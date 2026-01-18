 2026-01-15T09:41:53.693Z

Allgemeines
– Foto: Maik Matheus | SGW09

So läuft die Wintervorbereitung der Oberligisten

Aufgrund der 19er-Liga gibt es im westfälischen Amateuroberhaus wieder eine äußerst kurze Winterpause.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Schon am 1. Februar 2026 geht es mit dem offiziellen Rückrundenauftakt weiter. Für vier Mannschaften steht am kommenden Wochenende sogar bereits ein Nachholspiel auf dem Programm.

Nachdem vor einer Woche viele Partien den winterlichen Bedingungen zum Opfer fielen, sind inzwischen alle gestartet.

FuPa Westfalen gibt euch einen Überblick aller Termine und Ergebnisse.

Hinweis: Alle Ergebnisse aus Sicht der heimischen Oberligisten.

SG Wattenscheid 09

SV Lippstadt 08

SV Westfalia Rhynern

ASC 09 Dortmund

SC Preußen Münster II

  • 26. bis 30. Dezember HSM Münster
  • MI, 14. Januar, 19.30 Uhr (H) - TuS Eichlinghofen (LL) 5:0
  • SO, 18. Januar, 14 Uhr (H) - BSV Rehden (OL) 2:1
  • SA, 24. Januar, 14 Uhr (A, in Emsbüren) - SV Meppen (RL)
  • MI, 28. Januar, 19.30 Uhr (H) - Borussia Emsdetten (WL)
  • SA, 31. Januar, 14 Uhr (A) - Hamburger SV II (RL)

DSC Arminia Bielefeld II

TSG Sprockhövel

1. FC Gievenbeck

TSV Victoria Clarholz

Türkspor Dortmund

  • 27./28. Dezember, 2. - 4. Januar und 9. - 11. Januar HSM Dortmund
  • MI, 14. Januar, 19 Uhr (A) - DSC Wanne-Eickel (WL) 0:2
  • SO, 18. Januar, 15 Uhr (H) - YEG Hassel 3:2
  • DO, 22. Januar, 19 Uhr (A) - FC Nordkirchen (WL)
  • MI, 28. Januar, 19 Uhr (A) - SV Hohenlimburg (LL)

SpVgg Vreden

  • 3./4. Januar Sparkassen-Cup
  • SO, 18. Januar, 11 Uhr (H) - FC Schalke 04 U19 2:1
  • DO, 22. Januar, 19.30 Uhr (A) - SV Biemenhorst (OL)
  • SA, 24. Januar, 14 Uhr (H) - SC Westfalia Kinderhaus (WL)

TuS Hiltrup

SC Verl II

  • FR, 16. Januar, 19.30 Uhr (H) - VfL Theesen (WL) 3:0
  • SO, 18. Januar, 13 Uhr (H) - Hövelhofer SV (LL) 3:1
  • MI, 21. Januar, 19.30 Uhr (A) - SC Paderborn 07 II (RL)
  • SO, 25. Januar, 15 Uhr (H) - SV Rödinghausen II (WL)

SG Finnentrop/Bamenohl

  • 17./18. Januar Gemeindepokal Finnentrop
  • DI, 20. Januar, 19.30 Uhr (A) - Siegburger SV (OL)
  • SA, 24. Januar, 14 Uhr (A) - TSV Steinbach Haiger (RL)
  • SO, 25. Januar Kreishallenmasters Olpe

SpVgg Erkenschwick

FC Eintracht Rheine

SV Schermbeck

RW Ahlen

  • 27. Dezember HSM Ahlen
  • MI, 14. Januar, 19 Uhr (A) - SV Wanne 11 (LL) 3:3
  • SO, 18. Januar, 14 Uhr (H) - SC Herford (LL) 3:0
  • MI, 21. Januar, 19 Uhr (H) - SC Peckeloh (WL)
  • DO, 22. Januar, 19 Uhr (A) - SV Mesum (WL)
  • SO, 25. Januar, 15 Uhr (H) - FC Remscheid (LL)

TuS Ennepetal

Aufrufe: 018.1.2026, 18:08 Uhr
redAutor