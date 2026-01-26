Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
So lief die Restrundenbesprechung der Verbandsliga Mitte
Teaser VL MITTE: +++ In der zweithöchsten hessischen Fußball-Spielklasse stecken die Vereinsvertreter den Rahmen für verbleibenden Spiele ab. Auf eine Sache wird bei der Versammlung besonders gepocht +++
Wetzlar. Am 31. Mai (Sonntag) endet in der Fußball-Verbandsliga Mitte die Saison 2025/2026. 160 Partien wurden bereits absolviert, 112 stehen bis dahin noch aus, weiter geht es am 27. Februar. Die Besprechung der Restrunde fand wieder als Videokonferenz statt. Beim digitalen Treffen waren Vertreter aller 17 Vereine anwesend. Klassenleiter Dirk Webert und Horst Holl, in der Sportgerichtsbarkeit des HFV als Einzelrichter zuständig für die Verbandsligen, ließen den bisherigen Saisonverlauf jeweils kurz Revue passieren.