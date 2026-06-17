 2026-06-17T14:51:57.883Z

Allgemeines

So lief die Relegation am 17. Juni - alle Ergebnisse & Entscheidungen

Die Relegation am Niederrhein geht in die nächste Runde - diesmal fallen am Mittwoch, 17. Juni, einige Entscheidungen. Es gibt aber auch erste Duelle.

von André Nückel · Heute, 22:45 Uhr · 0 Leser
Die Relegationsspiele des Tages.
Die Relegationsspiele des Tages. – Foto: FuPa-Grafik

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Landesliga 1
Landesliga 2
Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3

Die Relegation am Niederrhein geht in die nächste Runde - diesmal fallen am Mittwoch, 17. Juni, einige Entscheidungen. Es gibt aber auch erste Duelle. Die große Übersicht auf FuPa!

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Relegation zur Landesliga

Die sechs Bezirksliga-Vizemeister treten in zwei Dreiergruppen an und ermitteln zwei weitere Teams, die neben den Meistern in die Landesliga aufsteigen dürfen.

  • Gruppe 1: MSV Düsseldorf (Gruppe 1), OSV Meerbusch (Gruppe 3), Duisburger FV (Gruppe 5)
  • Gruppe 2: SC Germania Reusrath (Gruppe 2), Sportfreunde Broekhuysen (Gruppe 4), Rot-Weiss Essen II (Gruppe 6)

Gruppe 1

Hinweis: Die Paarungen der Spiele 2 und 3 entscheiden sich erst nach dem ersten Spiel.

Hinweis: Die Paarungen der Spiele 2 und 3 entscheiden sich erst nach dem ersten Spiel.

Bezirksliga-Relegation

Die sechs Tabellen-15. der Bezirksliga Niederrhein gehen in eine Abstiegs-Relegation und ermitteln drei weitere Kreisliga-A-Absteiger. Die insgesamt drei Paarungen wurden vorab durch den FVN ausgelost, allerdings gibt es nach dem letzten Spieltag noch zwei Fragezeichen:

  • Gruppe 1: Die Partie des CfR Links beim TSV Meerbusch II wurde abgebrochen, daher steht eine Wertung des Spiels aus. Sollte CfR Links die Zähler erhalten, würde VdS Nievenheim direkt absteigen und Links an der Relegation teilnehmen - mehr Informationen zum Abbruch an dieser Stelle.
  • Gruppe 2: Der SSV Berghausen und die SG Hackenberg sind punktgleich und haben einen ausgeglichenen direkten Vergleich, daher geht es in die Entscheidungsrunde um die Relegation - der Verlierer steigt ab. Der Sieger trifft auf den 1. FC Viersen und muss dann erneut im Hin- und Rückspiel ran.

Entscheidungsrunde der Bezirksliga 2

>>> Zur Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt

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Abstiegs-Relegation der Bezirksliga

Paarung 1: Bezirksliga 2 - Bezirksliga 3

Der 1. FC Viersen wartet auf den Sieger aus den Entscheidungsspielen zwischen SSV Berghausen und SG Hackenberg.

Heute, 19:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
1
0
Abpfiff

Paarung 2: Bezirksliga 1 - Bezirksliga 6

Arminia Lirich wartet als Vertreter der Bezirksliga 6 auf den Gegner der Bezirksliga 1.

>>> Zur Relegation um den Bezirksliga-Klassenerhalt

Relegation in Duisburg, Dinslaken, Mülheim

  • Abstiegs-Relegation in der Kreisliga B: Sollte Viktoria Buchholz aus der Bezirksliga absteigen, müssen insgesamt neun Mannschaften in die Kreisliga B absteigen. Dann gäbe es eine Relegation der Tabellen-15. - das wären der SG Duisburg-Süd II und der VfB Speldorf II.

Heute, 19:30 Uhr
SG Duisburg-Süd 98/20
SG Duisburg-Süd 98/20SG DU-Süd II
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf II
2
0
Abpfiff

>>> Zur Abstiegs-Relegation der Kreisliga B in Duisburg-Dinslaken-Mülheim

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Relegation in Grevenbroich-Neuss

  • Relegation zur Kreisliga A: Die Tabellendritten spielen eine Relegation aus, sollte VdS Nievenheim nicht aus der Bezirksliga absteigen. Nievenheim kämpft bis zum 21. Juni in der Bezirksliga-Relegation um den Klassenerhalt. Vorsorgliche Relegation: SSV Delrath und TSV Norf II.

Heute, 19:30 Uhr
SSV Delrath
SSV DelrathSSV Delrath
TSV Norf
TSV NorfTSV Norf II
3
2
Abpfiff

  • Relegation zur Kreisliga B: Gleiches Spiel in der Kreisliga C: Hier warten Trabzonspor Dormagen und die Sportfreunde Vorst II auf die Endplatzierung von VdS Nievenheim.

>>> Zur Relegation zur Kreisliga B Grevenbroich-Neuss

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Relegation in Kempen-Krefeld

  • Relegation zur Kreisliga A: Weil es nur einen Bezirksliga-Absteiger gibt (TSV Meerbusch II), gibt es einen vierten Aufsteiger aus der Kreisliga B. Die Vizemeister - TIV Nettetal, KTSV Preußen Krefeld und SuS Krefeld - werden sonach in einer Relegation antreten.

Heute, 19:30 Uhr
SuS Krefeld
SuS KrefeldSuS Krefeld
KTSV Preussen Krefeld
KTSV Preussen KrefeldKTSV 1855
3
2

>>> Zur Relegation zur Kreisliga A Kempen-Krefeld

  • Relegation zur Kreisliga B: Weil es nur einen Bezirksliga-Absteiger gibt (TSV Meerbusch II), gibt es einen siebten Aufsteiger aus der Kreisliga C. Die Tabellendritten - VSF Amern III, Borussia Oedt II und SV Oppum IV - werden sonach in einer Relegation antreten.
    UPDATE: VSF Amern III verzichtet.

>>> Zur Relegation zur Kreisliga B Kempen-Krefeld

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Relegation in Oberhausen-Bottrop

  • Relegation zur Kreisliga A: Die beiden Vizemeister der Kreisliga B ermitteln einen zusätzlichen Aufsteiger in die Kreisliga A - das sind Fortuna Bottrop II und Post SV Oberhausen.

Heute, 19:00 Uhr
Post SV Oberhausen
Post SV OberhausenPost SV Ob.
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop II
2
5
Abpfiff

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