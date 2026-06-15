So lief der Endspieltag des Kreis Klever Jugendfußballs Zum Saisonabschluss stand für die Nachwuchskicker aus Nord- und Südkreis im Winnekendonker Viktoria-Sportpark noch einmal ein echter Höhepunkt auf dem Programm. In vier Altersklassen wurden diese sechs Pokalsieger ermittelt. von RP / Nils Hendricks · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Materborn verliert im Finale – Foto: Pascal Derks

Im Winnekendonker Viktoria-Sportpark drehte sich am Samstag alles um den Nachwuchsfußball. Beim Finaltag des Prima-Giro-Cups des Kreises Kleve/Geldern standen in vier Altersklassen insgesamt sechs Endspiele auf dem Programm. Sonne bekamen die über den Tag verteilt rund 600 Zuschauer kaum zu sehen – dafür aber beste Unterhaltung.

Zum Auftakt in den „Tag der Entscheidungen“ standen sich im Finale der D-Junioren der SV Straelen und der Kevelaerer SV gegenüber. Am Ende durften die Straelener Nachwuchskicker jubeln. Dank eines Doppelpacks von David Laskowski (42., 52.) setzte sich sein Team nach 60 Minuten mit 2:0 (0:0) durch. Parallel spielten bereits die U13-Teams des VfR Warbeyen und von Alemannia Pfalzdorf bei den D-Juniorinnen um den Kreispokal-Titel. Hier setzten sich die jüngsten Warbeyener Talente mit 3:1 (2:0) durch. Lumaraa Verhoeven hatte den VfR in der fünften Minute in Führung gebracht und wenig später auf 2:0 (21.) erhöht. Die Partie blieb jedoch spannend, denn Klara Erkens verkürzte noch vor der Halbzeit (25.) für die Alemannia. Ein Treffer von VfR-Spielerin Sarah Balzen (45.) sorgte nach der Pause für die Entscheidung. Jonah Stobrawe erzielt Hattrick für Klever C-Junioren Im Endspiel der C-Junioren wurde Grenzlandligist 1. FC Kleve seiner Favoritenrolle gegen den Kevelaerer SV (Leistungsklasse) gerecht. Das Team setzte sich mit 4:0 (1:0) gegen den klassentieferen Gegner durch. Lukas Rehfeldt hatte nach zehn Minuten den Klever Führungstreffer erzielt. In Durchgang zwei gelang Jonah Stobrawe ein Hattrick (41., 55., 60).

Bei den B-Junioren hatte Grenzlandliga-Meister SV Straelen mit der JSG Nieukerk/Aldekerk (Leistungsklasse) keine Mühe. Es war noch keine Viertelstunde gespielt, da hatten Ismet Özdas (3.), Mats Prang (7., 8.) und Leo Dasbach (11.) schon vier Tore erzielt. Ein später Doppelpack von Nathan Kwo (77., 78.) stellte den 6:0 (4:0)-Endstand her. Im Endspiel der B-Juniorinnen setzte sich die JSG Issum/Sevelen/Kapellen-Hamb mit 2:1 (1:0) gegen die DJK SG Hommersum-Hassum durch. Pauline van Huet hatte das Duell der Kreisligisten mit dem Führungstreffer für die JSG eröffnet (29.). Nach dem Seitenwechsel erzielte Sophie Litjes (58.) den zwischenzeitlich Ausgleich, doch van Huet traf noch ein zweites Mal (64.).