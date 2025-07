So lief das erste große Testspielwochenende am Mittelrhein Blick auf die Partie auf Bezirks- und Landesebene

SC Fortuna Köln – 1. FC Köln 2:2

Tore: 0:1 Jusuf Gazibegovic (55.), 0:2 Florian Kainz (64.), 1:2 Hamadi Al Ghaddioui (74.), 2:2 Hamadi Al Ghaddioui (89.)



Viktoria Birkesdorf – TuS Chlodwig Zülpich 1896 2:1

Tore: 0:1 Devin Nickisch (58. Foulelfmeter), 1:1 Julian Perse (70.), 2:1 Hussain Alawie (83.)



SV Helpenstein – TuS Rheinland Dremmen 5:2

Schiedsrichter: Hendrik Dohmen

Tore: 1:0 Hendrik Höfels (12.), 2:0 Hendrik Höfels (21.), 3:0 Noah Berko (28.), 4:0 Hope Edwyn Bate (47.), 5:0 David Shofinari (54.), 5:1 Ange Benny Kossi (86.), 5:2 Jannis Perske (90.)

Besondere Vorkommnisse: Jannis Perske (TuS Rheinland Dremmen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Janik Franz Korsten (90.).



SpVg Frechen 20 II – TuS Chlodwig Zülpich 1896 3:4

Tore: 0:1 Devin Nickisch (7.), 1:1 Ali Koc (28.), 2:1 Ali Koc (50.), 2:2 Constantin Pennartz (61.), 2:3 Devin Nickisch (76.), 2:4 Nico Berekoven (82.), 3:4 Boil Tsvetkov (86.)



FC Emmelshausen-Karbach – SV Eintracht Hohkeppel 3:2

Schiedsrichter: Ralf Volk

Tore: 1:0 Max Wilschrey (15.), 2:0 Dylan Esmel (19.), 2:1 (42.), 3:1 Dustin Zahnen (45.+1), 3:2 (90.)



1. FC Köln II – TSV Steinbach Haiger 2:1

Schiedsrichter: Francisco Lahora Chulian (Bonn)

Tore: 0:1 Jonas Singer (12.), 1:1 (19.), 2:1 Marvin Ajani (43.)



SSV Süng – TuS Marialinden 1:6

Schiedsrichter: Tjorbe Schmale

Tore: 0:1 Carlos Nieto Y Schötz (11.), 0:2 Simon Kraus (24.), 0:3 Carlos Nieto Y Schötz (31.), 0:4 Patrick Alexander Močan (49.), 0:5 Simon Kraus (55.), 0:6 Roger Schäfer (72.), 1:6 David Strauß (86.)



Viktoria Köln – VVV-Venlo 0:3

Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Tijn Joosten (26.), 0:2 Lasse Wehmeyer (62.), 0:3 (66.)



Bonner SC – KAS Eupen 1:1

Tore: 1:0 Jonas Berg (49.), 1:1 Ade Oguns (84.)



SC Fortuna Köln – SV Eintracht Trier 05 2:2

Tore: 1:0 Enzo Wirtz (11.), 1:1 Hokon Sossah (27.), 1:2 Damjan Marceta (69. Foulelfmeter), 2:2 (86.)



SpVg Frechen 20 – TSG Sprockhövel 2:1

Tore: 1:0 Patrick Friesdorf-Weber (6.), 2:0 Andriy Tykhonov (8.), 2:1 Agon Arifi (43. Foulelfmeter)



Sportfreunde Baumberg – TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 3:0

Schiedsrichter: Felix May (Solingen) - Zuschauer: 37

Tore: 1:0 Robin Schnadt (35.), 2:0 Baris Sarikaya (64.), 3:0 Farhan Ghaznawi (72. Foulelfmeter)



DJK Gillrath – Union Schafhausen 1:5

Tore: 0:1 Tim Scheuvens (32.), 0:2 Tim Scheuvens (45.), 0:3 Andre Schornstein (55.), 0:4 Elias Halfenberg (69.), 0:5 Tim Scheuvens (84.), 1:5 Lucas Reinartz (88.)



TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 II – Sportvereinigung Deutz 05 II 3:4

Schiedsrichter: Achraf Azzouzi

Tore: 0:1 Jens Lutterbach (29. Foulelfmeter), 1:1 Luca Badinski (32.), 2:1 Carlos Jorge Araujo Lima (39.), 2:2 Can Grund (50.), 2:3 Francesco Costarella (55.), 3:3 Mouaad Harchaoui (74.), 3:4 Moritz Mierisch (89.)



FC Germania Zündorf 1913 – SC Köln Weiler Volkhoven 1948 2:2

Schiedsrichter: Daniel Pilz - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Nikolaos Giapoutzidis (36.), 1:1 Phillip Blaszkiewicz (45.), 1:2 Niko Kuhn (49.), 2:2 Nick Peters (63. Foulelfmeter)



FC Hürth II – SC 08 Elsdorf 0:1

Tore: 0:1 Mohamed Dahas (63.)



RKSV Groene Ster – Eintracht Verlautenheide 3:2

Tore: 1:0 (11.), 1:1 Diego Franzen (14.), 1:2 Diego Franzen (25.), 2:2 (33.), 3:2 (87.)



TuRa Germania Oberdrees – TuS Oberwinter 5:2

Tore: 1:0 Daniel Blum (1.), 2:0 Sascha Middelmann (15.), 2:1 (21.), 2:2 Mirco Koll (35.), 3:2 Daniel Blum (38.), 4:2 Roschan Monsef (70.), 5:2 Philip Urbanek (78.)



FSV Hessen Wetzlar – SC Fortuna Köln 0:2

Schiedsrichter: Carolin Lotz

Tore: 0:1 (47. Eigentor), 0:2 Annika Boden (73.)



SV Eintracht Hohkeppel – FC Cosmos Koblenz 2:0

Tore: 1:0 Cenk Durgun (60.), 2:0 Sora Yamato (80.)



SV Rhenania Bessenich 1928 – VfR Würselen 4:3

Tore: 1:0 Valentin Ivanov (12.), 1:1 Caine Paul Guiso (22.), 2:1 Valentin Ivanov (25.), 3:1 Ozan Kesen (40.), 4:1 Moritz Hartmann (59. Foulelfmeter), 4:2 Elmehdi Majbour (63.), 4:3 Johann Wiebusch (70.)

Besondere Vorkommnisse: Elmehdi Majbour (VfR Würselen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (77.).



BC Viktoria Glesch-Paffendorf – FV Bad Honnef 1:1

Tore: 1:0 Burak Hendem (20.), 1:1 (unbekannt)



Sportfreunde Uevekoven – SpVg Odenkirchen 5:3

Schiedsrichter: Kilian Baums (Heinsberg)

Tore: 0:1 Serkan Pacali (26.), 1:1 Kevin Jude Mohanraj (32.), 1:2 Robin Wolf (39.), 1:3 Marcel Schulz (45.+3), 2:3 Nico Czichi (63.), 3:3 Joy-Slayd Mickels (64.), 4:3 Sven Jansen (68.), 5:3 Joy-Slayd Mickels (72. Handelfmeter)



SC Schwarz-Weiß Köln – TSV Weiss 1919/28 12:3

Schiedsrichter: Andreas Gaudzinski (Köln)

Tore: 1:0 Marcel Wacker (3.), 2:0 Abdoul-Salam Samare (6.), 3:0 (13. Eigentor), 3:1 (26.), 4:1 Antonino Castro (28.), 5:1 Jeremie Nsumbu (30.), 6:1 Jeremie Nsumbu (34.), 7:1 Abdoul-Salam Samare (39.), 8:1 Ricky Fritzen (43.), 9:1 Giovanni Valerio Carrieri (48.), 10:1 Giuliano Antonucci (50.), 10:2 (53.), 10:3 (59.), 11:3 Francesco Antonucci (63.), 12:3 Abdoul-Salam Samare (84.)



