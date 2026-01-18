2026-01-15T09:41:53.693Z
FuPa benötigt JavaScript, um richtig zu funktionieren.
Browser nicht unterstützt
Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser. Du wirst automatisch weitergeleitet... – Foto: Maik Matheus | SGW09 So läuft die Wintervorbereitung der Oberligisten Aufgrund der 19er-Liga gibt es im westfälischen Amateuroberhaus wieder eine äußerst kurze Winterpause.
Schon am 1. Februar 2026 geht es mit dem offiziellen Rückrundenauftakt weiter. Für vier Mannschaften steht am kommenden Wochenende sogar bereits ein Nachholspiel auf dem Programm.
Nachdem vor einer Woche viele Partien den winterlichen Bedingungen zum Opfer fielen, sind inzwischen alle gestartet.
FuPa Westfalen gibt euch einen Überblick aller Termine und Ergebnisse. Hinweis: Alle Ergebnisse aus Sicht der heimischen Oberligisten.
SG Wattenscheid 09 SA, 10. Januar, 12 Uhr (A) - FC Schalke 04 II (RL) 1:0 MI, 14. Januar, 19 Uhr (A) - RW Leithe (KLA) 10:0 SA, 17. Januar, 13 Uhr (A) - DSC Wanne-Eickel (WL) 4:1 SO, 18. Januar, 14.30 Uhr (H) - Fortuna Düsseldorf II (RL) 3:2 SA, 24. Januar, 14 Uhr (A) - Würzburger Kickers (RL) abgesagt SO, 25. Januar, 15 Uhr (H) - BSV Schüren (WL)
SV Lippstadt 08
SV Westfalia Rhynern ASC 09 Dortmund
27./28. Dezember, 2. - 4. Januar und 9. - 11. Januar HSM Dortmund FR, 16. Januar, 18 Uhr - SC Velbert (OL) 5:0 (Heinrichs-Cup in Hordel, 45 Minuten) FR, 16. Januar, 20 Uhr - DJK TuS Hordel (WL) 0:2 (Heinrichs-Cup in Hordel, 45 Minuten) SO, 18. Januar, 15 Uhr - KFC Uerdingen (OL) 0:4 (Heinrichs-Cup in Hordel) SA, 24. Januar, 15 Uhr (H) - TSV Meerbusch (OL)
SC Preußen Münster II 26. bis 30. Dezember HSM Münster MI, 14. Januar, 19.30 Uhr (H) - TuS Eichlinghofen (LL) 5:0 SO, 18. Januar, 14 Uhr (H) - BSV Rehden (OL) 2:1 SA, 24. Januar, 14 Uhr (A, in Emsbüren) - SV Meppen (RL) MI, 28. Januar, 19.30 Uhr (H) - Borussia Emsdetten (WL) SA, 31. Januar, 14 Uhr (A) - Hamburger SV II (RL)
DSC Arminia Bielefeld II
TSG Sprockhövel
1. FC Gievenbeck
TSV Victoria Clarholz
Türkspor Dortmund 27./28. Dezember, 2. - 4. Januar und 9. - 11. Januar HSM Dortmund MI, 14. Januar, 19 Uhr (A) - DSC Wanne-Eickel (WL) 0:2 SO, 18. Januar, 15 Uhr (H) - YEG Hassel 3:2 DO, 22. Januar, 19 Uhr (A) - FC Nordkirchen (WL) MI, 28. Januar, 19 Uhr (A) - SV Hohenlimburg (LL)
SpVgg Vreden 3./4. Januar Sparkassen-Cup SO, 18. Januar, 11 Uhr (H) - FC Schalke 04 U19 2:1 DO, 22. Januar, 19.30 Uhr (A) - SV Biemenhorst (OL) SA, 24. Januar, 14 Uhr (H) - SC Westfalia Kinderhaus (WL)
TuS Hiltrup
SC Verl II FR, 16. Januar, 19.30 Uhr (H) - VfL Theesen (WL) 3:0 SO, 18. Januar, 13 Uhr (H) - Hövelhofer SV (LL) 3:1 MI, 21. Januar, 19.30 Uhr (A) - SC Paderborn 07 II (RL) SO, 25. Januar, 15 Uhr (H) - SV Rödinghausen II (WL)
SG Finnentrop/Bamenohl 17./18. Januar Gemeindepokal Finnentrop DI, 20. Januar, 19.30 Uhr (A) - Siegburger SV (OL) SA, 24. Januar, 14 Uhr (A) - TSV Steinbach Haiger (RL) SO, 25. Januar Kreishallenmasters Olpe
SpVgg Erkenschwick
FC Eintracht Rheine
SV Schermbeck
RW Ahlen 27. Dezember HSM Ahlen MI, 14. Januar, 19 Uhr (A) - SV Wanne 11 (LL) 3:3 SO, 18. Januar, 14 Uhr (H) - SC Herford (LL) 3:0 MI, 21. Januar, 19 Uhr (H) - SC Peckeloh (WL) DO, 22. Januar, 19 Uhr (A) - SV Mesum (WL) SO, 25. Januar, 15 Uhr (H) - FC Remscheid (LL)
TuS Ennepetal Aufrufe: 0 18.1.2026, 18:08 Uhr