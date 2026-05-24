So lange muss der 1. FC Kleve ohne Abwehrchef Philipp Divis planen Der Innenverteidiger des Oberligisten verletzte sich in der Krefelder Grotenburg an der Schulter. Das ist der Stand der Dinge. Wer im letzten Heimspiel gegen ETB SW Essen jetzt alles fehlen wird und wer seinen Vertrag verlängert hat. von RP / Joachim Schwenk · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Divis (links) fällt mit einer Schulterverletzung aus – Foto: Jens Terhardt

Die schlimmsten Befürchtungen von Philipp Divis haben sich nicht bestätigt. Der Abwehrchef des stark abstiegsgefährdeten Oberligisten 1. FC Kleve hatte sich am Sonntag beim 1:1 beim KFC Uerdingen kurz vor Schluss nach einem Foul eines Gegenspielers an der Schulter verletzt. „Es hat etwas geknackt. Ich gehe davon aus, dass das Schlüsselbein gebrochen ist“, hatte Divis kurz nach dem Abpfiff gesagt, ehe er zu einer Untersuchung ins Krankenhaus gefahren war.

Mittlerweile gibt es in einer Hinsicht Entwarnung. „Zum Glück ist nichts gebrochen. Ich muss nicht operiert werden“, sagt der 27-jährige Medizinstudent. Philipp Divis hat eine Schultereckgelenksprengung erlitten. Diese Verletzung hatte sich Ende März auch sein Teamkollege Niklas Klein-Wiele beim 2:1-Heimsieg gegen die SpVg Schonnebeck zugezogen und überraschend nur drei Wochen später beim 1:0 gegen den VfL Jüchen-Garzweiler schon wieder einige Minuten auf dem Platz gestanden. „Ich gehe davon aus, dass die Saison für mich gelaufen ist“ Philipp Divis rechnet aber nicht mehr damit, seiner Mannschaft in dieser Spielzeit noch im Abstiegskampf helfen zu können.„Ich gehe davon aus, dass die Saison für mich gelaufen ist“, sagt Divis, der am Sonntag großen Anteil am Punktgewinn seiner Mannschaft vor 1600 Zuschauern im Krefelder Grotenburg-Stadion gehabt hat. Der Innenverteidiger erzielte nicht nur das 1:0, sondern gewann, wie man es von ihm gewohnt ist, nahezu alle Zweikämpfe.

Zwei Partien stehen noch an für den 1. FC Kleve, für den der Weg zum Klassenerhalt nach dem Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der Zweiten Bundesliga erheblich schwerer geworden ist, weil nun vier Oberligisten runter in die Landesliga müssen. Der Vorletzte (35 Punkte), den aktuell drei Zähler vom jetzt erst rettenden 14. Rang trennen, hat im letzten Heimspiel am Sonntag, 31. Mai, 15 Uhr, ETB Schwarz-Weiß Essen zu Gast. Eine Woche später steigt das Saison-Finale beim aktuell nur einen Punkt besseren VfB Homberg – es könnte ein Endspiel um den Klassenerhalt werden. Philipp Divis plagt schon seit Wochen eine andere Verletzung Philipp Divis macht sich keine großen Hoffnungen, dass er dann wie Niklas Klein-Wiele nur drei Wochen nach seiner Verletzung wieder im Kader stehen könnte. „Bis zum Spiel in Homberg ist es sicherlich noch ein wenig hin. Doch Stand jetzt würde ich es mir nicht zutrauen, dann schon wieder zu spielen. Zumal ich ja noch eine andere Baustelle habe“, sagt Divis.