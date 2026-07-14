So laufen Auf- und Abstieg im Kreis Mainz-Bingen

Paul Stephan Kroh (links) hat sich mit der TSG Drais in Aufstiegsspielen gegen SV Alemannia Waldalgesheim II mit Nino Fuchs für die A-Klasse qualifiziert. In der nächsten Saison laufen Auf- und Abstieg anders als gewohnt. – Foto: Edgar Daudistel - Archiv

Mainz-Bingen. Die Saison im Kreis Mainz-Bingen hat bereits begonnen. In der ersten Runde des Kreispokals standen sich der VfR Nierstein und der TSV Zornheim II gegenüber. Die freiwillig in die C-Klasse abgestiegenen Niersteiner gewannen 10:1 und setzten so schon in der ersten Juli-Hälfte eine erste Duftmarke.

Doch nicht nur wegen dieses Frühstarts wird die Spielzeit 2026/27 eine außergewöhnliche. Im Sommer 2027 setzt der Südwestdeutsche Fußball-Verband (SWFV) seine Spielklassen-Reform um. Und dies führt zu deutlich verstärktem Aufstieg und vermindertem Abstieg in den Ligen. Alles ist anders, unter anderem, weil eine dritte Landesliga hinzukommt und die Spielklassen von unten aufgefüllt werden.

Wir erklären für die Mainz-Binger Spielklassen, wie es mit Auf- und Abstieg aussieht. Alles dazu findet Ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.