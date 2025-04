So lief der Landesliga-Spieltag an Gründonnerstag!

____

Do., 01.05.2025, 15:00 Uhr FC Remscheid FC Remscheid ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln 15:00 PUSH

FC Kosova Düsseldorf – DV Solingen 0:0

FC Kosova Düsseldorf: Robert Marabian, Enis Vila, Bujar Idrizi (90. Besim Fazlija), Arton Tolaj, Taira Tomita, Daniel Pfaffenroth, Astrit Hyseni, Oscar James Callan, Khalid Al-Bazaz (67. Qlirim Koshtanjeva), Maximilian Stellmach, Fatlum Ahmeti - Trainer: Mohamed El Mimouni jr.

DV Solingen: Danylo Zenikov, Yoshiki Urata (70. Nusret Yagmur), Blerton Muharremi, Mohamed Barkammich (88. Ali Ahmad), Rafu Numakunai, Ilias El Joudi, Tuncay Muhammet Altuntas, Mehmet Zeki Tunc, Mohamed Aaross, Salim El Fahmi, Bilal El Ouamari - Trainer: Engin Kizilarslan

Schiedsrichter: Thibaut Scheer (Essen) - Zuschauer: 300

Tore: keine Tore



Holzheimer SG – VfL Jüchen-Garzweiler 2:1

Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Simon Büchte (61. Emre-Ilhan Caraj), Tom Meurer, Fawad Mirzada, Abdelkarim Afkir, Joel Aschenbroich, Lucas Thierry Müller, Dennis Höfling, Maik Odenthal (90. Amin Mohsen), Aram Abdelkarim - Trainer: Jesco Neumann

VfL Jüchen-Garzweiler: Felix Gerdts, David Alexandre Alves Oliveira, Sven Moseler, Tim Heubach, Tim Kosmala (37. Jannik Schulte), Vincent Zajaczkowski, Pascal Moseler, Reo Kamiyama (60. Alexander Hahn), Sebastian Wilms, Nils Friebe (82. Matteo Giorgio Matz), Marco Lüttgen (60. Justin Butterweck) - Trainer: Daniel Klinger

Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 188

Tore: 0:1 Pascal Moseler (35.), 1:1 Maik Odenthal (45.+3), 2:1 Abdelkarim Afkir (90.+1)



Victoria Mennrath – 1. FC Viersen 4:2

Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Simon Littges, Konstantin Xenidis, Maurice Passage, Noah Kubawitz (72. Jacob Küppers), Jonah Tiskens (61. Nasser El Aboussi), Vasiko Gogolidze, Maximilian Lambertz, Paul Szymanski, Paul Trützschler (64. Julius Benders), Johannes Minkiti (89. Sefa Caprak) - Trainer: Maurice Passage - Trainer: Simon Netten

1. FC Viersen: Ilyas El Edghiri, Maximilian Andre Wichelhaus, Micael Nack (76. Kevin Jude Mohanraj), Shogo Taniguchi, Amirhossein Hajiaghabozorgi, Nanouk Dünnwald, Moussa Coulibaly, Haruki Ishitsuka, Adams Kreuer, Milosz Nocek, Kei Saito - Trainer: Florian Wittkopf - Trainer: Dirk Heimanns

Schiedsrichter: Florian Behler - Zuschauer: 111

Tore: 0:1 Amirhossein Hajiaghabozorgi (21.), 0:2 Moussa Coulibaly (38.), 1:2 Simon Littges (39.), 2:2 Paul Szymanski (57.), 3:2 Paul Szymanski (60.), 4:2 Maximilian Lambertz (63.)



SG Unterrath – TuRU Düsseldorf 1:6

SG Unterrath: Payam Safarpour-Malekabad, Michael Blum, Oluremi Martins Williams, Jamil Jamal Al Hussein (87. Mohammad Sreij), Derrik Berko (71. Ayoub Ben Haddaj), Yu-chan Lee (76. Alexander Straeten), Oliver Tomasz Dessau, Christian Bus (81. Jeffrey Obrien Effa Guarko), Shuki Hamanosono, Bünyamin Dogan (74. Tijan Saidy Sally), Bankole Zerubbabel Jarrett - Trainer: Deniz Aktag

TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Lukas Reitz, Daniel Rey-Alonso, Mikura Suzuki (16. Emirhan Bülbül), Gian Luca Iseni, Chihyun Jung, Cihan Caliskan, Sahin Ayas (87. Anel Peco), Mohamed Darwish, Melva Luzalunga (79. Yannick Wollert), Diyar Turan (83. Amin Saouti) - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero

Schiedsrichter: Giuliano Crisopulli - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Sahin Ayas (49.), 0:2 Diyar Turan (57.), 0:3 Melva Luzalunga (63.), 1:3 Oliver Tomasz Dessau (80.), 1:4 Sahin Ayas (86.), 1:5 Sahin Ayas (87.), 1:6 Anel Peco (90.)



