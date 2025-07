So lief das Wiesbadener "Turnier der Herzen" 16. Auflage beim sportlichen Wettstreit von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung

Den Sinn dieser Veranstaltung erkannte auch von Anfang an der seinerzeit amtierende und leider viel zu früh verstorbene Kreisschiedsrichterobmann Gerhardt Steudter. So verfügte er, dass die dort angesetzten Schiedsrichter stets kostenfrei pfeifen. Dies gilt nach wie vor.

15 Mannschaften aus den Bundesländern Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen waren am Start. Die weiteste Anreise hatte das Team aus Kleinwachau bei Dresden, das das Wochenende über bei den Wiesbadener Pfadfindern zeltete.

Sportlich setzten sich folgende Teams durch: In Gruppe A triumphierte die Reha-Werkstatt im Rad Wiesbaden, in Gruppe B war das Team aus Praunheim obenauf und in Gruppe C behielt das Team aus Kleinwachau die Oberhand.

Unter großen Jubel erfolgte die stimmungsvolle Siegerehrung. Diese wurde von Lothar Simon (VSG Wiesbaden), Patrick Cuttaia (SV Schierstein 1913) und der Wiesbadener Sozialdezernentin, Frau Dr. Patricia Becher, durchgeführt.

Am Ende des Tages stand fest: Dieses Turnier ist nicht nur sportlich, sondern vor allem menschlich ein Höhepunkt des Jahres – mit großer Vorfreude auf die 17. Auflage im kommenden Jahr.