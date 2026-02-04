So läuft Wormatias Talentförderung Zuletzt etablierte sich kaum mal ein Wormser Nachwuchsspieler im Oberliga-Kader +++ Der VfR will das ändern von Michael Mayer · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Kurze Wege und eine enge Verzahnung: Wormatias Oberliga-Coach Anouar Ddaou (links) und sein Co-Trainer Björn Weisenborn, gleichzeitig Landesliga-Coach, tauschen sich regelmäßig über die VfR-Talente aus. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press

Worms. Die Jugendarbeit beim VfR Wormatia Worms ist, zumindest in Rheinhessen, ein Aushängeschild des Vereins. Der Verein verfügt über zehn Jugendmannschaften, von denen alle Altersklassen bis auf die A-Jugend mindestens doppelt besetzt sind. Gemessen am Aufwand, der im Verein um die Jugendmannschaften betrieben wird, ist die Anzahl der Jugendspieler, die in den vergangenen Jahren den Weg in die Landesliga- oder gar die Oberliga-Mannschaft geschafft haben, aber gering. Strukturelle Veränderungen im Nachwuchs-Leistungsbereich wurden mit den Installationen von Christoph Hartmüller, der seit Mai den neuen Posten als Sportlicher Leiter für die U21, U19, U17 und U16 besetzt, und von Landesliga-Trainer Björn Weisenborn geschaffen. Klappt die Talentförderung nun besser?

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Zwei Schlüsselfiguren bei der VfR-Talentförderung Christoph Hartmüller war zehn Jahre lang Trainer der ersten Mannschaft beim TSV Gau-Odernheim und hat dort immer wieder gezeigt, dass er Jugendspielern den Weg in den Erstmannschaftskader ebnen kann. „Ja, junge Spieler oben einzubauen, war mein Steckenpferd“, bestätigt der 39-Jährige, der diese „Strategie“ der Kaderplanung beim TSV als zwangsläufig ansah, da die finanziellen Mittel um neue Spieler in den Verein zu locken begrenzt waren. Was in Gau-Odernheim über Jahre gut gelang, soll nun wieder vermehrt auch in Worms klappen. „Unter anderem wurde ich deshalb geholt“, weiß Hartmüller. Der aber diesmal nicht den Cheftrainer mimt, sondern als Sportlicher Leiter der U16 bis U21-Mannschaften für die Verzahnung der verschiedenen Teams sorgt.

Für Hartmüller ein neuer Job, weshalb er noch dabei ist, Erfahrungen zu sammeln – und die Erwartungshaltung mindert: „Ich werde versuchen hier den ein oder anderen Stein umzudrehen. Aber ich bin kein Messias“. Was genau macht Hartmüller als Sportlicher Leiter der U-Mannschaften? „Ich sorge für die einfache Kommunikation zwischen den Trainern der Ersten, der Zweiten und den anderen U-Mannschaften.“ Konkret kann das so aussehen, dass David Damm, der Trainer der U19, einen Spieler erkennt, der zu höherem berufen scheint. Hartmüller sorgt dann dafür, dass der Spieler bei Björn Weisenborn im Landesliga-Kader trainieren und spielen darf. Manchmal geht es dann für den Spieler sogar weiter in den Oberliga-Kader von Anouar Ddaou, dann in Absprache mit Aydin Ay, dem Sportlichen Leiter der Ersten Mannschaft. Björn Weisenborn als Bindeglied zwischen beiden Aktiventeams Anderes Beispiel: Ein U19-Spieler ist so fit und spielerisch stark, dass er die „Zwischenmannschaft“, so Landesliga-Trainer Björn Weisenborn über sein eigenes Team, überspringt und direkt in der Ersten landet, wie es zuletzt Felipe de Oliveira gelungen ist. „Was eher die Ausnahme ist, nicht die Regel“, so Weisenborn über den Rechtsverteidiger, der für die Rückrunde fest im Oberliga-Kader eingeplant ist. Weisenborn ist neben Hartmüller die zweite zu Saisonbeginn installierte Schlüsselfigur, die die Talentförderung beim VfR vorantreiben soll.