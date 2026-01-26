So lief die Restrundenbesprechung der Verbandsliga Mitte

Wetzlar. Am 31. Mai (Sonntag) endet in der Fußball-Verbandsliga Mitte die Saison 2025/2026. 160 Partien wurden bereits absolviert, 112 stehen bis dahin noch aus, weiter geht es am 27. Februar. Die Besprechung der Restrunde fand wieder als Videokonferenz statt. Beim digitalen Treffen waren Vertreter aller 17 Vereine anwesend. Klassenleiter Dirk Webert und Horst Holl, in der Sportgerichtsbarkeit des HFV als Einzelrichter zuständig für die Verbandsligen, ließen den bisherigen Saisonverlauf jeweils kurz Revue passieren.