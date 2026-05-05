So lebendig ist der Fußball im Kreis Kleve

In den Amateurligen biegt die Saison auf die Zielgerade ein, der Kampf um Auf- und Abstieg spitzt sich überall zu. In Weeze standen am Mai-Feiertag jedoch ganz andere Dinge im Mittelpunkt. Beim „Tag des Jugendfußballs“ auf der Anlage des TSV Weeze ging es nicht um Punkte oder Klassenzugehörigkeit, sondern ausschließlich um Spaß, Gemeinschaft und die Freude am Spiel. Doch wie verlief der Turniertag, der einmal mehr bei bestem Fußballwetter stattfand?
Auch die 31. Ausgabe der beliebten Veranstaltung erfreute sich wieder einer großen Resonanz. „Es war ein rundum gelungener Tag. Wir schätzen, dass 1500 bis 2000 Zuschauer über den Tag verteilt auf der Anlage waren. Die Rückmeldungen der Vereine und Trainer sind allesamt positiv. Dem TSV Weeze muss man als Gastgeber ein großes Lob aussprechen. Am Ende ist ein bisschen Waffelteig übrig geblieben – aber das war wirklich das einzige ‚Problem‘“, sagte Dirk Heckershoff, Jugend-Geschäftsführer des Fußball-Kreises Kleve/Geldern, mit einem Augenzwinkern.
Den Auftakt in den Turniertag im August-Janssen-Sportzentrum machten am Vormittag die Bambini und E-Junioren, die parallel auf mehreren Feldern im Einsatz waren. Insgesamt 42 Teams bei den Jüngsten sowie 14 Mannschaften bei den E-Junioren sorgten dabei für ein lebendiges Treiben auf der gesamten Anlage. Am Nachmittag übernahmen dann die F-Junioren, die mit 19 Teams ebenfalls stark vertreten waren, das Geschehen.
Den sportlichen Höhepunkt bildeten schließlich die Wettbewerbe der D-Junioren, die sich im Rahmen des „Bruno-Kodelka-Gedächtnisturniers“ in zwei Gruppen maßen. Die erste Gruppe war fest in der Hand des SV Veert, der mit seinen beiden Mannschaften auf den Plätzen eins und zwei landete. Auf den Rängen drei, vier und fünf folgten die D 2 des Kevelaerer SV, Gastgeber TSV Weeze und der SV Straelen III.
In der zweiten Gruppe machte die JSG Nütterden/Kranenburg II das Rennen. Auf Platz zwei landete Alemannia Pfalzdorf II vor der D 3 des Kevelaerer SV, dem TSV Wachtendonk-Wankum und Weeze II. Mit dem Turniernamen wurde erstmals an den im vergangenen Jahr verstorbenen Bruno Kodelka erinnert, der über viele Jahre hinweg im Kreisjugendausschuss sowie als Staffelleiter der D-Junioren aktiv war.
In allen anderen Altersklassen wurde nach dem „Funino“-Prinzip gespielt. Dabei treten die Teams in kleinen Spielformen – meist im Drei-gegen-Drei auf mehrere Minitore und ohne festen Torwart – gegeneinander an. Ziel ist es, durch viele Ballkontakte, kurze Wege und ständige Spielsituationen möglichst alle Kinder aktiv einzubinden und den Spaß am Spiel in den Vordergrund zu stellen.
„Die Spielform wird wirklich super angenommen. Anfangs war ich auch skeptisch, aber mittlerweile bin ich absoluter Verfechter von Funino. Durch die reduzierte Spielerzahl sind die Kinder viel mehr in Aktion und schießen ständig Tore. Da steht niemand herum, es herrscht ein ganz anderer Spielfluss“, so Heckershoff, der fest davon überzeugt ist, dass auf diese Weise die Entwicklung der jüngsten Nachwuchskicker begünstigt wird.
Dass der Jugendfußball im Kreis Kleve/Geldern weiterhin auf einem stabilen Fundament steht, zeigte sich in Weeze einmal mehr eindrucksvoll. Die große Beteiligung, das Engagement der Vereine und die Begeisterung der Kinder unterstreichen, dass die Basis stimmt. Alles spricht dafür, dass der „Tag des Jugendfußballs“ auch in den kommenden Jahren eine Erfolgsgeschichte bleibt und sich die Vereine keine allzu großen Sorgen machen müssen.