So lief die Rundenbesprechung der Fußball-Kreisoberliga Nord Teaser KOL NORD: +++ Die Vereinsvertreter blicken - trotz Wetterkapriolen - auf eine ruhige Vorrunde zurück. Die Schiedsrichter haben eine Bitte und ein Angebot +++ von Redaktion · Heute, 12:07 Uhr · 0 Leser

Biedenkopfs Kreisfußballwart Diether Achenbach brachte - wie auch tags zuvor die Veranstaltung der A- und B-Ligen Biedenkopf - die Restrundenbesprechung der Fußball-Kreisoberliga Nord problemlos über die Bühne. © Christoph Heuser

Marburg-Wehrda. Zur Restrundenbesprechung der Fußball-Kreisoberliga Nord kamen die Vereinsvertreter am Samstagvormittag im Vereinsheim des FV Wehrda zusammen. FV-Vorsitzender Rolf Usinger versorgte die Teilnehmenden passend zur Tageszeit mit Kaffee. Die Schiedsrichter richteten eine Bitte an die Vereine und hoben ein Angebot hervor.