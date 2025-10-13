So lief das Flutlicht-Derby in der Klever Oberstadt

Unmittelbar nach Wiederanpfiff hatte Banstan Almohammed den Ausgleich auf dem Fuß, doch der Materborner Keeper Andi Kaus parierte glänzend. In der 56. Minute erhöhte Lukas Gervens nach einem sehenswerten Steckpass auf 2:0. Das war die Vorentscheidung, zumal sich die Klever Reserve zehn Minuten später selbst schwächte. Die Gelb-Rote Karte gegen Lennis Bonnet war allerdings eine harte Entscheidung des Unparteiischen Elias Papke.

Die Gäste gaben sich zwar noch nicht geschlagen. Letztlich blieb es aber beim verdienten Materborner 2:0-Erfolg. „Zwei individuelle Fehler haben uns heute das Spiel gekostet. Insgesamt bin ich trotz der Niederlage zufrieden, ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen“, sagte Kleves Trainer Christian Klunder. „Wir sind überglücklich und genießen mit unserer jungen Mannschaft die aktuelle Situation“, so sein Materborner Kollege Sebastian Eul.