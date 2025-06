So laufen beim SV Hummetroth die Hessenliga-Planungen

Hummetroth. Der SV Hummetroth hat es geschafft. Die Odenwälder sind in die Hessenliga aufgestiegen. Und während das Team auf Mallorca den Aufstieg feiert, bastelt Vorsitzende Stefano Trizzino bereits eifrig am Kader für Hessens höchste Klasse. Klar ist inzwischen: die Hummetröther werden in Zukunft ihre Spiele in Erbach und Pfungstadt austragen. Der Plan sei, verstärkt in Pfungstadt, auf der Anlage der Germania, deren sportliche Hochzeiten seit vielen Jahren vorüber sind und die inzwischen in der B-Liga kickt, zu trainieren. „Der größte Teil des Teams kommt aus dem Darmstädter Raum“, sagt Trizzino zu den Beweggründen. Die Hessenliga-Partien in der kommenden Saison sollen hauptsächlich in Erbach stattfinden.