So lief der Endspieltag des Kreis Klever Jugendfußballs

Im Winnekendonker Viktoria-Sportpark drehte sich am Samstag alles um den Nachwuchsfußball. Beim Finaltag des Prima-Giro-Cups des Kreises Kleve/Geldern standen in vier Altersklassen insgesamt sechs Endspiele auf dem Programm. Sonne bekamen die über den Tag verteilt rund 600 Zuschauer kaum zu sehen – dafür aber beste Unterhaltung.
Zum Auftakt in den „Tag der Entscheidungen“ standen sich im Finale der D-Junioren der SV Straelen und der Kevelaerer SV gegenüber. Am Ende durften die Straelener Nachwuchskicker jubeln. Dank eines Doppelpacks von David Laskowski (42., 52.) setzte sich sein Team nach 60 Minuten mit 2:0 (0:0) durch. Parallel spielten bereits die U13-Teams des VfR Warbeyen und von Alemannia Pfalzdorf bei den D-Juniorinnen um den Kreispokal-Titel. Hier setzten sich die jüngsten Warbeyener Talente mit 3:1 (2:0) durch. Lumaraa Verhoeven hatte den VfR in der fünften Minute in Führung gebracht und wenig später auf 2:0 (21.) erhöht. Die Partie blieb jedoch spannend, denn Klara Erkens verkürzte noch vor der Halbzeit (25.) für die Alemannia. Ein Treffer von VfR-Spielerin Sarah Balzen (45.) sorgte nach der Pause für die Entscheidung.
Im Endspiel der C-Junioren wurde Grenzlandligist 1. FC Kleve seiner Favoritenrolle gegen den Kevelaerer SV (Leistungsklasse) gerecht. Das Team setzte sich mit 4:0 (1:0) gegen den klassentieferen Gegner durch. Lukas Rehfeldt hatte nach zehn Minuten den Klever Führungstreffer erzielt. In Durchgang zwei gelang Jonah Stobrawe ein Hattrick (41., 55., 60).
Bei den B-Junioren hatte Grenzlandliga-Meister SV Straelen mit der JSG Nieukerk/Aldekerk (Leistungsklasse) keine Mühe. Es war noch keine Viertelstunde gespielt, da hatten Ismet Özdas (3.), Mats Prang (7., 8.) und Leo Dasbach (11.) schon vier Tore erzielt. Ein später Doppelpack von Nathan Kwo (77., 78.) stellte den 6:0 (4:0)-Endstand her.
Im Endspiel der B-Juniorinnen setzte sich die JSG Issum/Sevelen/Kapellen-Hamb mit 2:1 (1:0) gegen die DJK SG Hommersum-Hassum durch. Pauline van Huet hatte das Duell der Kreisligisten mit dem Führungstreffer für die JSG eröffnet (29.). Nach dem Seitenwechsel erzielte Sophie Litjes (58.) den zwischenzeitlich Ausgleich, doch van Huet traf noch ein zweites Mal (64.).
Den sportlichen Höhepunkt bildete das Endspiel der A-Junioren um 15 Uhr, in dem Siegfried Materborn (Leistungsklasse) eine Überraschung gegen Grenzlandligist 1. FC Kleve nur knapp verpasste. Erst ein später Treffer von Joshua Annang (89.) sorgte beim 2:0 (1:0)-Sieg der Klever für die Entscheidung. Das erste Klever Tor hatte Matthes Boßmann-van Husen erzielt. (27.).
Die C-Juniorinnen des VfR Warbeyen wurden unterdessen kampflos zum Sieger gekürt, weil die JSG Auwel-Holt/Walbeck ihre Teilnahme kurzfristig krankheitsbedingt absagen musste.
Der Ausrichter zog am Ende ein positives Fazit. „Viktoria Winnenkendonk hat die Veranstaltung toll organisiert. Die Unterstützung seitens der Volksbank an der Niers war ebenfalls super. Sportlich gesehen lief alles sehr fair ab. Mein persönliches Highlight waren die Siegerehrungen, bei der sich alle Teams sichtlich gefreut haben. Es ist schön, dass der Pokal weiterhin diese Bedeutung genießt“, sagte Kreisjugendobmann Kevin Olislagers.