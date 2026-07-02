„So lange wie möglich um den Aufstieg mitspielen"

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Der SV Dürmentingen hat die Saison 2025/2026 auf Platz fünf der Kreisliga A2 Oberschwaben abgeschlossen – solide, aber mit dem Anspruch auf mehr. Im FuPa-Teamcheck spricht Abteilungsleiter Christian Schlegel über einen torgefährlichen Kapitän, neun Nachwuchsspieler und die Titelverteidigung beim traditionsreichen Federseepokal.

Die Bilanz der abgelaufenen Saison fällt beim SV Dürmentingen zwiespältig aus. „Zufrieden, aber mit Abstrichen. Wir wollten bis zum Schluss ganz oben bzw. um den Aufstieg mitspielen – dies ist uns nicht ganz gelungen", sagt Christian Schlegel gegenüber FuPa. In einer stark besetzten Kreisliga A sei der fünfte Platz dennoch respektabel. Eine ehrliche Einschätzung, die den Hunger auf mehr deutlich durchscheinen lässt.

Federseepokal: Titelverteidigung in Stafflangen

Das Highlight der Vorbereitung steht bereits fest: Der Federseepokal 2026 in Stafflangen. Dürmentingen reist als amtierender Titelverteidiger an – denn im Vorjahr, als der traditionelle Wettbewerb in Dürmentingen ausgetragen wurde, holte der Verein den Pokal nach langer Durststrecke endlich wieder. Ein Moment, der dem Verein noch gut in Erinnerung ist – und den es zu verteidigen gilt.

Kapitän mit Vorbildfunktion: Patrick Schlegel sticht heraus

Einen Spieler hebt Schlegel ausdrücklich hervor: Kapitän Patrick Schlegel. Nicht nur wegen seiner vielen Tore, sondern vor allem wegen seiner Vorbildrolle. „Geht mit gutem Beispiel in Sachen Einsatz und Engagement voran. Genau das, was man von einem Kapitän erwartet", so der Abteilungsleiter. Ein Leistungsträger, der auf und neben dem Platz vorangeht.

Zielsetzung: Wieder oben angreifen

Für die neue Saison gibt der SV Dürmentingen die Richtung klar vor: erneut so lange wie möglich um den Aufstieg und den Relegationsplatz mitspielen. Nach dem verpassten Ziel der Vorsaison soll diesmal der Anschluss an die Spitze gelingen – und diesmal auch gehalten werden.

Favorit: FC Mittelbiberach in einer ausgeglichenen Liga

Die Kreisliga A2 Oberschwaben wird laut Schlegel erneut stark besetzt sein – mit zwei Absteigern aus der Bezirksliga verstärkt sich das Feld weiter. Als klaren Favoriten nennt er den FC Mittelbiberach: ein guter und ausgeglichener Kader, der dem Wettbewerb seinen Stempel aufdrücken könnte.

Neun Eigene rücken nach – ein Abgang

Personell setzt der SV Dürmentingen voll auf den eigenen Nachwuchs. Gleich neun Spieler aus der vereinseigenen A-Jugend stoßen zum Kader: Luis Stuhler, Mohammad Ismail, Thomas Hepp, Paul Burgmaier, Niklas Zehnpfennig, Hans Renn, Emanuel Amann, Simon Hois und Luis Holstein. Auf der Abgangsseite verlässt Niklas Weggenmann den Verein in Richtung Warthausen/Birkenhard.

Regeländerungen: Mehr Nettospielzeit, schnelleres Spiel

Beim Thema WM-Regeländerungen bringt Schlegel seinen Standpunkt auf den Punkt: Mehr Nettospielzeit und ein schnelleres Spiel – das sind für ihn die entscheidenden Impulse, die der Fußball braucht. Regelungen, die das Spiel attraktiver machen und Zeitspiel konsequent eindämmen, findet der Abteilungsleiter grundsätzlich begrüßenswert.