Cronenberger SC – SSV Bergisch Born 1:2

Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Lukas Trier (65. Amos Claude Tusevo), Dylan Oberlies, Paul Marvin Caspar, Leon-David Groß, Berat Kahraman (81. Satoshi Ueno), Jean Baumgarten, Prosper Malua-Kikangila (81. Seungho Noh), Muhammet-Fathi Ödemis, Sebastian Schmieta (74. Efstathios Iosifidis), Ramzi Ben Hamada - Trainer: Dustin Hähner - Trainer: Tim Wagner

SSV Bergisch Born: Kevin Jason Kilter, Marius Müller, Jan Luca Vom Stein, Leo Wuttke, Alexander Eicker, Ruben Schmitz-Heinen, Anouar Isaoui, Tristan Maresch (89. Gloire Sunda), Furkan Kücüktireli, Aleksandar Stanojevic, Marvin Pak (85. Jonas Frank Niehues) - Trainer: Tim Janowski

Schiedsrichter: Timur Kaan Özcelik - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Marvin Pak (6.), 1:1 Dylan Oberlies (60.), 1:2 Leo Wuttke (69.)



VSF Amern – VfB 03 Hilden II 1:6

VSF Amern: Dominik Jakobs, Nico Wehner, Frederik Verlinden, Maik Lambertz (46. Dominik Kleinen), Maximilian Gotzen, Niklas Thobrock (46. Malte Knop), Yuta Sakamaki, Selman Sevinc, Hajime Yokota, Kouki Ozawa (75. Tolga Arslan), Lamin Fuchs - Trainer: Willi Kehrberg

VfB 03 Hilden II: Nick Perkuhn, Kai Stanzick (40. Robin Weyrather), Sergio Percoco, Joshua Schneider (75. Till Arne Consilius), Simon Metz, Tim Louis Tiefenthal, Alexander Hendrik Schnittert (61. Timo Kunzl), Chrisowalandis Papadopoulos, Ibrahim Jaha (61. Shuto Utsugi), Jan Niklas Tkacik (74. Tim Schwarz), Daniel Ivezic - Trainer: Sven Otto - Trainer: Koray Sakacali - Trainer: Philipp Schütz

Schiedsrichter: Moritz Behrend (Krefeld) - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Tim Louis Tiefenthal (32.), 0:2 Chrisowalandis Papadopoulos (38.), 0:3 Jan Niklas Tkacik (43.), 1:3 Selman Sevinc (48.), 1:4 Chrisowalandis Papadopoulos (62.), 1:5 Tim Louis Tiefenthal (71.), 1:6 Daniel Ivezic (90.)



SC Velbert – DJK Fortuna Dilkrath 4:2

SC Velbert: Haakon Johannes Pomorin, Tolga Can Lafatan, Robin Strohmenger, Nils Hetkamp (76. Raul Vazquez Maldonado), Laurens Bock, Naoufal El Hamdani, Hasan Utku (84. Mika Collin Etienne Höhl), Mert Celik, Riyan Khan, Georgios Baladoukas (88. Haakon Johannes Pomorin), Eray Yigiter - Trainer: Dennis Czayka

DJK Fortuna Dilkrath: Jens Simons, Malte Laumen, Louis Claser, Philipp Stephan Wiegers, Simon Viethen, Moritz Andreas Grafen, Ole Zechlin, Fabian Trzensisko (70. Justus Nauen), Jonas Gries (70. Jannick Gries), Leon Hammerschmidt, Ceyhun Doganer (79. Mike Küppenbender)

Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 31

Tore: 1:0 Eray Yigiter (11.), 1:1 Moritz Andreas Grafen (41.), 2:1 Eray Yigiter (54.), 3:1 Eray Yigiter (57.), 4:1 Eray Yigiter (68.), 4:2 Ole Zechlin (79.)



