So lief das Debüt von René Lewejohann beim 1. FC Bocholt - mit Video

Trotz frostiger Temperaturen fanden über 350 Zuschauer den Weg an die Birkenallee. Biemenhorst gehört in der Oberliga Niederrhein ohnehin zu den Klubs mit den meisten Zuschauern, deshalb wundert es nicht, dass selbst bei dieser Witterung reichlich Fans anwesend waren, die auch das Debüt des neuen SVB-Coaches Marc Gebler erleben wollten.

Der 1. FC Bocholt wurde seiner Favoritenrolle gerecht und führte durch einen Doppelschlag schnell mit 2:0: Zunächst landete ein abgefälschter Schuss von Stipe Batarilo im Kasten (9.), dann verwandelte Arnold Budimbu einen Freistoß direkt (12.). Lewejohann sah im ersten Abschnitt einen guten und dominanten Auftritt seiner Mannschaft, denn der SVB hatte phasenweise Schwierigkeiten, sich vom Druck der Gäste zu lösen.