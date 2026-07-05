 2026-07-03T10:03:46.518Z

Allgemeines

So lief die erste Testspielwoche der Oberligisten

Oberliga Westfalen 2026/27

von red · Heute, 17:10 Uhr · 0 Leser
Rheine verlor nur knapp gegen Drittligist Preußen Münster.
Rheine verlor nur knapp gegen Drittligist Preußen Münster. – Foto: Hardy Krebs

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Oberliga Westfalen
SC Preußen Münster
Schalke 04 II
VfL Bochum II
SF Lotte

Während Schermbeck, Gievenbeck und Kinderhaus bereits 180 Minuten abgespult haben, nehmen Verl II, Clarholz, Lippstadt und Maaslingen erst nächste Woche den Testspiel-Betrieb auf.

Rheine erreichte gegen Drittligist SC Preußen Münster eine achtbare nur knappe 0:1-Niederlage. Dagegen ging Hordel im Derby bei Regionalligist VfL Bochum II völlig unter.

Die Ergebnisse in der Übersicht:

Heute, 15:30 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
2
1
Abpfiff

DJK Adler Frintrop (LL) - SV Schermbeck 2:1 (1:0)
Tore: 1:0 Linus Wissing (30.), 2:0 Lasse Dittner (47.), 2:1 Brayan Sosa (73.)

Fr., 03.07.2026, 19:00 Uhr
VfB Kirchhellen
VfB KirchhellenVfB Kirchhellen
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
0
4
Abpfiff

VfB Kirchhellen (BL) – SV Schermbeck 0:4 (0:1)
Tore: 0:1 Laurenz Kegel (43.), 0:2 Semih Güngör (53., Gastspieler), 0:3 Brayan Sosa (77.), 0:4 Brayan Sosa (88.)

Gestern, 17:00 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
0
2
Abpfiff

1. FC Gievenbeck – FC Schalke 04 II (RL) 0:2 (0:0)
Tore: 0:1 Louis Tober (56.), 0:2 Malik Tubic (70.)

Mi., 01.07.2026, 19:30 Uhr
SC Spelle-Venhaus
SC Spelle-VenhausSpelle-Venh.
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
3
5
Abpfiff

SC Spelle-Venhaus (OL) – 1. FC Gievenbeck 3:5 (1:1)
Tore: 0:1 Fabian Witt (4. Foulelfmeter), 1:1 Tom Winnemöller (8.), 1:2 Fabian Witt (48.), 1:3 Fabian Witt (60.), 2:3 Tom Winnemöller (65.), 2:4 Mats Bertram (74.), 3:4 Niklas Oswald (78.), 3:5 Louis Martin (86.)

Heute, 14:00 Uhr
Westfalia Kinderhaus
Westfalia KinderhausWestfalia Kinderhaus
Ibbenbürener SpVg
Ibbenbürener SpVgIbbenbürener SpVg
0
2
Abpfiff

Westfalia Kinderhaus – Ibbenbürener SpVg (LL) 0:2 (0:0)
Tore: 0:1 Timo Zimmermann (54.), 0:2 Julian Wesselkämper (86.)

Fr., 03.07.2026, 19:00 Uhr
Westfalia Kinderhaus
Westfalia KinderhausWestfalia Kinderhaus
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
0
1
Abpfiff

Westfalia Kinderhaus – Sportfreunde Lotte (RL) 0:1 (0:1)
Tor: 0:1 (42.)

Gestern, 15:00 Uhr
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster
0
1

Eintracht Rheine – SC Preußen Münster (3. Liga) 0:1 (0:1)
Tor: 0:1 Mick-Jonas Runte (19.)

Fr., 03.07.2026, 19:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
0
2
Abpfiff

SC Preußen Münster II – SG Wattenscheid 09 (RL) 0:2 (0:1)
Tore: 0:1 Finn Wortmann (19.), 0:2 Kevin Schacht (46. Foulelfmeter)

Heute, 13:00 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
SV Rot-Weiß Deuten
SV Rot-Weiß DeutenSV RW Deuten
1
0
Abpfiff

SpVgg Vreden – SV Rot-Weiß Deuten (LL) 1:0 (1:0)
Tor: 1:0 Nicolas Ostenkötter (38.)

Heute, 15:00 Uhr
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
SV Hohenlimburg
SV HohenlimburgSV Hohenlimburg
4
3
Abpfiff

TSG Sprockhövel – SV Hohenlimburg (LL) 4:3 (3:2)
Tore: 1:0 Eron Morina (5.), 1:1 Eray Inan (11.), 2:1 Eron Morina (23.), 2:2 Eray Inan (28.), 3:2 Imad Lamnaouar Sekaki (35.), 4:2 Philip Lukas Goldschmied (63.), 4:3 Anri Jaiani (71.)

Gestern, 15:00 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
Borussia Dröschede
Borussia DröschedeBorussia Dröschede
5
1
Abpfiff

ASC 09 Dortmund – Borussia Dröschede (LL) 5:1 (3:1)
Tore: 1:0 Jonah Markötter (7.), 1:1 Nico Haiduk (12.), 2:1 Maximilian Podehl (16.), 3:1 Maximilian Podehl (45.), 4:1 David Vaitkevicius (74. Foulelfmeter), 5:1 David Vaitkevicius (78.)

Heute, 13:00 Uhr
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
DJK GW Nottuln
DJK GW NottulnGW Nottuln
0
2
Abpfiff

TuS Hiltrup – DJK GW Nottuln (WL) 0:2 (0:2)
Tore: 0:1 Justus Große-Westermann (8.), 0:2 Jakob Metze (26.)

Fr., 03.07.2026, 19:00 Uhr
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum II
DJK TuS Hordel
DJK TuS HordelDJK TuS Hordel
10
0
Abpfiff

VfL Bochum II (RL) – DJK TuS Hordel 10:0 (4:0)
Tore: 1:0 Amos Gerth (10.), 2:0 Ciwan Günes (13.), 3:0 Dominic Volkmer (30.), 4:0 Dominic Volkmer (38.), 5:0 Moritz Göttlicher (58.), 6:0 Lirim Jashari (61.), 7:0 Finn-Ole Lang (68.), 8:0 Dominic Volkmer (72. Foulelfmeter), 9:0 Moritz Göttlicher (82.), 10:0 Lirim Jashari (87.)

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg. Röhlinghausen
SpVgg. RöhlinghausenSV Röhlingh.
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
1
5
Abpfiff

SpVgg. Röhlinghausen (KLA) – SpVgg Erkenschwick 1:5
Tore: 0:1 Oguz Karagüzel (44.), 1:1 Esref Soydemirci (45.), 1:2 Oguz Karagüzel (57.), 1:3 Oguz Karagüzel (83. Foulelfmeter), 1:4 Alexander Friedrich (86.), 1:5 Amin Bouchra (90.)

Heute, 15:00 Uhr
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
SC Neheim
SC NeheimSC Neheim
1
1
Abpfiff

TuS Ennepetal - SC Neheim (LL)

Heute, 15:00 Uhr
SC Herford
SC HerfordSC Herford
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
1
3
Abpfiff

SC Herford (WL) – DSC Arminia Bielefeld II 1:3 (0:1)
Tore: 0:1 Gianni Jácomé Fontana (25.), 1:1 Markus Esko (51. Foulelfmeter), 1:2 Onur Yazman (64.), 1:3 (87.)

Heute, 15:00 Uhr
FC Nordkirchen
FC NordkirchenFC Nordkirchen
SpVgg Horsthausen
SpVgg HorsthausenSpVgg Horsthausen
1
3
Abpfiff

FC Nordkirchen (WL) – SpVgg Horsthausen 1:3 (0:2)
Tore: 0:1 Lennard Kurt Isensee (24.), 0:2 Mahmud Siala (37.), 1:2 Baran Colak (77.), 1:3 Mahmud Siala (80.)