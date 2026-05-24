So lange muss der 1. FC Kleve ohne Abwehrchef Philipp Divis planen

Die schlimmsten Befürchtungen von Philipp Divis haben sich nicht bestätigt. Der Abwehrchef des stark abstiegsgefährdeten Oberligisten 1. FC Kleve hatte sich am Sonntag beim 1:1 beim KFC Uerdingen kurz vor Schluss nach einem Foul eines Gegenspielers an der Schulter verletzt. „Es hat etwas geknackt. Ich gehe davon aus, dass das Schlüsselbein gebrochen ist“, hatte Divis kurz nach dem Abpfiff gesagt, ehe er zu einer Untersuchung ins Krankenhaus gefahren war.
Mittlerweile gibt es in einer Hinsicht Entwarnung. „Zum Glück ist nichts gebrochen. Ich muss nicht operiert werden“, sagt der 27-jährige Medizinstudent. Philipp Divis hat eine Schultereckgelenksprengung erlitten. Diese Verletzung hatte sich Ende März auch sein Teamkollege Niklas Klein-Wiele beim 2:1-Heimsieg gegen die SpVg Schonnebeck zugezogen und überraschend nur drei Wochen später beim 1:0 gegen den VfL Jüchen-Garzweiler schon wieder einige Minuten auf dem Platz gestanden.
Philipp Divis rechnet aber nicht mehr damit, seiner Mannschaft in dieser Spielzeit noch im Abstiegskampf helfen zu können.„Ich gehe davon aus, dass die Saison für mich gelaufen ist“, sagt Divis, der am Sonntag großen Anteil am Punktgewinn seiner Mannschaft vor 1600 Zuschauern im Krefelder Grotenburg-Stadion gehabt hat. Der Innenverteidiger erzielte nicht nur das 1:0, sondern gewann, wie man es von ihm gewohnt ist, nahezu alle Zweikämpfe.
Zwei Partien stehen noch an für den 1. FC Kleve, für den der Weg zum Klassenerhalt nach dem Abstieg von Fortuna Düsseldorf aus der Zweiten Bundesliga erheblich schwerer geworden ist, weil nun vier Oberligisten runter in die Landesliga müssen. Der Vorletzte (35 Punkte), den aktuell drei Zähler vom jetzt erst rettenden 14. Rang trennen, hat im letzten Heimspiel am Sonntag, 31. Mai, 15 Uhr, ETB Schwarz-Weiß Essen zu Gast. Eine Woche später steigt das Saison-Finale beim aktuell nur einen Punkt besseren VfB Homberg – es könnte ein Endspiel um den Klassenerhalt werden.
Philipp Divis macht sich keine großen Hoffnungen, dass er dann wie Niklas Klein-Wiele nur drei Wochen nach seiner Verletzung wieder im Kader stehen könnte. „Bis zum Spiel in Homberg ist es sicherlich noch ein wenig hin. Doch Stand jetzt würde ich es mir nicht zutrauen, dann schon wieder zu spielen. Zumal ich ja noch eine andere Baustelle habe“, sagt Divis.
Der Innenverteidiger der wie sein im Tor spielender Bruder Henning Divis seinen Vertrag beim 1. FC Kleve schon vor Monaten verlängert hat, spielt seit Wochen unter Schmerzen, weil er eine Schambeinentzündung hat. „Ich hatte deshalb eine Pause ohnehin bitter nötig“, sagt Philipp Divis, der zuletzt auf die Zähne biss und mit seinem Team in den vergangenen Wochen eine beachtliche Serie hingelegt hat. Der 1. FC Kleve ist seit sechs Spielen ungeschlagen und holte zwölf von 18 möglichen Punkten.
Trotzdem wurde die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar zuletzt im Rennen um den Klassenerhalt durch das Aus der Fortuna in Liga zwei zurückgeworfen. „Wir haben in den vergangenen Wochen so gut wie alles richtig gemacht und müssen uns nichts vorwerfen. Dann ist es doppelt bitter, wenn etwas dazwischenkommt, das man selbst nicht beeinflussen kann“, sagt Divis mit Blick auf den Düsseldorfer Abstieg.
Er hat den Glauben an den Klassenerhalt aber noch nicht verloren. „Klar ist, dass jetzt zwei Siege für uns Pflicht sind. Das können wir aber durchaus schaffen, wenn wir so auftreten wie in denn letzten Spielen“, sagt Divis. Er sieht die Chancen auch nicht dadurch geschmälert, dass neben ihm gegen ETB SW Essen weitere Akteure ersetzt werden müssen. „Auch in Uerdingen haben ja wichtige Spieler wie Niklas Klein-Wiele und Luca Thuyl gefehlt. Trotzdem haben wir eine gute Leistung geboten“, so Divis.
Gegen ETB SW Essen wird das Personal beim 1. FC Kleve in der Abwehr sehr knapp sein. Denn neben Philipp Divis wird wohl auch Dominik Burghard (Muskelfaserriss) nicht dabei sein. In Elidon Bilali (Gelbsperre) fällt ein weiterer Spieler, der in der Defensive gesetzt wäre, aus. Verteidiger Timo Sanders (Schambeinentzündung) fehlt schon seit Wochen.
Auch Trainer Umut Akpinar wird gegen ETB SW Essen seinen Job nicht ausüben können. Der Coach ist gesperrt. Er hatte in Uerdingen die Rote Karte gesehen, weil mehrere Klever die Coachingzone verlassen hatten. Das bedeutet: Akpinar darf gegen Essen eine halbe Stunde vor Beginn der wichtigen Partie und bis 30 Minuten nach dem Abpfiff keinen unmittelbaren Kontakt zu seiner Mannschaft haben.
Derweil hat der 1. FC Kleve eine weitere Personalie für die kommende Saison geklärt. Nermin Badnjevic wird weiter am Bresserberg auflaufen. Der offensive Mittelfeldspieler hat dem Sportlichen Leiter Georg Mewes die Zusage für die Saison 2026/27 gegeben. „Ich gehe davon aus, dass spätestens nach Pfingsten weitere Personalentscheidungen fallen werden“, sagt Mewes.