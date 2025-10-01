So lang ist die Veener Verletztenliste

Noch mindestens zwei Wochen muss Julian Schmelzer, Bezirksliga-Fußballer von Borussia Veen, eine Armmanschette tragen. Der 23-Jährige hatte sich in der Heimpartie gegen BW Dingden II (1:0) die linke Schulter ausgekugelt – und das nicht zum ersten Mal. Schmelzer lässt es sich aber nicht nehmen, am Mittwochabend seinen Teamkollegen im vorgezogenen Spiel beim SV Haldern als Zuschauer vor Ort die Daumen zu drücken.

„Ich falle vier bis sechs Wochen aus. Der Arzt meinte, dass ich zur Stabilisierung der Schulter mal über eine Operation nachdenken soll“, sagte Schmelzer, der sich die Luxation in einem Luftduell zugezogen hatte. Schlimmer erwischt hat’s Hendrik Terlinden mit einem Sehnenabriss im linken Fuß.

Für ihn ist die erste Saisonhälfte gelaufen. Coach Alexander Wisniewski erwartet den Routinier zur Wintervorbereitung zurück im Mannschaftstraining. Im Januar möchte auch Michael Keisers (nach Kreuzbandriss) wieder angreifen. In weitere Ferne liegt auch noch das Comeback von David Höptner (Mittelfußbruch).

Für die Partie in Haldern (Anstoß 20 Uhr) meldeten sich Christian Quernhorst und Linus van Treek zurück. Der angeschlagene Tim Lange will‘s probieren. Marc Balonier, der am Mittwoch erst aus dem Urlaub zurückkehrt, gehört dem Kader an.