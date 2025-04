So läuft im Sommer der Zusammenschluss in Anhalt und Anhalt-Bitterfeld

– Foto: Anne Weimer

Im Sommer bricht für die Fußballer in Anhalt und in Anhalt-Bitterfeld eine neue Zeitrechnung an. Dann wird der Spielbetrieb beider Gebiete - wie mit der schon länger geplanten Fusion beschlossen - zusammengelegt. Aus den beiden Kreisoberligen Anhalt und Anhalt-Bitterfeld wird dann eine gemeinsame. So läuft die Qualifikation dafür.

"Die Sollstärke für die gemeinsame Kreisoberliga im KFV ABI der Spielserie beträgt 14 Mannschaften", heißt es in der Ausschreibung des Kreisfachverbandes und weiter: "Um diese

Staffelstärken zu erreichen, werden die 24 Mannschaften umfassenden Kreisoberligen der Bereiche ABI und Anhalt im gleichen Maße reduziert." Heißt: Sowohl im Bereich Anhalt als auch im Bereich Anhalt-Bitterfeld steigen die letzten fünf Teams ab. Und: Steigt aus der Landesklasse eine (1) Mannschaft in die Kreisoberliga eines Spielbereiches ab, so erhöht sich die Anzahl der Absteiger in dieser Kreisoberliga um eine (1) Mannschaft. Eine weitere Erhöhung der Absteiger wird es nicht geben, damit sich keine Kreisoberligastaffel mehr als halbiert." Aktuell allerdings steht kein Landesklasse-Vertreter aus den beiden Bereichen auf einem Abstiegsplatz.