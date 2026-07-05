So lief die erste Testspielwoche der Oberligisten

Während Schermbeck, Gievenbeck und Kinderhaus bereits 180 Minuten abgespult haben, nehmen Verl II, Clarholz, Lippstadt und Maaslingen erst nächste Woche den Testspiel-Betrieb auf.
Rheine erreichte gegen Drittligist SC Preußen Münster eine achtbare nur knappe 0:1-Niederlage. Dagegen ging Hordel im Derby bei Regionalligist VfL Bochum II völlig unter.
Die Ergebnisse in der Übersicht:
DJK Adler Frintrop (LL) - SV Schermbeck 2:1 (1:0)
Tore: 1:0 Linus Wissing (30.), 2:0 Lasse Dittner (47.), 2:1 Brayan Sosa (73.)
VfB Kirchhellen (BL) – SV Schermbeck 0:4 (0:1)
Tore: 0:1 Laurenz Kegel (43.), 0:2 Semih Güngör (53., Gastspieler), 0:3 Brayan Sosa (77.), 0:4 Brayan Sosa (88.)
1. FC Gievenbeck – FC Schalke 04 II (RL) 0:2 (0:0)
Tore: 0:1 Louis Tober (56.), 0:2 Malik Tubic (70.)
SC Spelle-Venhaus (OL) – 1. FC Gievenbeck 3:5 (1:1)
Tore: 0:1 Fabian Witt (4. Foulelfmeter), 1:1 Tom Winnemöller (8.), 1:2 Fabian Witt (48.), 1:3 Fabian Witt (60.), 2:3 Tom Winnemöller (65.), 2:4 Mats Bertram (74.), 3:4 Niklas Oswald (78.), 3:5 Louis Martin (86.)
Westfalia Kinderhaus – Ibbenbürener SpVg (LL) 0:2 (0:0)
Tore: 0:1 Timo Zimmermann (54.), 0:2 Julian Wesselkämper (86.)
Westfalia Kinderhaus – Sportfreunde Lotte (RL) 0:1 (0:1)
Tor: 0:1 (42.)
Eintracht Rheine – SC Preußen Münster (3. Liga) 0:1 (0:1)
Tor: 0:1 Mick-Jonas Runte (19.)
SC Preußen Münster II – SG Wattenscheid 09 (RL) 0:2 (0:1)
Tore: 0:1 Finn Wortmann (19.), 0:2 Kevin Schacht (46. Foulelfmeter)
SpVgg Vreden – SV Rot-Weiß Deuten (LL) 1:0 (1:0)
Tor: 1:0 Nicolas Ostenkötter (38.)
TSG Sprockhövel – SV Hohenlimburg (LL) 4:3 (3:2)
Tore: 1:0 Eron Morina (5.), 1:1 Eray Inan (11.), 2:1 Eron Morina (23.), 2:2 Eray Inan (28.), 3:2 Imad Lamnaouar Sekaki (35.), 4:2 Philip Lukas Goldschmied (63.), 4:3 Anri Jaiani (71.)
ASC 09 Dortmund – Borussia Dröschede (LL) 5:1 (3:1)
Tore: 1:0 Jonah Markötter (7.), 1:1 Nico Haiduk (12.), 2:1 Maximilian Podehl (16.), 3:1 Maximilian Podehl (45.), 4:1 David Vaitkevicius (74. Foulelfmeter), 5:1 David Vaitkevicius (78.)
TuS Hiltrup – DJK GW Nottuln (WL) 0:2 (0:2)
Tore: 0:1 Justus Große-Westermann (8.), 0:2 Jakob Metze (26.)
VfL Bochum II (RL) – DJK TuS Hordel 10:0 (4:0)
Tore: 1:0 Amos Gerth (10.), 2:0 Ciwan Günes (13.), 3:0 Dominic Volkmer (30.), 4:0 Dominic Volkmer (38.), 5:0 Moritz Göttlicher (58.), 6:0 Lirim Jashari (61.), 7:0 Finn-Ole Lang (68.), 8:0 Dominic Volkmer (72. Foulelfmeter), 9:0 Moritz Göttlicher (82.), 10:0 Lirim Jashari (87.)
SpVgg. Röhlinghausen (KLA) – SpVgg Erkenschwick 1:5
Tore: 0:1 Oguz Karagüzel (44.), 1:1 Esref Soydemirci (45.), 1:2 Oguz Karagüzel (57.), 1:3 Oguz Karagüzel (83. Foulelfmeter), 1:4 Alexander Friedrich (86.), 1:5 Amin Bouchra (90.)
TuS Ennepetal - SC Neheim (LL)
SC Herford (WL) – DSC Arminia Bielefeld II 1:3 (0:1)
Tore: 0:1 Gianni Jácomé Fontana (25.), 1:1 Markus Esko (51. Foulelfmeter), 1:2 Onur Yazman (64.), 1:3 (87.)
FC Nordkirchen (WL) – SpVgg Horsthausen 1:3 (0:2)
Tore: 0:1 Lennard Kurt Isensee (24.), 0:2 Mahmud Siala (37.), 1:2 Baran Colak (77.), 1:3 Mahmud Siala (80.)