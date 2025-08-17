 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Es geht endlich wieder los!
Es geht endlich wieder los! – Foto: Jette Oster

So lief der 1. Bezirksliga-Spieltag am Niederrhein

Die Sommerpause ist auch in der Bezirksliga Niederrhein beendet. Wie der 1. Spieltag 2025/26 läuft.

Bezirksliga 1
Bezirksliga 2
Bezirksliga 3
Bezirksliga 4
Bezirksliga 5

Der 1. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein startet am Wochenende in allen sechs Gruppen. Wer kommt gut aus der Sommerpause? Die Übersicht im FuPa-Livetext.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Heute, 15:30 Uhr
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
1
4
Abpfiff

Heute, 13:15 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
2
1
Abpfiff

Fr., 15.08.2025, 19:30 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
3
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
2
4
Abpfiff

Fr., 15.08.2025, 19:30 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
3
2

Fr., 15.08.2025, 20:00 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
3
3

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
1
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
3
0
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Lohausener SV
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - TSV Eller 04
So., 24.08.25 13:00 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SV Hösel
So., 24.08.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - Rhenania Hochdahl
So., 24.08.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SV Uedesheim
So., 24.08.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - MSV Düsseldorf
So., 24.08.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - TV Kalkum-Wittlaer
So., 24.08.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TSV Meerbusch II
So., 24.08.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TSV Bayer Dormagen

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 2

Heute, 15:30 Uhr
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
FK Jugoslavija Wuppertal
FK Jugoslavija WuppertalJugoslavija
4
6
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf.
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
3
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen II
7
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen
BV Gräfrath
BV GräfrathBV Gräfrath
6
4
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
Cronenberger SC
Cronenberger SCCronenberg
6
0
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
Türkgücü Velbert
Türkgücü VelbertTürkgücü Vel
SV Rot-Weiß Wülfrath
SV Rot-Weiß WülfrathRW Wülfrath
3
0
Abpfiff

Fr., 15.08.2025, 20:00 Uhr
SSV Berghausen
SSV BerghausenBerghausen
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Viktoria Wuppertal Rott 89
SC Viktoria Wuppertal Rott 89SC Viktoria
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath
0
3
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag
So., 24.08.25 12:45 Uhr DV Solingen II - SSV Germania Wuppertal
So., 24.08.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
So., 24.08.25 13:30 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 24.08.25 15:00 Uhr Cronenberger SC - SV Solingen 08/10
So., 24.08.25 15:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - HSV Langenfeld
So., 24.08.25 15:00 Uhr SC Germania Reusrath - SG Hackenberg
So., 24.08.25 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SSV Berghausen
So., 24.08.25 15:30 Uhr TuSpo Richrath - Türkgücü Velbert
So., 24.08.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - TSV Ronsdorf

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 2!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 3

Gestern, 17:00 Uhr
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
2
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
2
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
1
6
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
0
4
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
2
4
Abpfiff

Gestern, 16:30 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
3
0

Gestern, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
3
2

____

Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag
Fr., 22.08.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SSV Grefrath 1910/24
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SV Lürrip
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - VfL Tönisberg
So., 24.08.25 14:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - 1. FC Mönchengladbach
So., 24.08.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - SC Union Nettetal II
So., 24.08.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Thomasstadt Kempen
So., 24.08.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - 1. FC Viersen
So., 24.08.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SpVg Odenkirchen
So., 24.08.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - TuS Wickrath

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 4

Fr., 15.08.2025, 19:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
3
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
0
0
Abpfiff

Fr., 15.08.2025, 20:00 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
8
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
0
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
3
1
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag
Fr., 22.08.25 19:30 Uhr TSV Weeze - DJK Twisteden
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr Kevelaerer SV - Borussia Veen
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr SV Rindern - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 24.08.25 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Haldern
So., 24.08.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Alemannia Pfalzdorf
So., 24.08.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Sportfreunde Broekhuysen
So., 24.08.25 15:00 Uhr TuS Stenern - Westfalia Anholt
So., 24.08.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Viktoria Goch II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 5

Heute, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
0
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
3
2
Abpfiff

Gestern, 18:00 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
2
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
3
1
Abpfiff

Gestern, 16:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
4
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
1
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
1
1
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag
Do., 21.08.25 20:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SuS 21 Oberhausen
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr VfB Homberg II - SuS 09 Dinslaken
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr Duisburger SV 1900 - Viktoria Buchholz
Sa., 23.08.25 16:00 Uhr GSG Duisburg - Duisburger FV 08
So., 24.08.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 24.08.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - VfL Repelen
So., 24.08.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Mülheimer SV 07
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - TuS Asterlagen
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Rheinland Hamborn

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 5!

_______________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 6: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 6

Heute, 15:15 Uhr
Sportfreunde Königshardt
Sportfreunde KönigshardtKönigshardt
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
0
5
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
2
8
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DJK Arminia Lirich 1920
DJK Arminia Lirich 1920Arm. Lirich
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
1
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
2
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Dostlukspor Bottrop
Dostlukspor BottropDostlukspor
VfB Frohnhausen
VfB FrohnhausenFrohnhausen
2
2
Abpfiff

Heute, 12:15 Uhr
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig. II
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
1
2
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SpVgg Sterkrade 06/07
SpVgg Sterkrade 06/07Sterk. 06/07
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
2
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
1
1
Abpfiff

____

Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag
Fr., 22.08.25 19:45 Uhr TuSEM Essen 1926 - SuS Haarzopf
So., 24.08.25 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - Fortuna Bottrop
So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Dostlukspor Bottrop
So., 24.08.25 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - DJK Arminia Lirich 1920
So., 24.08.25 15:00 Uhr SpVgg Steele - Heisinger SV
So., 24.08.25 15:15 Uhr Vogelheimer SV - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 24.08.25 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Sportfreunde Königshardt
So., 24.08.25 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - FC Blau-Gelb Überruhr
So., 24.08.25 16:15 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - SpVgg Sterkrade 06/07

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 6!

_______________

