So lief der 26. Spieltag der Mittelrheinliga

SpVg Frechen 20 – Sportfreunde Düren 2:0
SpVg Frechen 20: Oskar Hill, Mats Vogel, Andriy Tykhonov, Koray Kacinoglu, Miran Agirbas (41. Kota Ishihara) (74. Hamza Hachimi), Simon Doll, Leon Ruhrig, Ikuto Tokumoto, Kerim Taskale, Tim Dilley (90. Alexander Mademann), Kai-Maxime Vranken (82. Ali Koc) - Trainer: Okan-Tamer Özbay
Sportfreunde Düren: Philipp Müller, Xhelal Kurtaliqi, Hagen Blohm, Luca Bergstreiser, Marcel Reisgies (55. Halil Gashani), Hiroto Yamashita, Paul Filatov, Niclas Mandelartz (74. Leon Chrisanth), Marc Wollersheim (82. Ricky Edun), Emirhan Duvahan (55. Inan Şengül), Raiju Obuchi (82. Bang-won Choi) - Trainer: Marcel Demircan
Schiedsrichter: Carlos Ssykor (Aachen) - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Simon Doll (31.), 2:0 Andriy Tykhonov (79.)
SSV Merten – SV Bergisch Gladbach 09 4:1
SSV Merten: Luke Schäfer, Pascal Köpp, Eliot Albert (53. Sang-yoon Woo), Maximilian Decker (87. Adrian Engels), Jerome Propheter, Mohamed Rabia (88. Kenan Akalp), Bilal El Morabiti, Hamza Salman, Toranosuke Abe, Michael Okoroafor (79. Samir Malaab), Gaspard Fehlinger (75. Abdenbi Oubelkhiri) - Trainer: Bünyamin Kilic - Co-Trainer: Falk Bernard
SV Bergisch Gladbach 09: Robin Schulze, Stefano Fragapane (75. Sami Akremi), Rexhep Ajdari (62. Azem Memeti), Mathias Hülsenbusch, Maik Marquardt (73. Linus Daus), Jonas Rücker (81. Jan Ecke), Joel Kouekem (46. Daniel Candido Kritsch), Ole Tillmann, Ardit Mimini, Tristan Arndt, Finn Stromberg - Trainer: Kevin Kruth
Schiedsrichter: Bernd Peters (Hennef) - Zuschauer: 156
Tore: 1:0 Gaspard Fehlinger (3.), 1:1 Tristan Arndt (14.), 2:1 Jerome Propheter (44.), 3:1 Gaspard Fehlinger (75.), 4:1 Bilal El Morabiti (85. Foulelfmeter)
Rot: Jonas Rücker (83./SV Bergisch Gladbach 09/Auf der Ersatzbank)
SV Eintracht Hohkeppel – TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 6:1
SV Eintracht Hohkeppel: Darlington Ticha, Firat Tuncer, Finn Bauens, Rudolf González, Angelo Langer, Ishak Adahchur, Joel Vieting (75. Keyhan Sancarbarlaz), Dominik Bilogrevic (82. Gjastin Nrejaj), Mike Owusu (77. Arian Amyn), Denys Pinchuk (65. Ferhat Saglam), Ufumwen Osawe (62. Hendrik Strobl) - Trainer: Giuseppe Brunetto
TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900: Oleksandr Kuzub, Goga Khvedelidze, Oliver-Noel Ploch, Lewin Murad, Kohsei Maruki (70. Johovah Muani Mvutu), Noah Can Kurmali, Simon Waldvogel (77. Carlyle Moore Smart), Yannik Lamberz (55. Jonas Hoge), Kevin Marnu (82. Deniz Güllü), Leo Kirnich, Timo Agaltsev (57. Taimu Nonaka) - Trainer: Takahito Ohno
Schiedsrichter: Jan Lübberstedt (Köln) - Zuschauer: 69
Tore: 1:1 Ishak Adahchur (11.), 2:1 Joel Vieting (22.), 0:1 Kevin Marnu (26.), 3:1 Ishak Adahchur (41.), 4:1 Keyhan Sancarbarlaz (78.), 5:1 Ferhat Saglam (81.), 6:1 Arian Amyn (85.)