FC Hürth – Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard 4:1

Zuschauer: 52

Tore: 1:0 Dario Bezerra-Ehret (18.), 2:0 Noah Neuhaus (47.), 3:0 Felix-Benedict Neuhäuser (57. Foulelfmeter), 3:1 Fabio Behrend (80.), 4:1 Mete Balbasi (88.)



FV Bonn-Endenich – Marokkanischer SV Bonn 2:1

Tore: 1:0 Elias Bosbach (38.), 2:0 Nick Maier (82.), 2:1 (84.)



SV 09/35 Wermelskirchen – SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel 1:6

Schiedsrichter: Taner Özkan (Remscheid) - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Maik Maier (10.), 0:2 Maik Maier (17.), 0:3 Jan Fromke (32.), 0:4 Maik Maier (37.), 0:5 Nico Benjamin Falterbaum (42.), 1:5 Nick Salpetro (51.), 1:6 Till Juber (58.)



Eintracht Verlautenheide II – Jugendsport Wenau 3:1

Tore: 1:0 Semi Balin (12.), 1:1 Arbent Hajdari (16. Foulelfmeter), 2:1 Ousmane Diallo (70.), 3:1 Semi Balin (85.)



TV Konzen – SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 abg.



SV Weiden 1914/75 – SV Grün-Weiss Brauweiler 1961 1:3

Schiedsrichter: Jonas Stehling

Tore: 0:1 Mardochee Tchakoumi (21. Foulelfmeter), 0:2 Jacob Jansen (47.), 1:2 Daniel Wozniak (66.), 1:3 Noah Rouven Kostka (80.)



SC Volmershoven-Heidgen – SC Fortuna Bonn II 2:1

Schiedsrichter: Ernst Cremer (Bornheim)

Tore: 0:1 Elias Antony Christ (15.), 1:1 Ibrahim Bokhabza (31.), 2:1 Lucas Daniel Wölk (76.)



SC Germania Geyen 1932 – SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 2:5

Schiedsrichter: Serkan Ates (Bergheim)

Tore: 1:0 Dario Tekleab (16.), 1:1 Franck Ananou (30.), 1:2 (66.), 1:3 David Strack (69.), 2:3 Nicholas Förster (77.), 2:4 David Strack (82.), 2:5 Nico Drosner (83.)

Besondere Vorkommnisse: Franck Ananou (SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Andre Lorenz (29.).



CfB Ford Köln-Niehl 09/52 – Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 5:1

Tore: 1:0 Emre Gölükcetin (37.), 1:1 Ahmed Abu Affan (43. Foulelfmeter), 2:1 Lennart Friederichs (54. Foulelfmeter), 3:1 Gary Nettesheim (70.), 4:1 Lennart Friederichs (83.), 5:1 Yannick Zierden (89.)



SC Brühl 06/45 – TuS Buisdorf 2:4

Tore: 0:1 Yusuf Salih Kilicaslan (5.), 1:1 Temirlan Meirambekov (8.), 1:2 Max Müller (30.), 1:3 Gentjan Gashi (45.), 2:3 Temirlan Meirambekov (48.), 2:4 Gentjan Gashi (55.)



TV Hoffnungsthal 1907 – Genclerbirligi Opladen 4:6

Schiedsrichter: Murat Bagli

Tore: 0:1 Maurice Staffa (5.), 1:1 Dominik Richartz (12.), 2:1 Anton Musculus (19.), 2:2 Sefa Ocakli (24.), 2:3 Maurice Staffa (38.), 2:4 Assan Ouro-Sama (60.), 3:4 Anton Musculus (69. Foulelfmeter), 3:5 Mustafa Uzun (75.), 3:6 Assan Ouro-Sama (78.), 4:6 Moritz Petzke (81.)



VfB 03 Hilden – SC Fortuna Köln II 2:1

Schiedsrichter: Sam Zergan - Zuschauer: 65

Tore: 1:0 Nick Sangl (20. Foulelfmeter), 2:0 Shadrak Kapi Dombe (66.), 2:1 (89. Foulelfmeter)