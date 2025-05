So laufen die Fußball-Relegationsrunden ab

Marburg-Biedenkopf. In fast allen hessischen Fußballklassen ist die Punktspielrunde zu Ende. Nun nahen die traditionellen Festtage im Nachgang: Die Relegationsrunden werden auch in diesem Jahr wieder die Massen anziehen, weil auch die Fußballanhänger, deren Vereine schon in der Sommerpause weilen, ihrer „Sucht“ noch nicht ganz abschwören mögen und die entscheidenden Spiele viel Spannung versprechen. Ein Überblick von der Verbands- bis zur A-Liga.