SC Fortuna Köln II – SSV Bornheim 0:3
SC Fortuna Köln II: Wyn Sander Neumann, Joran Sobiech, Mario Weber (46. Aleksandar Georgiev), Marlon Monning (46. Amadou-Sadio Camara), Christos Michailidis, Salvatore Giambra (69. Kiran Mauersberger), Akim Kister (61. Ridouan Mohallik), Jibeom Seo, Jamal Issifou, Luke Eismann, Precious Spittmann (46. Nils Gernhardt) - Trainer: Iraklis Metaxas
SSV Bornheim: Tom Buhl, Kevin Biermann, Younes Khabbach (86. Paul Nerb), Can Catak, Ayman Gassa, Nils Wolters (65. Mohamed Zaim), Mohammed Bouchafrati, Cedric Abresch, Justin Krausa (66. Marius Jennes), Danny Simmo (82. Meik Tschaikowski), Julio Molongua (66. Nick Mwaura Hirschfeld) - Trainer: Patrick Schmitz
Schiedsrichter: Eva Kastenholz (Düren) - Zuschauer: 112
Tore: 0:1 Danny Simmo (5.), 0:2 Kevin Biermann (85.), 0:3 Nick Mwaura Hirschfeld (90.+1)
1. FC Düren – Siegburger SV 04 1:2
1. FC Düren: Yannick Marko, Hiroto Murakami (69. Christie Diambu), Samy Jaksic, Jannis Kuckertz, Nils Schütte, Malcom Scheibner, Beykan Sengül (46. Emeraude Kongolo), Raban Laux, Marcel Olschewski (78. Malik Tekin), Tomoki Kitagawa, Vinzent Zingel (78. Tyler Busi) - Trainer: Luca Lausberg
Siegburger SV 04: Jens Fikisi, Ju-yong Jo, Mamy Condé, Oliver Gawenda, Leo Camara, Enes Yilmaz, Tom Schnörpel, Tariq-Emad Suleiman, William McIntosh (78. Godai Kobayashi), Nico Kuhbier (91. Sebastian Stupp), Waiss Ezami (54. Yuta Sakamaki) - Trainer: Alexander Otto
Schiedsrichter: Tobias Strauß (Fredenbeck) - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 William McIntosh (19.), 0:2 William McIntosh (25.), 1:2 Tomoki Kitagawa (34.)
VfL Vichttal – SpVg Porz 1919 3:3
VfL Vichttal: Frederik Said, Apostolos Ioannidis (46. Niklas Valerius), Pepijn Schlösser, Jonas Hoss, Robin Ahns, Luan Braun (90. Raban Bourceau), Henrik Artz, Dogukan Türkmen, Marwin Ailiesei (46. Jason Seke), Benyamin Malekzadeh (46. Jan-Henrik Rother), Yassine Ali Gnondi - Co-Trainer: Sanjin Talic - Trainer: Arandjel Avramovic - Co-Trainer: Jens Dovern
SpVg Porz 1919: Lukas Tschunitsch, Benjamin Winnersbach, Andre Rosteck, Fabian Cordes, Eung-yu Kim, Ibrahim Hajri, Jan-Sekou Michler (86. Prince Ziko Junio Gbeke), Etienne Kamm, Shin-Young Hwang, Luca Fünfzig (75. Raphael-Jan Kaik), Marciano Aziz (86. Gero Pletto) - Trainer: Jonas Wendt
Schiedsrichter: Peter Bonczek (Bonn) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Jan-Sekou Michler (3.), 1:1 Yassine Ali Gnondi (6.), 1:2 Marciano Aziz (16.), 2:2 Dogukan Türkmen (49.), 3:2 Luan Braun (70.), 3:3 Jan-Henrik Rother (90.+4 Eigentor)
FC Hennef 05 – FC Wegberg-Beeck 1:0
FC Hennef 05: Moritz Hellwig, Akeem Bouakran, Abdul-Wahid Bancé, Luah Mahessa (84. Lukas Kubek), Ansgar Pflüger, Leon Rosic, Kenan Karaca, Nathan Kunzika (93. Deniz Gönen), Oshomah Ichue (90. Lukas Harden), Fabian Ernst (46. Jan Lucas Mowitz), Philipp Köhl (81. Kai Schusters) - Trainer: Nils Teixeira
FC Wegberg-Beeck: Yannik Hasenbein, Nils Hühne, Merlin Schlosser, Justin Hoffmanns, Elias Khadraoui, Gabriel Paczulla, Timo Braun, Luca Bini (86. Hauke Winkens), Niklas Koppitz (62. Niklas Fensky), Marc Kleefisch, David Arize (65. Hirotaka Sugiura) - Trainer: Mark Zeh
Schiedsrichter: Marcel Cholewa - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Oshomah Ichue (57.)
Gelb-Rot: Akeem Bouakran (80./FC Hennef 05/)