SC Kapellen-Erft – VfR Krefeld-Fischeln 6:1

SC Kapellen-Erft: Newton Osayuwamen Lawrence, Yannik Ebert, Thomas Lavia (83. David Erberich), Taeyun Song (66. Luca Tim Jerz), Celal-Can Yücel, Efe Özen, Simon Sasse, Luis Giesen, Tim Effertz (59. Luca Save Spasovski), Kazuki Hayashi (83. Samuel Campillo), Nils Mäker - Trainer: Stefan Schiffer - Trainer: Lennart Ingmann

VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Florian Leisten (66. Patrick Pasthy), Hope Noruwa Ogansuyi (66. Marc Jean Lacroix), Marc Knops, Jasin Saiti, Lars Marcel Werth-Jelitto (72. Leonidas Theodoros Altstaedten), Fynn Ziemes (78. Carlo Honoré Heinrich), Andoni Sanchez Valverde Erice, Eron Saraci (78. Abdulhadi Alamad), Mats Platen, Niklas Geraets - Trainer: Josef Cherfi

Schiedsrichter: Matti Lambertz - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Nils Mäker (18.), 1:1 Niklas Geraets (23.), 2:1 Tim Effertz (42.), 3:1 Nils Mäker (52. Foulelfmeter), 4:1 Tim Effertz (58.), 5:1 Kazuki Hayashi (77.), 6:1 Nils Mäker (83.)

____

Das ist der nächste Spieltag

29. Spieltag

Fr., 25.04.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SC Kapellen-Erft

So., 27.04.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Velbert

So., 27.04.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Cronenberger SC

So., 27.04.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - VSF Amern

So., 27.04.25 15:30 Uhr DV Solingen - Holzheimer SG

So., 27.04.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - FC Kosova Düsseldorf

So., 27.04.25 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - FC Remscheid

So., 27.04.25 15:30 Uhr 1. FC Viersen - SG Unterrath

So., 27.04.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Victoria Mennrath

_______________

FC Kray – DJK Blau-Weiß Mintard 2:3

FC Kray: Raphael Koczor, Semih Köse, Koffi Jason Togbedji, David Leinweber, Marvin Matten, Noah Schulz (74. Djibril Tamsir Camara), Marc Andre Gotzeina, Juri Korte, Florian Abel (81. Abid Yanik), Edmond Kadrijaj, Emmanuel Yeboah - Trainer: Marcel Poelman

DJK Blau-Weiß Mintard: Leon Ossmann, Robin Müller, Leon Eschen, Ouassim El Abdouni, Linus Ansumana, Nick Heppner, Niklas Nett, Simon Schwarz, Princely Ngangjoh (79. Noah Stemmer), Noah Devran Andich Abdeslam, Lukas Mühlenfeld (90. Max Haubus) - Trainer: Marco Guglielmi

Schiedsrichter: Amelie Lainka - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Koffi Jason Togbedji (41.), 1:1 Nick Heppner (52.), 2:1 Koffi Jason Togbedji (62.), 2:2 Nick Heppner (68.), 2:3 Nick Heppner (71.)



SpVgg Steele – GSV Moers 2:3

SpVgg Steele: Max Gerd Nawrath, Marc Geißler, Dominic Hörstgen, Fabian Handke, Karsten Meinusch (46. Tatsuro Sakamoto), Maurice Jednicki, Ahrif Wendt, Leon Tüns, Louis Smeilus (77. Jan-Lukas Lippeck), Jonas Lippeck, Timo Nickel - Trainer: Thomas Cichon - Trainer: Dirk Möllensiep

GSV Moers: Dominik Weigl, Shadi Ghrayeb, Thorsten Kogel, Luis Gizinski, Lewis Brempong (77. Ilias El Moumen), Pierre Nowitzki, Burak Bayram, Marc Bäsner (59. Ava Kader), Sergen Avni Dogan (54. Emir Demiri), Joel Preuß (90. Bajazit Ljesnjanin), Danny Rankl (89. Osman Simsek) - Trainer: Christian Skerwiderski - Trainer: Eric Holz

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 73

Tore: 0:1 Danny Rankl (21.), 0:2 Lewis Brempong (23.), 1:2 Ahrif Wendt (26.), 1:3 Joel Preuß (51.), 2:3 Timo Nickel (81.)



