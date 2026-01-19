So lief der Start von U23-Trainer Kirch

Oliver Kirch sollte sein Debüt als U23-Trainer von Borussia Mönchengladbach bereits am Wochenende gegen die Sportfreunde Baumberg feiern, das Winterwetter hatte etwas dagegen. Nun war der Gegner am Mittwochabend nicht der Achte der Oberliga Niederrhein, sondern der Dritte. Gegen den KFC Uerdingen gewann Borussias U23 auf dem Fohlenplatz deutlich 7:1.
Dass Kirch übernehmen würde, war klar seit der Beförderung von Eugen Polanski zum Bundesliga-Coach. Die offizielle Verkündung erfolgte erst am 3. Januar, als der Ex-Gladbach-Profi das Training mit seiner neuen Mannschaft aufnahm. Seitdem gab es vor allem eine Lektion in Sachen Flexibilität aufgrund der Witterungsbedingungen, aber Kirch ist zufrieden mit dem Start.
Ihm blieben nur wenige Tage, um inhaltlich zu werden, weniger Einheiten als geplant, weil sein Team meist auf Kunstrasen trainierte. „Die Mannschaft hat diese wenigen Einheiten jedoch sehr gut genutzt und bereits vieles auf dem Platz umgesetzt“, sagte Kirch. In der ersten Hälfte gegen Uerdingen gefiel ihm vor allem, wie emotional die U23 gegen den Ball arbeitete. 3:0 stand es da bereits durch Justin Adozi und einen Doppelpack von Len Wörsdörfer.
Letzterer hat in dieser Saison in der U19 unter Kirch eine starke Entwicklung genommen. „Mehr Impact“ habe er sich von Wörsdörfer gewünschte, sagte der Trainer, in der Nachwuchsliga und im Pokal habe es „klick gemacht“. Die Belohnung: Für das flexible Offensivtalent, 2024 aus Dortmund gekommen, ging es mit Kirch hoch in die U23. Dennoch dürfte Wörsdörfer im Saisonverlauf auch noch für die U19 zum Einsatz kommen.
Was das angeht, haben sie im „Fohlenstall“ unter Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller ebenfalls eine Flexibilität verinnerlicht, die die Grenzen zwischen den Jahrgängen zerfließen lässt. Innenverteidiger Elias Vali Fard spielt wie Wörsdörfer seine zweite U19-Saison, ist aber 2008er Jahrgang und nicht 2007er – vergangene Saison wurde der Innenverteidiger bereits hochgezogen, erst in der Endrunde um die Meisterschaft lief Vali Fard für die U17 auf.
Nun soll der Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Bronze erste Bewährungschancen in der Regionalliga West erhalten. Gegen Uerdingen bildete er eine Dreierkette mit Routinier Michel Lieder und Fabio Chiarodia, der aus der entgegensetzten Richtung von den Profis abgestellt wurde, um nach langer Verletzungspause wieder in den Rhythmus zu kommen.
Auch Jan Urbich, Niklas Swider und Charles Herrmann, der oben nach Informationen unserer Redaktion keine großen Chancen auf den Bundesligakader mehr hat, waren zuletzt noch mit im Trainingslager in Belek, nun liefen sie 30, 45 und 60 Minuten im Testspiel gegen Uerdingen auf.
Urbich erzielte das zwischenzeitliche 6:1, Swider rahmte den Treffer des Torjägers mit einem Doppelpack ein. Dem 19-Jährigen steht ein wichtiges Halbjahr bevor, schließt er die Lücke zu den arrivierten Profis nicht vollständig, könnte Swider im Sommer ein Leih-Kandidat werden.
„Nach dem Seitenwechsel haben wir etwas Anlaufzeit gebraucht, die Jungs haben sich dann aber in die Partie gebissen und es auch sehr gut gemacht. Über beide Halbzeiten hinweg warder Sieg auch in dieser Höhe verdient“, sagte Kirch.
Am Samstag folgt um 14 Uhr, wieder auf dem Fohlenplatz, bereits der Härtetest für den Auftakt in der Regionalliga. Der Gegner wird eine Auswahl des KRC Genk aus Belgien sein – Gladbachs Relegationsheld Igor de Camargo hat gerade die zweite Mannschaft übernommen.
Die meisten Talente, die Kirch nun fördern soll und die am 24. Januar auf den Bonner SC treffen, werden sich an das legendäre Tor gegen Bochum 2011 gar nicht erinnern können. Kilian Sauck und Fritz Fleck, damals beide vier Jahre alt, fehlten am Mittwoch noch angeschlagen.
Womöglich sind sie schon für Samstag wieder ein Thema, ansonsten für die Reise nach England nächste Woche: Im Premier League International Cup will Borussias Talente-Auswahl, dann gecoacht von Sascha Eickel, bei Crystal Palace den Viertelfinal-Einzug klarmachen.
Abgang Oguzcan Büyükarslan (22) ist nach Velbert gewechselt zum Letzten der Regionalliga.