So läuft es für Arne Wessels und Conor Tönnies in der Regionalliga In der Oberliga Niederrhein überragten Arne Wessels (50 Scorerpunkte) und Conor Tönnies (35 Scorerpunkte) in ihrem ersten Seniorenjahr, doch wie läuft es in der Regionalliga West bei der U23 von Borussia Dortmund bzw. Fortuna Düsseldorf?

Ausgerechnet im Duell mit Conor Tönnies (l.) traf Arne Wessels zum ersten Mal für den BVB. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Arne Wessels (21) und Conor Tönnies (20) waren im Trikot der SpVg Schonnebeck in der vergangenen Saison das Duo der Oberliga Niederrhein. Mit ihren überragenden Leistungen verdienten sich die beiden Top-Talente jeweils einen Wechsel zu einem Top-Verein: Wessels hat sich der U23 von Borussia Dortmund angeschlossen, Tönnies zog es in die Landeshauptstadt zur U23 von Fortuna Düsseldorf. Wie läuft es für das Duo in der Regionalliga West? Eine Zwischenbilanz.

Jetzt spricht viel für Arne Wessels Mit 34 Toren und 16 Vorlagen war Wessels 2024/25 der Top-Scorer der Oberliga Niederrhein. Er wechselte entsprechend mit viel Vorschusslorbeeren zum BVB, musste sich dort aber dem gestiegenen Konkurrenzkampf stellen. Sein erstes Tor gelang dem pfeilschnellen Angreifer ausgerechnet beim 2:0-Erfolg von Schwarz-Gelb im direkten Duell gegen Tönnies und Fortuna Düsseldorf II.

Nach wie vor wartet Wessels auf seine ersten vollen 90 Minuten in der Regionalliga. In 17 von 21 Partien hat er bislang mitwirken dürfen, sprich: Er kommt regelmäßig zum Einsatz, der Durchbruch ist aber noch nicht gelungen, dabei sind drei Tore und vier Vorlagen eine ordentliche Bilanz im ersten Regionalliga-Jahr. Er hat bislang nur 27 Prozent der Spielminuten absolviert - und hier wird es kurios: Steht Wessels in der Startelf (bislang fünfmal) und darf länger mitwirken, kommt immer etwas bei rum: Der BVB hat in diesen Spielen 13 Punkte geholt und der zumeist als Flügelstürmer eingesetzte Sommer-Zugang produzierte zu fünf Scorerpunkte.