VfB Speldorf – ESC Rellinghausen 4:0

VfB Speldorf: Kai Gröger, Mika Pollmann, Johannes Büchner, Noah Jecksties, Toshiaki Sato, Philipp Bartmann (85. Carl Paul), Janis Timm (86. Gabriel Heckerott), Maximilian Fritzsche, Abdoulaye Sall, Alfred Appiah (85. Kevin Mouhamed), Calvin Küper (74. Yassin Merzagua) - Trainer: Dimitri Steininger

ESC Rellinghausen: Dennis Hornig, Niklas Piljic, Leon Lieske, Tobias Doil, Bünyamin Sahin (78. Tom Holz), Luca Krämer (67. Erik May), Simon Neuse, Yaw Osei Awuah, Malik Tchalawou, Luka Bosnjak, Berkan Eken - Trainer: Sascha Behnke

Schiedsrichter: Malte Kalinowski - Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Alfred Appiah (34. Foulelfmeter), 2:0 Toshiaki Sato (42.), 3:0 Janis Timm (58.), 4:0 Alfred Appiah (82.)



PSV Wesel – SG Essen-Schönebeck 2:5

PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Stephan Sanders, Timo Giese, Lennart Laader, Noah Habig, Lauritz Meis, Orkay Güclü (78. Berkan Toptas), Necati Güclü, Felix Gehrmann, Max Mahn, Clement Edache Itodo - Trainer: Björn Assfelder

SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Anel Corovic, Julius Nosal, Ishak Öztürk, Antony Brai, Erion Abazi (85. David-Alexander Mazan), David Lenze, Yassine Bentaleb (83. Avni Yirmibes), Nana Kwame Appiah (80. Reo Yoda), Yasar Cakir (70. Mahde Hadekhalaf Kaeede), Soheib Benhamza - Trainer: Olaf Rehmann

Schiedsrichter: Selman Karatas - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Clement Edache Itodo (10.), 2:0 Necati Güclü (15.), 2:1 David Lenze (15.), 2:2 Soheib Benhamza (21.), 2:3 David Lenze (32. Foulelfmeter), 2:4 Nana Kwame Appiah (45.), 2:5 Nana Kwame Appiah (50.)



SV Scherpenberg – SV Budberg 2:0

SV Scherpenberg: Jamie van Dornick, Maximilian Abel, Stefan Kapuscinski, Etinosa Igbionawmhia, Conner Marco Wastian, Konstantin Möllering, Marcel Kretschmer, Matthias Tietz, Marcio Jordan Blank, Samet Sadiklar, Darius Elliot Jones - Trainer: Deniz Günes - Trainer: Damian Raczka - Trainer: Christian Mikolajczak - Trainer: Gregor Grillemeier

SV Budberg: Marc Anders, Tim Beerenberg (12. Jan Luca Häselhoff), Jeremy Umberg, Ole Egging, Felix Weyhofen, Lennart Hahn, Niklas Ueberfeld (89. Lennart Severith), Mike Terfloth, Malte Cedric Kluge (89. Devin Warnke), Moritz Paul, Oliver Nowak (79. Lenny Romeo Joseph Pawlinski) - Trainer: Matthias Prinz - Trainer: Andre Schulte

Schiedsrichter: Daniel Halupzok (Nettetal) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Marcio Jordan Blank (36.), 2:0 Marcio Jordan Blank (88.)



Sportfreunde 97/30 Lowick – FC Blau-Gelb Überruhr 3:3

Sportfreunde 97/30 Lowick: Christopher Hakvoort, Niels Nijman, Henning Ternes, David Hulshorst, Leonard Langenbrink, Peter Mayr, Fynn Borremans, Marvin Müller, Camiel Klein Langenhorst, Jan Weibring, Tim Bröcking - Trainer: Guido Wiesmann

FC Blau-Gelb Überruhr: Mika Mrstik, Eljvir Ahmet, Mohamed Sealiti, Takamasa Kaneko, Enes Cakir, Leon Fritsch, Enes Isiktas, Alper Islam, Sohail Nadi, Jan Gerrit Olmes, Ibrahim Bayraktar - Trainer: Muhammet Isiktas

Schiedsrichter: Thimo Lau

Tore: 1:0 Jan Weibring (27.), 1:1 Enes Isiktas (33.), 1:2 Ibrahim Bayraktar (53.), 1:3 Mohamed Sealiti (67.), 2:3 (90.+9), 3:3 (90.+29)



