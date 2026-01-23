So lief der NLZ-Start beim SC Preußen Münster

U19-Trainer Jan Hötting (rechts) erkennt viele Fortschritte bei seinen Spielern. – Foto: Korte

Der SC Preußen Münster wurde als Nachwuchsleistungszentrum anerkannt und ist damit einer von 59 Vereinen, der seine jährlichen Startplätze in der im Sommer 2024 gegründeten U17- und U19-DFB-Nachwuchsliga sicher hat. Der Verein hat ein Resümee zur ersten Saisonhälfte abgegeben.

Wie schon im Aufbaubereich (U12-U15) haben sich auch im Leistungsbereich (U16-U17) und im Übergangsbereich (U19) die Bedingungen zum Anfang der Saison stark verändert. Neue Konzepte wurden etabliert, neue Ligen bespielt und gleichzeitig ist das Hauptziel einer weiter wachsenden Verzahnung mit der U23 nicht aus den Augen geraten. Daher lohnt es sich, auch in diesem Bereich einmal zu bilanzieren, wie sich die Mannschaften der U16 bis U19 in der Hinrunde geschlagen haben. Bei der U19 lief die Hinrunde bis kurz vor der Winterpause auf Hochtouren. Bis zum letzten Spiel kämpfte das Team von Jan Hötting um das Ticket für die Liga A der DFB-Nachwuchsliga. Am Ende verpassten die Adlerträger die Runde als Tabellenfünfter knapp. Trotzdem kann Jan Hötting auf starke Leistungen zurückblicken: „Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft im ersten halben Jahr. Wir haben es sehr schnell hinbekommen, ein Team zu formen, das konkurrenzfähige Leistungen in der Nachwuchsliga gezeigt hat.“ Zusätzlich zum Last-Minute-Sieg im Derby gegen Arminia Bielefeld nennt der U19-Coach noch die Auswärtsspiele bei Borussia Mönchengladbach und auf Schalke, in denen die Jungadler Punkte entführen konnten, als Highlight-Spiele der Hinrunde.

Die starken Resultate haben auch dazu beigetragen, dass Mannschaft und Verantwortliche in anderen Bereichen Erfolge erzielen konnten. „Drei Jungs von uns haben ihr Oberliga-Debüt gegeben, zudem waren auch andere Spieler im Kader der U23 dabei“, schildert Hötting und betont dabei die Wichtigkeit der Einbindung von U19-Spielern bei den Senioren. Genau diese Integration in der U23 bildet für Hötting auch in der kommenden Rückrunde weiter die Basis seiner Arbeit. „Wir wollen die Jungs natürlich individuell weiterbringen und trotzdem als Mannschaft Erfolg haben. Dabei sollen sich die Altjahrgänge langsam an den Herrenbereich gewöhnen und Jungjahrgänge weiter zu Führungsspielern in der A-Jugend wachsen.“ In der Rückrunde ist die U19 in der Liga B der Nachwuchsliga gefordert. Dort warten auf die Schwarz-Weiß-Grünen unter anderem Spiele gegen Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf.