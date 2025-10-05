 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Alles Wissenswerte zum Bezirksliga-Spieltag findet ihr an dieser Stelle.
Alles Wissenswerte zum Bezirksliga-Spieltag findet ihr an dieser Stelle. – Foto: Sascha Hohnen

So lief der Bezirksliga-Spieltag

Wie gewohnt geht es in den sechs Bezirksligen am Sonntag um 15 Uhr so richtig los.

Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3
Bezirksliga 4
Bezirksliga 5

Schon am Mittwoch wurde der 8. Spieltag der Bezirksliga eröffnet. Für die überwältigenden Mehrheit der Teams rollte der Ball aber wie gewohnt am Sonntagnachmittag.

__________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Heute, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
0
0

Heute, 15:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
1
2

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
0
0

Do., 02.10.2025, 20:00 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
4
5
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
5
0

Heute, 15:30 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
2
0

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
0
0

Heute, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
1
1

Heute, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
1
2
Abpfiff

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

____

Das ist der nächste Spieltag

9. Spieltag
Do., 09.10.25 20:00 Uhr SV Hösel - SV Uedesheim
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - SVG Neuss-Weissenberg
So., 12.10.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - DJK Sparta Bilk
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - Rhenania Hochdahl
So., 12.10.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - ASV Mettmann
So., 12.10.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TV Kalkum-Wittlaer
So., 12.10.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - Lohausener SV
So., 12.10.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - VdS 1920 Nievenheim

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 2

Heute, 15:30 Uhr
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
2
1

Heute, 13:00 Uhr
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
0
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
1
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
0
0

Heute, 12:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
3
1

Heute, 15:15 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
0
0

Heute, 15:30 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
1
1

Heute, 15:00 Uhr
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
3
2
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

9. Spieltag
So., 12.10.25 12:45 Uhr DV Solingen II - BV Gräfrath
So., 12.10.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SV Rot-Weiß Wülfrath
So., 12.10.25 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - Türkgücü Velbert
So., 12.10.25 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - Cronenberger SC
So., 12.10.25 15:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - FK Jugoslavija Wuppertal
So., 12.10.25 15:15 Uhr HSV Langenfeld - SSV Berghausen
So., 12.10.25 15:30 Uhr SG Hackenberg - SV Solingen 08/10
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC Germania Reusrath - TuSpo Richrath

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Heute, 16:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
0
1

Fr., 03.10.2025, 20:00 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
0
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
2
3
+Video

Fr., 03.10.2025, 15:00 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
6
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
1
0

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
0
0

Fr., 03.10.2025, 18:00 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
0
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
1
3

____

Das ist der nächste Spieltag

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - TSV Krefeld-Bockum
Sa., 11.10.25 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - TuRa Brüggen
So., 12.10.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - Sportfreunde Neuwerk
So., 12.10.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - SV Lürrip
So., 12.10.25 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - 1. FC Viersen
So., 12.10.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 12.10.25 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TuS Wickrath
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - 1. FC Mönchengladbach
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - DJK Fortuna Dilkrath

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Heute, 15:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
2
0

Heute, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
4
2
Abpfiff
+Video

Heute, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
2
0

Heute, 15:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
1
2
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
0
0

Mi., 01.10.2025, 20:00 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
2
5
Abpfiff

Mi., 01.10.2025, 20:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
1
3
Abpfiff
+Video

Heute, 13:15 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
6
0
Abpfiff

Do., 02.10.2025, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
2
3
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Borussia Veen
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr TuS Stenern - VfL Rhede
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Rindern
So., 12.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 12.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TSV Weeze
So., 12.10.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Kevelaerer SV
So., 12.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 12.10.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Haldern
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Hamminkelner SV

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 5

Heute, 16:00 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
16:00

Heute, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
0
4
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
5
2

Gestern, 19:00 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
2
4
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
0
0

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
1
2

Heute, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
0
0

Gestern, 18:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
2
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
0
3
+Video

____

Das ist der nächste Spieltag

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SC 1920 Oberhausen
So., 12.10.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - GSG Duisburg
So., 12.10.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Asterlagen
So., 12.10.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 12.10.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Mülheimer SV 07
So., 12.10.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Rheinland Hamborn
So., 12.10.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Duisburger FV 08
So., 12.10.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SV Rhenania Hamborn
So., 12.10.25 15:30 Uhr VfL Repelen - SV Genc Osman Duisburg

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

Heute, 15:30 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
0
0

Heute, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
3
2
Abpfiff
+Video

Heute, 13:30 Uhr
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
8
1
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
2
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
0
0

Heute, 15:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
1
1

Heute, 13:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
0
3
Abpfiff
+Video

Heute, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
3
0

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
5
0

____

Das ist der nächste Spieltag

9. Spieltag
So., 12.10.25 13:30 Uhr SpVgg Steele - DJK Arminia Klosterhardt
So., 12.10.25 14:00 Uhr SuS Haarzopf - Dostlukspor Bottrop
So., 12.10.25 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - TuSEM Essen 1926
So., 12.10.25 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - Fortuna Bottrop
So., 12.10.25 15:15 Uhr Heisinger SV - SV Burgaltendorf
So., 12.10.25 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - SpVgg Sterkrade 06/07
So., 12.10.25 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 12.10.25 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Vogelheimer SV
So., 12.10.25 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - VfB Frohnhausen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6!

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

André NückelAutor