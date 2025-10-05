So lief der Bezirksliga-Spieltag

Schon am Mittwoch wurde der 8. Spieltag der Bezirksliga eröffnet. Für die überwältigenden Mehrheit der Teams rollte der Ball aber wie gewohnt am Sonntagnachmittag.
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
9. Spieltag
Do., 09.10.25 20:00 Uhr SV Hösel - SV Uedesheim
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 12.10.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - DJK Sparta Bilk
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - Rhenania Hochdahl
So., 12.10.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - ASV Mettmann
So., 12.10.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
So., 12.10.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - Lohausener SV
So., 12.10.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - VdS 1920 Nievenheim
9. Spieltag
So., 12.10.25 12:45 Uhr DV Solingen II - BV Gräfrath
So., 12.10.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 12.10.25 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - Türkgücü Velbert
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - Cronenberger SC
So., 12.10.25 15:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 12.10.25 15:15 Uhr HSV Langenfeld - SSV Berghausen
So., 12.10.25 15:30 Uhr SG Hackenberg - SV Solingen 08/10
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - TuSpo Richrath
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TSV Krefeld-Bockum
Sa., 11.10.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TuRa Brüggen
So., 12.10.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Sportfreunde Neuwerk
So., 12.10.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - SV Lürrip
So., 12.10.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - 1. FC Viersen
So., 12.10.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TuS Wickrath
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - 1. FC Mönchengladbach
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - DJK Fortuna Dilkrath
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Borussia Veen
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr TuS Stenern - VfL Rhede
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Rindern
So., 12.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 12.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TSV Weeze
So., 12.10.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Kevelaerer SV
So., 12.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 12.10.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Haldern
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Hamminkelner SV
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SC 1920 Oberhausen
So., 12.10.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - GSG Duisburg
So., 12.10.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Asterlagen
So., 12.10.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 12.10.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Mülheimer SV 07
So., 12.10.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Rheinland Hamborn
So., 12.10.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Duisburger FV 08
So., 12.10.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SV Rhenania Hamborn
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfL Repelen - SV Genc Osman Duisburg
9. Spieltag
So., 12.10.25 13:30 Uhr SpVgg Steele - DJK Arminia Klosterhardt
So., 12.10.25 14:00 Uhr SuS Haarzopf - Dostlukspor Bottrop
So., 12.10.25 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - TuSEM Essen 1926
So., 12.10.25 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - Fortuna Bottrop
So., 12.10.25 15:15 Uhr Heisinger SV - SV Burgaltendorf
So., 12.10.25 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 12.10.25 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 12.10.25 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Vogelheimer SV
So., 12.10.25 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - VfB Frohnhausen
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: