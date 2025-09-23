So lief der Spieltag ohne Schiris in der Wiesbadener C-Jugend

Wiesbaden. Mit dieser Maßnahme hatte der Wiesbadener Jugendfußball für Aufsehen gesorgt: Als Reaktion auf diverse Negativ-Vorfälle waren weder in der Kreisliga noch in den beiden Kreisklassen der C-Jugend am Samstag offizielle Schiedsrichter angesetzt worden. Insgesamt waren 14 Partien betroffen. Die Vereine mussten sich also selbst um einen Schiedsrichter bemühen, wie es in der Jugendordnung festgelegt ist. Das hat – zumindest auf dem Papier – geklappt. Zwölf Partien fanden auch ohne offizielle Schiedsrichter-Ansetzung statt. Eine Partie wurde aufgrund eines parallelen Schulfests verschoben, ein weiteres Spiel aufgrund Personalknappheit eines Teams abgesagt. Kein Spiel konnte wegen fehlendem Unparteiischen nicht angepfiffen werden.

Der Kreisjugendausschuss-Vorsitzende Siegfried Maurer hatte sich am Samstag auf mehreren Sportplätzen ein Bild gemacht und war dabei mit vielen Zuschauern und Funktionären ins Gespräch gekommen. Das Feedback auf die Aktion sei gemischt gewesen. Am Rande der C-Jugend-Kreisligapartie zwischen der SG Germania und dem SV Niedernhausen sagte er: „Ich kann mit Kritik leben, aber die Gründe für eine solche Maßnahme waren handfest. Wir werden die Probleme damit nicht abschaffen, aber ich möchte, dass die Vereine darüber diskutieren, dass es ohne Schiedsrichter nicht geht.“