Als Alexander Neul, Wetzlars Kreisfußballwart und Klassenleiter der Fußball-Kreisoberliga West, am vergangenen Freitagabend die Restrundenbesprechung der „KOL“ eröffnet hat, warfen große Dinge ihre Schatten voraus. Sicher auch die heißen Bock- und Rindswürtschen samt Brötchen, die Vorsitzender Norbert Claas vom gastgebenden SG Ehringshausen nach und nach auftischte. Mehr aber der noch viel heißere Auf- und Abstiegskampf, mit dem die Runde am 19. Februar mit dem Kracher-Nachholspiel RSV Büblingshausen gegen FSV Braunfels (Anstoß: 19.30 Uhr) wieder Fahrt aufnimmt.