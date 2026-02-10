 2026-02-09T08:36:21.830Z

Ligabericht

So lief die Rundenbesprechung der Fußball-Kreisoberliga Nord

Teaser KOL NORD: +++ Die Vereinsvertreter blicken - trotz Wetterkapriolen - auf eine ruhige Vorrunde zurück. Die Schiedsrichter haben eine Bitte und ein Angebot +++

Biedenkopfs Kreisfußballwart Diether Achenbach brachte - wie auch tags zuvor die Veranstaltung der A- und B-Ligen Biedenkopf - die Restrundenbesprechung der Fußball-Kreisoberliga Nord problemlos über die Bühne. © Christoph Heuser
Marburg-Wehrda. Zur Restrundenbesprechung der Fußball-Kreisoberliga Nord kamen die Vereinsvertreter am Samstagvormittag im Vereinsheim des FV Wehrda zusammen. FV-Vorsitzender Rolf Usinger versorgte die Teilnehmenden passend zur Tageszeit mit Kaffee. Die Schiedsrichter richteten eine Bitte an die Vereine und hoben ein Angebot hervor.

