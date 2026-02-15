So läuft es für Arne Wessels und Conor Tönnies in der Regionalliga

Arne Wessels (21) und Conor Tönnies (20) waren im Trikot der SpVg Schonnebeck in der vergangenen Saison das Duo der Oberliga Niederrhein. Mit ihren überragenden Leistungen verdienten sich die beiden Top-Talente jeweils einen Wechsel zu einem Top-Verein: Wessels hat sich der U23 von Borussia Dortmund angeschlossen, Tönnies zog es in die Landeshauptstadt zur U23 von Fortuna Düsseldorf. Wie läuft es für das Duo in der Regionalliga West? Eine Zwischenbilanz.
Mit 34 Toren und 16 Vorlagen war Wessels 2024/25 der Top-Scorer der Oberliga Niederrhein. Er wechselte entsprechend mit viel Vorschusslorbeeren zum BVB, musste sich dort aber dem gestiegenen Konkurrenzkampf stellen. Sein erstes Tor gelang dem pfeilschnellen Angreifer ausgerechnet beim 2:0-Erfolg von Schwarz-Gelb im direkten Duell gegen Tönnies und Fortuna Düsseldorf II.
So auch beim 4:1-Erfolg am Sonntag gegen den VfL Bochum U21. Wessels stand nach zwei Partien ohne Einsatz wieder in der Anfangsformation und avancierte mit zwei Vorlagen zum Matchwinner. Zwei gewichtige Argumente, um auch in den Topspielen gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach und RW Oberhausen wieder das Vertrauen von Daniel Rios zu erhalten, vielleicht sogar endlich 90 Minuten zu absolvieren.
Für Tönnies, dessen Vater Dirk der langjährige Trainer der SpVg Schonnebeck ist, begann das Kapitel beim Zweitliga-Nachwuchs bitter: Bandscheibenprobleme bremsten ihn aus, er verpasste den Abschluss der Vorbereitung und in der Folge auch die ersten fünf Spieltage. Er musste sich sonach in den Kader von Fortuna Düsseldorf zurückkämpfen, während die anderen Akteure bereits ausreichend Zeit hatten, sich zu präsentieren.
Zum aktuellen Zeitpunkt hat Tönnies lediglich 200 Spielminuten von Trainer Jens Langeneke erhalten, nur zweimal spielte er bis dato länger als 30 Minuten. Während sich der BVB nach Startschwierigkeiten eine gute Rolle in der Regionalliga erarbeitet hat, geht es für F95 akut um den Klassenerhalt. Deshalb stellt sich die Frage nach dem Warum.
In der Vorbereitung erhielt Tönnies mehr Spielzeit und traf auch zweimal, deshalb fragte FuPa auch: "Startet Conor Tönnies jetzt in der Regionalliga durch?" Bei der 0:2-Pleite gegen RW Oberhausen wurde er zur Stundenmarke eingewechselt (24. Januar), seither fristet er das Dasein als Bankspieler ohne Einsatzzeit. Verständlich ist, dass das Trainerteam nach dem 3:0-Erfolg beim 1. FC Bocholt keine großartigen Änderungen vorgenommen hatte, diese sind aber nach der 0:1-Pleite beim Bonner SC für die kommenden Aufgaben zu erwarten.
Gegen Tabellenführer Fortuna Köln hat Fortuna Düsseldorf II am kommenden Samstag nichts zu verlieren. Mit Blick auf das anschließende Kellerduell bei der SSVg Velbert wäre es also ratsam, Tönnies Einsatzzeit zu geben, denn er hat in der vergangenen Saison oftmals gezeigt, dass er torgefährlich ist und ein Unterschiedsspieler sein kann - und davon hat Fortuna II derzeit zu wenige.
