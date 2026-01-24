Der TuS Wickrath musste mit zwei Testspiel-Niederlagen leben. – Foto: Udo Hützen

So laufen die finalen Tests der Bezirksligisten aus MG-VIE Bezirksliga, Gruppe 3: Die Sportfreunde Neuwerk haben die Generalprobe gewonnen, der TuS Wickrath hat in zwei Tagen zweimal verloren.

Für die Bezirksligisten aus Mönchengladbach-Viersen neigt sich die Saisonvorbereitung dem Ende entgegen, am Wochenende vom Januar in den Februar wird es ernst. Der TuS Wickrath hat sich dabei ein durchaus ambitioniertes Testspielprogramm auferlegt - und musste sich dabei am Donnerstag dem A-Liga-Top-Team VfB Korschenbroich mit 2:3 geschlagen geben.

Nach einem 0:2-Rückstand nach Treffern von Alvis Zejnaj und Kyriakos Koutras gelang letztlich zwar zweimal der Anschluss durch Luis Erkelentz und Petar Popovic, doch dazwischen hatte Florim Redzepi in einer ereignisreichen Schlussphase auf 3:1 erhöht. am Freitag wollten die Wickrather es gleich noch einmal wissen, nahmen es mit dem Landesligisten DJK Gnadental auf. Auch hier gab es für das Team von Trainer Gianluca Nurra kein Erfolgserlebnis. Die Neusser siegten 3:0 durch Treffer von Steven Dyla (2) und Malte Hauenstein. Letztlich dürften aber auch hier die Erkenntnisse im Vordergrund gestanden haben. Neuwerk gewinnt Generalprobe Auch die Sportfreunde Neuwerk waren am Freitagabend im Einsatz, traten beim A-Ligisten Polizei SV Mönchengladbach an. Nach der 2:4-Niederlage gegen die Sportfreunde Uevekoven am Mittwoch gab es in der Generalprobe einen klaren 4:0-Erfolg. Ben Lawrenz und Tom Jonas Jakobs trafen vor der Pause, Berkan Dursun und Lasse Buschmann nach dem Seitenwechsel für die Schützlinge von Dony Karaca.