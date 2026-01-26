So lief die missglückte Generalprobe des 1. FC Kleve

Eine Woche vor dem wichtigen Kellerduell gegen die Holzheimer SG nutzte Oberligist 1. FC Kleve noch einmal die Gelegenheit zu einer Generalprobe. Bei den A-Junioren von Rot-Weiß Oberhausen, die in 14 Tagen die Hauptrunde in der DFB-Nachwuchsliga mit einem Heimspiel gegen den Nachwuchs des VfL Osnabrück eröffnen, hatte die Mannschaft mit 1:2 (0:1) das Nachsehen.

Ein Sieg (2:1 bei den A-Junioren des MSV Duisburg), ein Unentschieden (1:1 gegen den Bezirksligisten TuS Xanten) und eine Niederlage lautet somit die sportliche Bilanz der drei Testspiele in der Wintervorbereitung. Die Rot-Blauen waren fast mit dem kompletten Kader nach Oberhausen gereist, wo die Partie auf Kunstrasen im dortigen Jugendleistungszentrum ausgetragen wurde. Lediglich Trainer Umut Akpinar, der an der Seitenlinie von Lars van Rens vertreten wurde, und Fabio Forster mussten passen. Die Position des erkrankten Kapitäns nahm Thomas Haal ein.

Ein Mann stand aus Klever Sicht im Mittelpunkt: Luca Thuyl feierte nach seinem sechsmonatigen Auslandsaufenthalt sein Comeback. Der technische versierte Mittelfeldspieler, der die Klever Offensivaktionen deutlich beleben soll, kam in der zweiten Halbzeit zum Einsatz und hatte keinerlei Anlaufschwierigkeiten. „Das sah insgesamt schon sehr gut aus. Der Spielwitz von Luca ist immer noch da, er hat nichts verlernt“, sagte Georg Mewes, Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve.

Das Hauptproblem des Oberligisten vom Bresserberg wurde in der ersten Halbzeit einmal mehr deutlich. Der 1. FC Kleve hatte zwar deutlich mehr vom Spiel. Doch in Höhe des gegnerischen Strafraums lassen Präzision und Chancenverwertung oftmals zu wünschen übrig. „Wir haben über weite Strecken flüssig und schnell gespielt. Doch am Ende haben wir die falschen Entscheidungen getroffen, da müssen wir uns noch steigern“, sagte Lars van Rens. Der 1. FC Kleve hätte zwingend in Führung gehen müssen, doch Diwan Duyar, Juliano Ismanovski und Nermin Badnjevic ließen beste Gelegenheiten ungenutzt. Auf der anderen Seite zeigte der Oberhausener Nachwuchs, was Effektivität bedeutet – wenn auch mit dem Glück des Tüchtigen. Der erste nennenswerte Angriff der jungen „Kleeblätter“ führte direkt zum 1:0. Nach einer scharfen Hereingabe fälschte Memlan Darwish den Ball ins eigene Netz ab (40.). Unmittelbar nach Wiederanpfiff wurde der 1. FC Kleve schon wieder kalt erwischt, als Blessing Mulweme auf 2:0 erhöhte. Danach plätscherte die Partie zunächst auf überschaubarem Niveau dahin. Anschlusstreffer von Dario Gerling Erst in der Schlussphase rissen die Gäste das Geschehen wieder an sich. Immerhin reichte es noch zum Anschlusstreffer durch den eingewechselten Dario Gerling (87.). „Wir haben zwar verloren, doch insgesamt war das zum Abschluss ein ordentlicher Test“, so Mewes.

Vor dem Restart der Meisterschaft bleiben Umut Akpinar und Lars van Rens noch drei Trainingseinheiten, um dem Team den letzten Feinschliff zu verpassen. Wenn am kommenden Sonntag um 15 Uhr das Heimspiel gegen die Holzheimer SG angepfiffen wird, handelt es sich um das Duell des aktuellen Vorletzten gegen den Drittletzten. Beide Mannschaften haben 19 Punkte auf dem Konto und stehen unter Zugzwang. Auf der anderen Seite kann der 1. FC Kleve mit einem Heimsieg gegen den Aufsteiger aus Neuss den Anschluss ans untere Mittelfeld herstellen – das sollte Motivation genug sein.

