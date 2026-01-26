 2026-01-20T07:14:11.657Z

Ligabericht
Die Jungs vom SSC Burg wollen auch im restlichen Saisonverlauf der Fußball-Verbandsliga Mitte wieder möglichst viele Tore bejubeln. (Archivfoto) © Lorenz Pietzsch
So lief die Restrundenbesprechung der Verbandsliga Mitte

Teaser VL MITTE: +++ In der zweithöchsten hessischen Fußball-Spielklasse stecken die Vereinsvertreter den Rahmen für verbleibenden Spiele ab. Auf eine Sache wird bei der Versammlung besonders gepocht +++

Wetzlar. Am 31. Mai (Sonntag) endet in der Fußball-Verbandsliga Mitte die Saison 2025/2026. 160 Partien wurden bereits absolviert, 112 stehen bis dahin noch aus, weiter geht es am 27. Februar. Die Besprechung der Restrunde fand wieder als Videokonferenz statt. Beim digitalen Treffen waren Vertreter aller 17 Vereine anwesend. Klassenleiter Dirk Webert und Horst Holl, in der Sportgerichtsbarkeit des HFV als Einzelrichter zuständig für die Verbandsligen, ließen den bisherigen Saisonverlauf jeweils kurz Revue passieren.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

