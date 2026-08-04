So lief das Testspiel-Wochenende für die Krefelder Teams

Mit zwei Spielen innerhalb von vier Tagen gegen zwei Oberligisten hat der Bezirksliga-Aufsteiger Anadolu Türkspor Krefeld seine nicht gerade üppige Testspielserie fortgesetzt. Einer 1:7 (0:4)-Niederlage gegen den TSV Meerbusch – Neuzugang Fawad Mirzuda erzielte den Ehrentreffer zum 1:5 – ließ das Team von Trainer Ugur Karpuz einen 3:1 (1:1)-Sieg gegen den Neu-Oberligisten SV Scherpenberg folgen. Abdelkarim Afkir (Foulelfmeter), Amir Hossein Ahmadi und Orkun Akbaba sorgen dabei für die Tore. Bestens eingelebt hat sich der von TIV Nettetal gekommene Ahmadi. Allerdings wird er in den beiden ersten Meisterschaftsspielen nicht dabei sein, weil er noch eine Sperre aus der vergangenen Saison abbrummen muss.
In zwei Begegnungen gegen zwei Landesligisten gänzlich leer aus ging der CSV Marathon Krefeld, der in der Meisterschaft am ersten Spieltag bei Anadolu Türkspor am Rundweg antreten muss. Erst gab es beim 1. FC Lintfort eine 0:7 (0:2)-Packung – allein Abdoulaye Sall traf dreimal –, dann wurde gegen den SV Viktoria Goch, wohin der frühere Töniser A-Junioren-Spieler Steve Wafo Dzoupiap gewechselt ist, mit 2:4 (0:2) verloren. Daniel Sperling (1:2) und Emre Kizil (2:4, Foulelfmeter) sorgten dafür, dass sich das Ergebnis in Grenzen hielt.
Durch einen frühen Treffer von Brian Dollen gewann der VfL Tönisberg gegen den ESV Hohenbudberg mit 1:0 (1:0). Fabio Mariano, Lucas Noczenski und Philipp Horster legten für die Reserve des SC St. Tönis beim 3:1 (2:0) gegen den Kevelaerer SV vor, ehe Malik Bongers noch verkürzte. Den 3:0 (1:0)-Erfolg des VfB Uerdingen beim TSV Wachtendonk-Wankum machten Leon Lindmüller, Abdulhadi Alamad und der unverwüstliche Erhan Mutlu perfekt. Der von Fischeln gekommene Alamad kommt bei der Rex-Elf immer besser zurecht.
Trotz zweimaliger Führung durch Mike Königshausen und Miron Schmidt hatte der Hülser SV beim FC Aldekerk mit 2:7 (2:3) das Nachsehen. Nicht anders erging es dem SC Viktoria Anrath trotz schneller Führung von Diego Matthiessen gegen den VfR Fischeln. Beim Abpfiff stand es 1:3 (1:2), weil für den VfR die Brüder Niklas und Jannick Geraets erfolgreich waren bzw. Robin Wosiek in der Nachspielzeit ein Eigentor unterlief.
Obwohl die SG Unterrath schon in der 18. Minute eine Ampelkarte kassierte, gewann sie gegen den TSV Bockum mit 2:0 (1:0). Das erste Tor des gastgebenden Landesligisten resultierte aus einem Eigentor von Patrick Pasthy. Erst als der 1. FC Grevenbroich-Süd gegen den VfL Willich bis zur Halbzeit ein 3:0 vorgelegt hatte, gelang dem VfL, ohne den urlaubenden Trainer Stephan Poetters durch Jannik Alexander Leenen ein Lebenszeichen. Dieses gab auch die Zweite des VfR Fischeln von sich, die beim klassenhöheren A-Ligisten FC Hellas Krefeld mit 3:1 (3:0) die Nase vorn hatte. Leonidas Theodoros Altstaedten und Mehmet Ufuk Erkan (2) trafen für das Team des neuen Trainers Sascha Rath. Erst danach gab es das Hellas-Tor durch Siem Yemaneab Asfaha.
Gegentore und eigene Treffer am Fließband produzierte der FC Traar. Erst hatte man beim SSV Strümp mit 5:6 (2:2) das Nachsehen, dann gab es ein 4:4 (2:3) beim SC Schiefbahn. Traars Neuzugang Dennis Lerche brachte es dabei auf insgesamt fünf Tore.