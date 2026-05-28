So laufen die Aufstiegsspiele zur Oberliga Baden-Württemberg Im Fußball stehen am Ende der Saison 2025/2026 wieder Relegationsspiele bzw. Aufstiegsspiele an - FuPa verschafft euch den Überblick über die Spiele, Termine und mehr. von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: FuPa-Grafik

Am Ende der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele bzw. Aufstiegsspiele in verschiedenen Fußball-Klassen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Aufstiegsspiele zur Oberliga Baden-Württemberg mit den Spielen, Erklärungen und Terminen.

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Um auf einen Spielbericht zu gelangen, genügt der Klick auf die im jeweiligen Wettbewerb verlinkte Paarung. Dort findet ihr einen möglichen Liveticker, Bildergalerien und Videos. Alle Paarungen werden nach und nach ergänzt. __________________ Das sind die Relegations- bzw. Aufstiegsspiele In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt. __________________ Aufstiegsspiele zur Oberliga Baden-Württemberg

Ein Platz in der Oberliga Baden-Württemberg wird vergeben. Es gibt zwei Runden mit jeweils Hin- und Rückspielen.