So lief die Premiere des Voba-Cups der Frauen

Frauenfußball im Fokus. – Foto: Susanne Schmidt

Der Voba-Cup bleibt in Broekhuysen. Wie berichtet, hat die Reserve der Sportfreunde Broekhuysen völlig überraschend die 29. Auflage des Vorbereitungsturniers gewonnen. In diesem Jahr sorgt die Volksbank an der Niers in Zusammenarbeit mit dem Fußballkreis Kleve/Geldern für eine Premiere. Sechs Mannschaften bewerben sich um die neue Trophäe der Frauen.

In der Gruppe 1 treffen die beiden Landesligisten SV Walbeck und Alemannia Pfalzdorf auf Bezirksligist DJK Twisteden. Gruppe 2 bilden die Landesligisten Viktoria Winnekendonk und Union Wetten sowie Kreisligist Sportfreunde Broekhuysen. Für alle Mannschaften dient der Wettbewerb als Härtetest für die neue Saison, die am 30. August beginnt.

In der Auftaktpartie wurde Alemannia Pfalzdorf bereits am Freitagabend der Favoritenrolle bei der DJK Twisteden gerecht. Nach dem Führungstreffer von Emily Kühn (27.) gelang den Gastgeberinnen durch Pia Cappel in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch der Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel machte Pfalzdorf jedoch alles klar. Santa Orfano brachte die Gäste nach einer Stunde erneut in Führung, ehe Julia Riddermann (79.) und Ayleen Gindele (85.) den 4:1-Endstand herausschossen.

In Gruppe 2 setzte sich Landesliga-Aufsteiger Union Wetten am Sonntag mit 3:0 bei den Sportfreunden Broekhuysen durch. Mit einem Doppelschlag sorgten die Gäste früh für klare Verhältnisse. Lorena Hofkens traf in der 13. Minute, nur zwei Minuten später erhöhte Theresa Nilkens auf 2:0. Hofkens war nach der Pause mit ihrem zweiten Treffer (58.) zum 3:0-Endstand erfolgreich.