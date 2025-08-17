So lief der 1. Bezirksliga-Spieltag am Niederrhein

Der 1. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein startet am Wochenende in allen sechs Gruppen. Wer kommt gut aus der Sommerpause? Die Übersicht im FuPa-Livetext.
2. Spieltag
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - Lohausener SV
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - TSV Eller 04
So., 24.08.25 13:00 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SV Hösel
So., 24.08.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - Rhenania Hochdahl
So., 24.08.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SV Uedesheim
So., 24.08.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - MSV Düsseldorf
So., 24.08.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - TV Kalkum-Wittlaer
So., 24.08.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TSV Meerbusch II
So., 24.08.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - TSV Bayer Dormagen
2. Spieltag
So., 24.08.25 12:45 Uhr DV Solingen II - SSV Germania Wuppertal
So., 24.08.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SC Viktoria Wuppertal Rott 89
So., 24.08.25 13:30 Uhr SV Rot-Weiß Wülfrath - FSV Vohwinkel Wuppertal
So., 24.08.25 15:00 Uhr Cronenberger SC - SV Solingen 08/10
So., 24.08.25 15:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - HSV Langenfeld
So., 24.08.25 15:00 Uhr SC Germania Reusrath - SG Hackenberg
So., 24.08.25 15:00 Uhr FK Jugoslavija Wuppertal - SSV Berghausen
So., 24.08.25 15:30 Uhr TuSpo Richrath - Türkgücü Velbert
So., 24.08.25 15:30 Uhr BV Gräfrath - TSV Ronsdorf
2. Spieltag
Fr., 22.08.25 19:45 Uhr OSV Meerbusch - SSV Grefrath 1910/24
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SV Lürrip
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - VfL Tönisberg
So., 24.08.25 14:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - 1. FC Mönchengladbach
So., 24.08.25 15:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - SC Union Nettetal II
So., 24.08.25 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - Thomasstadt Kempen
So., 24.08.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - 1. FC Viersen
So., 24.08.25 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - SpVg Odenkirchen
So., 24.08.25 15:30 Uhr TuRa Brüggen - TuS Wickrath
2. Spieltag
Fr., 22.08.25 19:30 Uhr TSV Weeze - DJK Twisteden
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr Kevelaerer SV - Borussia Veen
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr SV Rindern - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 24.08.25 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Haldern
So., 24.08.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Alemannia Pfalzdorf
So., 24.08.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Sportfreunde Broekhuysen
So., 24.08.25 15:00 Uhr TuS Stenern - Westfalia Anholt
So., 24.08.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Viktoria Goch II
2. Spieltag
Do., 21.08.25 20:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SuS 21 Oberhausen
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr VfB Homberg II - SuS 09 Dinslaken
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr Duisburger SV 1900 - Viktoria Buchholz
Sa., 23.08.25 16:00 Uhr GSG Duisburg - Duisburger FV 08
So., 24.08.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 24.08.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - VfL Repelen
So., 24.08.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Mülheimer SV 07
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - TuS Asterlagen
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - Rheinland Hamborn
2. Spieltag
Fr., 22.08.25 19:45 Uhr TuSEM Essen 1926 - SuS Haarzopf
So., 24.08.25 13:30 Uhr VfB Frohnhausen - Fortuna Bottrop
So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Burgaltendorf - Dostlukspor Bottrop
So., 24.08.25 15:00 Uhr Fatihspor Essen 2001 - DJK Arminia Lirich 1920
So., 24.08.25 15:00 Uhr SpVgg Steele - Heisinger SV
So., 24.08.25 15:15 Uhr Vogelheimer SV - Sportfreunde Niederwenigern II
So., 24.08.25 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - Sportfreunde Königshardt
So., 24.08.25 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - FC Blau-Gelb Überruhr
So., 24.08.25 16:15 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - SpVgg Sterkrade 06/07
