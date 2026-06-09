So lief die Relegation in Oberfranken von Bezirksliga bis Kreisklasse

Vorbei ist die Relegation in Oberfranken: Startschuss war am 20. Mai 2026 und inzwischen sind alle Entscheidungen von der Bezirksliga, der Kreisliga und der Kreisklasse gefallen. Alle Ergebnisse und Daten zu den Highlight-Spielen aus den Kreisen Bamberg, Bayreuth, Kulmbach, Coburg, Kronach, Lichtenfels, Hof, Tirschenreuth und Wunsiedel. (Stand: 9. Juni, 11:00 Uhr)
1. Runde
Mi., 20.05.26 18:15 Uhr TSV Staffelstein - TSV Pfarrweisach 3:1
Mi., 20.05.26 18:15 Uhr SV 05 Froschbachtal - SV Heinersreuth 5:3
Do., 21.05.26 18:15 Uhr 1. FC Kronach - ASV Sassanfahrt 1:0
Do., 21.05.26 18:15 Uhr TSV Waldershof - FC Tirschenreuth 2:0
2. Runde
Mo., 25.05.26 18:00 Uhr TSV Staffelstein - 1. FC Kronach 4:0
Mo., 25.05.26 18:00 Uhr SV 05 Froschbachtal - TSV Waldershof 2:1
Qualifikation
Di., 19.05.26 18:15 Uhr TSV Kelbachgrund Kleukheim - VfL Mürsbach 3:1
Do., 21.05.26 18:30 Uhr TSC Mainleus - SV Hutschdorf 3:2
1. Runde
24.05.26 15:00 Uhr SG Schlüsself. / TSV Aschbach - SG SV Lisberg / Trabelsdorf 5:3
24.05.26 15:00 Uhr TSV Ködnitz - TSV Bayreuth St. Johannis 4:2
24.05.26 18:00 Uhr TSV Kelbachgrund Kleukheim - SV Weichendorf 1:4
25.05.26 18:00 Uhr TSV Donndorf-Eckersdorf - SV Hutschdorf 4:2
2. Runde
Do., 28.05.26 18:15 Uhr SV Weichendorf - SG Stappenbach / DJK/SC Vorra 2:0
So., 31.05.26 18:00 Uhr TSV Ködnitz - TSV Donndorf-Eckersdorf 0:2
Play-Offs
Fr., 22.05.26 18:00 Uhr FC Eintracht Bamberg 2010 II - DJK-SC Mistendorf 2:3
1. Runde
Sa., 23.05.26 15:00 Uhr FV Giech - SG Roßdorf a.F. / SC Melkendf. 3:2
Sa., 23.05.26 18:00 Uhr SV Zapfendorf - TSG 2005 Bamberg 0:2
So., 24.05.26 18:00 Uhr FSV Schnabelwaid - SC Kreuz Bayreuth 2:3
Mo., 25.05.26 15:00 Uhr SSV Kasendorf - 1. FC Kirchleus 0:8
Mo., 25.05.26 15:00 Uhr SG DJK Sambach / Herrnsdorf / SV Steppach - 1. FC Frimmersdorf 0:2
Mo., 25.05.26 16:00 Uhr SV Fortuna Untersteinach - FC Fichtelgebirge II 2:1
Di., 26.05.26 18:15 Uhr SV Hallstadt - 1. FC Lauf 0:2
Mi., 27.05.26 18:15 Uhr FC Eintracht Bamberg 2010 II - FC Altendorf 5:2
Sa., 30.05.26 15:00 Uhr TSG 2005 Bamberg - FV Giech 1:5
2. Runde
Di., 02.06.26 18:15 Uhr SV Hallstadt - SG DJK Sambach / Herrnsdorf / SV Steppach 0:5
Mi., 03.06.26 18:15 Uhr TSG 2005 Bamberg - FC Altendorf 2:0
Mi., 03.06.26 18:30 Uhr SC Kreuz Bayreuth - SV Fortuna Untersteinach 1:9
3. Runde
So., 07.06.26 17:00 Uhr TSG 2005 Bamberg - SG DJK Sambach / Herrnsdorf / SV Steppach 0:4
Play-Offs
Di., 19.05.26 18:15 Uhr 1. FC Baiersdorf - SG Roth Main Mainroth 3:1
1. Runde
Fr., 22.05.26 18:15 Uhr FC Adler Weidhausen - FC Haarbrücken 3:5
Sa., 23.05.26 16:00 Uhr SV Heilgersdorf - TSV Scheuerfeld 4:3
So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Roth Main Mainroth - TSV Weißenbrunn 3:0
So., 24.05.26 18:00 Uhr SpVgg 1924 Lettenreuth - 1. FC Marktgraitz 1:0
2. Runde
Mi., 27.05.26 18:15 Uhr TSV Scheuerfeld - FC Adler Weidhausen 2:3
Do., 28.05.26 18:15 Uhr 1. FC Marktgraitz - TSV Weißenbrunn 3:6
1. Runde
Fr., 22.05.26 18:15 Uhr 1. FC Türk Hof - SpVgg Oberkotzau II 0:1
Fr., 22.05.26 18:15 Uhr TuS Erkersreuth - TSV Bärnau 1:2
Sa., 23.05.26 17:00 Uhr FSV Viktoria Hof - SV 05 Froschbachtal II 1:0
Sa., 23.05.26 17:00 Uhr ASV Wunsiedel - BSC Furthammer 4:2
1. Runde
Sa., 23.05.26 14:30 Uhr SpVgg Döbra - ZV Feilitzsch II 1:3
Sa., 23.05.26 15:00 Uhr SG FC Schönwald / TSV Selb-Pb. II - SG ATG Tröstau / FC Nagel II 3:0
Mo., 25.05.26 15:00 Uhr ASV Wunsiedel II - FC Rehau II 1:3
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