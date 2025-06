So lief der Endspurt im Klever Aufstiegsrennen

Die Ausgangssituation war klar: Die Viktoria musste als Tabellendritter zunächst einmal ihr Heimspiel gegen den SV Issum gewinnen, um die kleine Chance auf Aufstiegsplatz zwei zu wahren. Parallel durfte Viktoria Goch zum Abschluss beim SC Auwel-Holt höchstens ein Unentschieden erreichen – in diesem Fall wäre es zu Entscheidungsspielen um den Aufstieg in die Bezirksliga gekommen.

Tat es aber nicht. Viktoria Winnekendonk erledigte seine Hausaufgabe zwar locker und lässig und schlug den SV Issum mit 3:0 (1:0). Parallel stand die erwähnte Familienfeier fast zwei Stunden lang ganz im Zeichen des Fußballs. Viktoria Goch war zwar an der Holter Maasstraße nach 21 Minuten in Führung gegangen. Doch dann passierte auf dem Sportplatz im Straelener Vorort lange nichts mehr.

„Ich bin von Natur aus optimistisch veranlagt. Natürlich habe ich die ganze Zeit gehofft, dass die Holter noch den Ausgleich schießen. Aber leider ist das nicht passiert“, so Rankers. Stattdessen gab’s die Kunde vom zweiten Gocher Treffer in der fünften Minute der Nachspielzeit. Soeben hatte der Tabellenzweite als Aufsteiger den Durchmarsch in die Bezirksliga perfekt gemacht.

Dreichfach-Erfolg

Und nicht nur das. Der Sportverein Viktoria Goch kann mittlerweile auf eine 113-jährige Geschichte zurückblicken. 2025 geht in jedem Fall in die Chronik ein. „Ich bin seit mittlerweile 40 Jahren im Verein. Aber an solch ein erfolgreiches Jahr kann ich mich nicht erinnern. Unsere erste Mannschaft steigt in die Landesliga auf, unsere Reserve hat jetzt nachgelegt. Und ganz nebenbei ist unsere A-Jugend Meister in der Leistungsklasse Kleve/Geldern geworden“, sagte de Mür, der das Geschehen in Holt ebenfalls aus der Ferne verfolgte.

Und so lief der Endspurt im Kopf-an-Kopf-Rennen um Aufstiegsplatz zwei auf den Plätzen. Rund 300 Zuschauer hatten sich auf den Weg in den Winnekendonker Viktoria-Sportpark gemacht. In der Hoffnung, dass ihre Mannschaft vielleicht doch noch zumindest Entscheidungsspiele um den Aufstieg erzwingen kann. Bereits nach vier Minuten durfte der Anhang des Gastgebers jubeln. Torjäger Igor Puschenkow brachte den Tabellendritten im Spiel gegen den SV Issum in Führung. Im Parallelspiel in Holt stand’s noch 0:0 – die beiden Aufstiegsanwärter hatten zu diesem Zeitpunkt jeweils 68 Punkte auf dem Konto.

Dieser Zustand währte allerdings nicht allzu lange. Nach 21 Minuten ging Viktoria Goch II in Führung. Nach Vorarbeit von Miguel Wurring musste Marvin Kürbs den Ball nur noch über die Linie drücken. Dann passierte in Holt lange nichts mehr. Der Gastgeber, der sich freiwillig in die Kreisliga B verabschiedet und dort einen Neuaufbau startet, gab kurz vor dem Pausenpfiff seinen ersten Torschuss ab – Marke harmlos.

Nach dem Seitenwechsel drängte der Tabellenzweite auf die Vorentscheidung – Miguel Wurring (48.), Ben Pauls (53.) und Max Hebben (80.) ließen Hochkaräter ungenutzt. Doch die Zuschauer im Viktoria-Sportpark und Johannes Rankers auf der Familienfeier hofften vergeblich auf die Nachricht vom Ausgleich an der Maasstraße. Stattdessen eröffnete dort Marvin Gisberts in der fünften Minute der Nachspielzeit mit seinem Saisontreffer Nummer 14 zum 2:0 die Gocher Aufstiegsfeier.

Zuvor hatten Almir Pasalic (50.) und Marvin Flassenberg (74.) im Viktoria-Sportpark auf 3:0 erhöht und somit längst für klare Verhältnisse gesorgt. Aber am Ende jubelte nur der Verlierer. Aufsteiger SV Issum hatte schon in der vergangenen Woche auf den Klassenerhalt anstoßen dürfen, weil der SC Auwel-Holt seine Mannschaft zurückzieht. Viktoria Winnekendonk ist zum dritten Mal um Haaresbreite gescheitert und muss einen neuen Anlauf in Richtung Bezirksliga nehmen.