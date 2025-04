So lief der Kreistag in Kempen-Krefeld

Der Kreistag des Fußballkreises Kempen-Krefeld im Restaurant zur Mühle in Nettetal-Kaldenkirchen stand im Zeichen von Ehrungen langjähriger verdienter Mitarbeiter und von Neuwahlen. Von den 63 Vereinen des Kreises, in denen 750 Mannschaften dem runden Leder nachjagen, hatten 12 Clubs keinen Vertreter geschickt, sie müssen jetzt mit einem Ordnungsgeld rechnen.

In seiner Begrüßung stellte der Kreisvorsitzende Jürgen Hendricks (TV Lobberich) die Bedeutung des Ehrenamtes heraus. Die Grüße des Fußballverbandes Niederrhein überbrachte Präsidiumsmitglied Peter Waldinger, der in seinen Worten neben dem Ehrenamt auch das Thema Gewalt ansprach: „Gewaltprävention ist eine gemeinsame Aufgabe von Verbänden, Vereinen und Ehrenamtlern. Alle müssen und können aktiv mitwirken und einwirken.“

Geehrt wurde Gaby Stopka mit der silbernen Nadel des Verbandes für 15 Jahre Arbeit im Jugendsportgericht. Die Nadel in Gold erhielt Fred Rabeneck, der 25 Jahre im Kreissportgericht gearbeitet hat. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet und die Mitglieder wurden für die nächsten vier Jahre fast alle einstimmig wiedergewählt. Erster Vorsitzender bleibt somit Jürgen Hendricks. Werner Gatz ist Geschäftsführer, Tim Pelzer Kassenwart und Hubert Hinrichs ist Vorsitzender des Fußballausschusses. Ihm assistieren Michaela Stiels und Martin Rauh als Beisitzer. Bestätigt wurde Andreas Kotira, der auf dem Schiedsrichtertag bereits als Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses gewählt wurde. Vorsitzender des Sportgerichtes bleibt Reiner Hohn (TSV Bockum). Am Rande der Veranstaltung wurde bekannt, dass Hohn Gatz und Hinrichs in ihre letzte Amtszeit gehen. Verabschiedet, verbunden mit ausdrücklichem Dank für ihre langjährige Mitarbeit, wurden Klaus Trienes (42 Jahre im Jugendsportgericht) und Heinz-Peter Franken (40 Jahre im Kreisschiedsrichterausschuss).