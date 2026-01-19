So lief der Start von U23-Trainer Kirch

Oliver Kirch ist jetzt U23-Trainer. – Foto: Meiki Graff

Oliver Kirch sollte sein Debüt als U23-Trainer von Borussia Mönchengladbach bereits am Wochenende gegen die Sportfreunde Baumberg feiern, das Winterwetter hatte etwas dagegen. Nun war der Gegner am Mittwochabend nicht der Achte der Oberliga Niederrhein, sondern der Dritte. Gegen den KFC Uerdingen gewann Borussias U23 auf dem Fohlenplatz deutlich 7:1.

Dass Kirch übernehmen würde, war klar seit der Beförderung von Eugen Polanski zum Bundesliga-Coach. Die offizielle Verkündung erfolgte erst am 3. Januar, als der Ex-Gladbach-Profi das Training mit seiner neuen Mannschaft aufnahm. Seitdem gab es vor allem eine Lektion in Sachen Flexibilität aufgrund der Witterungsbedingungen, aber Kirch ist zufrieden mit dem Start. Ihm blieben nur wenige Tage, um inhaltlich zu werden, weniger Einheiten als geplant, weil sein Team meist auf Kunstrasen trainierte. „Die Mannschaft hat diese wenigen Einheiten jedoch sehr gut genutzt und bereits vieles auf dem Platz umgesetzt“, sagte Kirch. In der ersten Hälfte gegen Uerdingen gefiel ihm vor allem, wie emotional die U23 gegen den Ball arbeitete. 3:0 stand es da bereits durch Justin Adozi und einen Doppelpack von Len Wörsdörfer.

Gute Leistungen Letzterer hat in dieser Saison in der U19 unter Kirch eine starke Entwicklung genommen. „Mehr Impact“ habe er sich von Wörsdörfer gewünschte, sagte der Trainer, in der Nachwuchsliga und im Pokal habe es „klick gemacht“. Die Belohnung: Für das flexible Offensivtalent, 2024 aus Dortmund gekommen, ging es mit Kirch hoch in die U23. Dennoch dürfte Wörsdörfer im Saisonverlauf auch noch für die U19 zum Einsatz kommen. Was das angeht, haben sie im „Fohlenstall“ unter Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller ebenfalls eine Flexibilität verinnerlicht, die die Grenzen zwischen den Jahrgängen zerfließen lässt. Innenverteidiger Elias Vali Fard spielt wie Wörsdörfer seine zweite U19-Saison, ist aber 2008er Jahrgang und nicht 2007er – vergangene Saison wurde der Innenverteidiger bereits hochgezogen, erst in der Endrunde um die Meisterschaft lief Vali Fard für die U17 auf.