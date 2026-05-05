So lebendig ist der Fußball im Kreis Kleve Der mittlerweile schon 31. „Tag des Jugendfußballs“ in Weeze hat deutlich gemacht, dass die Begeisterung für die Sportart vor der Haustür ungebrochen ist. von RP / Nils Hendricks · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Der Tag des Jugendfußballs im Kreis Kleve-Geldern war bestens besucht. – Foto: Nicole Seidl

In den Amateurligen biegt die Saison auf die Zielgerade ein, der Kampf um Auf- und Abstieg spitzt sich überall zu. In Weeze standen am Mai-Feiertag jedoch ganz andere Dinge im Mittelpunkt. Beim „Tag des Jugendfußballs“ auf der Anlage des TSV Weeze ging es nicht um Punkte oder Klassenzugehörigkeit, sondern ausschließlich um Spaß, Gemeinschaft und die Freude am Spiel. Doch wie verlief der Turniertag, der einmal mehr bei bestem Fußballwetter stattfand?

„Wir hatten über den Tag verteilt knapp 2000 Zuschauer“ Auch die 31. Ausgabe der beliebten Veranstaltung erfreute sich wieder einer großen Resonanz. „Es war ein rundum gelungener Tag. Wir schätzen, dass 1500 bis 2000 Zuschauer über den Tag verteilt auf der Anlage waren. Die Rückmeldungen der Vereine und Trainer sind allesamt positiv. Dem TSV Weeze muss man als Gastgeber ein großes Lob aussprechen. Am Ende ist ein bisschen Waffelteig übrig geblieben – aber das war wirklich das einzige ‚Problem‘“, sagte Dirk Heckershoff, Jugend-Geschäftsführer des Fußball-Kreises Kleve/Geldern, mit einem Augenzwinkern. Den Auftakt in den Turniertag im August-Janssen-Sportzentrum machten am Vormittag die Bambini und E-Junioren, die parallel auf mehreren Feldern im Einsatz waren. Insgesamt 42 Teams bei den Jüngsten sowie 14 Mannschaften bei den E-Junioren sorgten dabei für ein lebendiges Treiben auf der gesamten Anlage. Am Nachmittag übernahmen dann die F-Junioren, die mit 19 Teams ebenfalls stark vertreten waren, das Geschehen.

Den sportlichen Höhepunkt bildeten schließlich die Wettbewerbe der D-Junioren, die sich im Rahmen des „Bruno-Kodelka-Gedächtnisturniers“ in zwei Gruppen maßen. Die erste Gruppe war fest in der Hand des SV Veert, der mit seinen beiden Mannschaften auf den Plätzen eins und zwei landete. Auf den Rängen drei, vier und fünf folgten die D 2 des Kevelaerer SV, Gastgeber TSV Weeze und der SV Straelen III. In der zweiten Gruppe machte die JSG Nütterden/Kranenburg II das Rennen. Auf Platz zwei landete Alemannia Pfalzdorf II vor der D 3 des Kevelaerer SV, dem TSV Wachtendonk-Wankum und Weeze II. Mit dem Turniernamen wurde erstmals an den im vergangenen Jahr verstorbenen Bruno Kodelka erinnert, der über viele Jahre hinweg im Kreisjugendausschuss sowie als Staffelleiter der D-Junioren aktiv war.