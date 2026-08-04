So lief das Testspiel-Wochenende für die Krefelder Teams

Trotz zweimaliger Führung durch Mike Königshausen und Miron Schmidt hatte der Hülser SV beim FC Aldekerk mit 2:7 (2:3) das Nachsehen. Nicht anders erging es dem SC Viktoria Anrath trotz schneller Führung von Diego Matthiessen gegen den VfR Fischeln. Beim Abpfiff stand es 1:3 (1:2), weil für den VfR die Brüder Niklas und Jannick Geraets erfolgreich waren bzw. Robin Wosiek in der Nachspielzeit ein Eigentor unterlief.

Obwohl die SG Unterrath schon in der 18. Minute eine Ampelkarte kassierte, gewann sie gegen den TSV Bockum mit 2:0 (1:0). Das erste Tor des gastgebenden Landesligisten resultierte aus einem Eigentor von Patrick Pasthy. Erst als der 1. FC Grevenbroich-Süd gegen den VfL Willich bis zur Halbzeit ein 3:0 vorgelegt hatte, gelang dem VfL, ohne den urlaubenden Trainer Stephan Poetters durch Jannik Alexander Leenen ein Lebenszeichen. Dieses gab auch die Zweite des VfR Fischeln von sich, die beim klassenhöheren A-Ligisten FC Hellas Krefeld mit 3:1 (3:0) die Nase vorn hatte. Leonidas Theodoros Altstaedten und Mehmet Ufuk Erkan (2) trafen für das Team des neuen Trainers Sascha Rath. Erst danach gab es das Hellas-Tor durch Siem Yemaneab Asfaha.

Gegentore und eigene Treffer am Fließband produzierte der FC Traar. Erst hatte man beim SSV Strümp mit 5:6 (2:2) das Nachsehen, dann gab es ein 4:4 (2:3) beim SC Schiefbahn. Traars Neuzugang Dennis Lerche brachte es dabei auf insgesamt fünf Tore.