So lief das Debüt von René Lewejohann beim 1. FC Bocholt - mit Video

René Lewejohann hat am Dienstag seinen Einstand als Trainer des 1. FC Bocholt gefeiert. Der Regionalliga-Klub fuhr beim Stadtrivalen SV Biemenhorst einen klaren 4:1 (2:0)-Erfolg ein, doch auch der Oberligist feierte eine Premiere.
Trotz frostiger Temperaturen fanden über 350 Zuschauer den Weg an die Birkenallee. Biemenhorst gehört in der Oberliga Niederrhein ohnehin zu den Klubs mit den meisten Zuschauern, deshalb wundert es nicht, dass selbst bei dieser Witterung reichlich Fans anwesend waren, die auch das Debüt des neuen SVB-Coaches Marc Gebler erleben wollten.
Der 1. FC Bocholt wurde seiner Favoritenrolle gerecht und führte durch einen Doppelschlag schnell mit 2:0: Zunächst landete ein abgefälschter Schuss von Stipe Batarilo im Kasten (9.), dann verwandelte Arnold Budimbu einen Freistoß direkt (12.). Lewejohann sah im ersten Abschnitt einen guten und dominanten Auftritt seiner Mannschaft, denn der SVB hatte phasenweise Schwierigkeiten, sich vom Druck der Gäste zu lösen.
Wie es sich zu einem guten Test gehört, wurde im zweiten Abschnitt reichlich gewechselt, was Biemenhorst in die Karten gespielt hat. Der Oberligist kam vereinzelt in die Bocholter Hälfte, doch gejubelt hatte wieder der FCB: Joker Aaron Bayakala blieb nach einem Querpass von Johannes Dörfler, der in der 80. Minute per Elfmeter den Deckel draufsetzte, humorlos vor Henry Dehorn (70.). Das zwischenzeitliche 1:3 markierte Jeron Weidemann.
Lewejohann darf also mit dem ersten Auftritt seines 1. FC Bocholt absolut zufrieden sein, mehr als einen klaren Derbysieg bei eisigen Temperaturen kann ein Trainer Anfang Januar auch nicht erwarten. Auch für das Oberliga-Schluss Biemenhorst war es ein ordentliches Ergebnis im ersten Match unter Gebler.
SV Biemenhorst – 1. FC Bocholt 1:4
SV Biemenhorst: Lennart Brandes (46. Henry Dehorn), Justin Heckers, Julian Overbeck (46. Giuseppe Mirason Geukes), Pascal Spallek, Angelos Avramis, Chong Johnny Lu (46. Max Peerenboom), Luca Schanzmann (46. Darnell Jeron Weidemann), Dardan Pepa (46. Ferdinand Schulte), Sohail Nadi, Niklas Laigre, Jan Weibring (46. Lendi Jashanica) - Trainer: Marc Gebler
1. FC Bocholt: Paul Grave (46. Lucas Fox), Dawyn-Paul Donner (46. Julian Riedel), Philipp Hanke (46. Maximilian Adamski), Jeff Mensah (46. Noah Michaels), Jonas Carls (46. Ensar Celebi), Johannes Dörfler, Marlon Frey (46. Nicolas Hirschberger), Marvin Lorch (46. Maik Amedick), Patrick Kurzen (46. Kasper Harbering), Stipe Batarilo (46. Jan Holldack), Arnold Budimbu (46. Aaron Bayakala) - Trainer: René Lewejohann
Schiedsrichter: Marc Waldbach - Zuschauer: 358
Tore: 0:1 Stipe Batarilo (9.), 0:2 Arnold Budimbu (12.), 0:3 Aaron Bayakala (70.), 1:3 Darnell Jeron Weidemann (77.), 1:4 Johannes Dörfler (80. Foulelfmeter)