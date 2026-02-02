So läuft die Vorbereitung der Staffel 2-Westfalenligisten

Der letztjährige Landesligist Hordel (in Weiß) kämpft um den Aufstieg in die Oberliga, der frühere Oberligist Brünninghausen möchte den Absturz in die Landesliga verhindern. – Foto: Daniela Hönisch/FCB

Viel Zeit, um sich ausreichend für die Rückrunde einzuspielen, wenn das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht. Erndtebrück und Obercastrop haben am Wochenende ihre erste Partie absolviert. Für Wacker war es sogar der erfolgreiche Pflichtspielauftakt im Kreispokal.

FuPa Westfalen hat für euch die Übersicht aller bekannten Testspiele:

Hinweis: Alle Ergebnisse aus Sicht der Westfalenligisten