DJK Adler Union Frintrop – 1. FC Lintfort 4:4

DJK Adler Union Frintrop: Nils Reiners, Jonas Rübertus, Steffen Herzog, Nils van den Woldenberg, Felix Ohters, Timo Dapprich, Tim Heinsen (63. Felix Gatner), Dustin Hoffmann, Burak Demirdere (63. Elias Brechmann), Dominik Stukator (83. Tim Bönisch), Joel Zwikirsch - Trainer: Marcel Cornelissen

1. FC Lintfort: Stefan Hüpen, Rafael Vizuete Mora, Lars Hoffmeister, Matti Völkel (76. Bugra Arslanboga), Jonas Haub, Gabriel Derikx, Marvin Ehis (80. Kevin Bodden), Marvin von Zabiensky (76. Florian Ortstadt), Furkan Baydar, Carlos Candido Pin (91. Boran Sezen), Baha Arslanboga (90. Philipp Hasse) - Trainer: Gökhan Erol - Trainer: Thorsten Schikofsky - Trainer: Marcin Baluch

Schiedsrichter: Dustin Sperling (Leichlingen) - Zuschauer: 170

Tore: 1:0 Timo Dapprich (10.), 2:0 Dominik Stukator (28.), 2:1 Carlos Candido Pin (32.), 2:2 Dustin Hoffmann (33. Eigentor), 2:3 Marvin von Zabiensky (43.), 3:3 Timo Dapprich (45.+1), 4:3 Timo Dapprich (54.), 4:4 Lars Hoffmeister (78.)



Sportfreunde Hamborn 07 – DJK Arminia Klosterhardt 4:2

Sportfreunde Hamborn 07: Jan Philip Roolfs, Michel Roth (85. Noah Gabriel Herrmann), Joel Bayram, Kenson Götze, Nico Kuipers, Kevin-Dean Krystofiak, Mamadou Lamarana Diallo (46. Chrysanth Mallek), Max Werner, Rashad Ouro-Akpo (82. Metehan Türkoglu), Tim Falkenreck (46. Lennard Kaiser), Niklas Daunheimer (79. Danilo Settimio Curaba) - Trainer: Marcel Stenzel

DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Jannik Bystron (75. Johann Müller), Vladyslav Azaronok, Samuel Zegadlo (59. Samet Kanoglu), Fabian Abel, Emre Onur, Niklas Gehrmann, Moritz Osthoff (75. Mirac Bayram), Emre Yalcin, Olcay Yilmaz (75. Oguzhan Mirac Cengiz) - Trainer: Marcel Landers

Schiedsrichter: Torben Eickhoff (Solingen) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Rashad Ouro-Akpo (28.), 1:1 Emre Onur (28.), 1:2 Moritz Osthoff (38.), 2:2 Niklas Daunheimer (53.), 3:2 Lennard Kaiser (62.), 4:2 Lennard Kaiser (72.)



SV Blau-Weiß Dingden – VfB Bottrop 2:0

SV Blau-Weiß Dingden: Johannes Buers, Michael Leyking, Jonas Beckmann, Lukas Maximilian Valler, Kevin Juch (85. Hannes Göring), Robin Volmering, Christian Görkes, Jan-Niklas Haffke (83. Jonas Schneiders), Matties Volmering (86. Lasse Hoffmann), Mohamed Salman (75. Kemoh Sacko), André Bugla - Trainer: Jürgen Stratmann

VfB Bottrop: Joel Frenzel, Frederick Owusu Ansah, Emre Köksal, Hussein Alameddine (25. Deniz Michalik), Aldin Kljajic, Anil Özgen, Ahmed Jemaiel, Emin Aksu, Mick Matthes (75. Jérôme Martial Sabrowski), Raphael Steinmetz, Rene Biskup - Trainer: Dusan Trebaljevac

Schiedsrichter: Lars Aarts (Goch) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Mohamed Salman (43.), 2:0 André Bugla (46.)

____

Das ist der nächste Spieltag

29. Spieltag

Fr., 25.04.25 19:30 Uhr VfB Bottrop - SpVgg Steele

Fr., 25.04.25 19:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - SV Blau-Weiß Dingden

So., 27.04.25 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SV Scherpenberg

So., 27.04.25 15:00 Uhr SV Budberg - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 27.04.25 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - FC Kray

So., 27.04.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Sportfreunde Hamborn 07

So., 27.04.25 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - PSV Wesel

So., 27.04.25 15:30 Uhr GSV Moers - VfB Speldorf

So., 27.04.25 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - DJK Adler Union Frintrop

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: