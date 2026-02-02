So läuft die Vorbereitung der Staffel 2-Westfalenligisten

Viel Zeit, um sich ausreichend für die Rückrunde einzuspielen, wenn das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht. Erndtebrück und Obercastrop haben am Wochenende ihre erste Partie absolviert. Für Wacker war es sogar der erfolgreiche Pflichtspielauftakt im Kreispokal.
FuPa Westfalen hat für euch die Übersicht aller bekannten Testspiele:
Hinweis: Alle Ergebnisse aus Sicht der Westfalenligisten
DJK TuS Hordel
DO, 15. Januar, 19 Uhr (A) - VfL Bochum II (RL) 0:1
FR, 16. Januar, 18 Uhr (H) - SC Velbert (OL) 1:2 (Heinrichs-Cup, 45 Minuten)
FR, 16. Januar, 20 Uhr (H) - ASC 09 Dortmund (OL) 2:0 (Heinrichs-Cup, 45 Minuten)
SO, 18. Januar (H) - SV Wanne 11 (LL) 7:0 (Spiel um Platz 3, Heinrichs-Cup)
FR, 23. Januar, 19.30 Uhr (A) - FC Altenbochum (LL) 2:4
SA, 24. Januar - HSM Bochum
SO, 1. Februar, 15 Uhr (H) - FC Marl (LL) 0:1
DI, 3. Februar, 19.30 Uhr (H) - Wuppertaler SV (RL) abgesagt
SA, 8. Februar, 15 Uhr (A) - SV Dorsten-Hardt (LL)
DI, 10. Februar, 19.30 Uhr (H) - SG Wattenscheid 09 (OL)
SO, 15. Februar, 15 Uhr (A) - SC Westfalia Kinderhaus (WL)
SpVgg Horsthausen
3./4. Januar Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal
DI, 20. Januar, 19 Uhr (A) - Türkspor Dortmund (OL) 1:2
SO, 25. Janaur, 15.15 Uhr (A) - FC Roj (LL) 0:0
SO, 1. Februar, 15 Uhr (H) - SF Wanne-Eickel (LL) 2:0
SO, 8. Februar, 15 Uhr (H) - FC Altenbochum (LL)
SA, 14. Februar, 16 Uhr (A) - BV Herne-Süd (LL) (Kreispokal)
SO, 15. Februar, 15 Uhr (A) - FC Nordkirchen (WL)
DSC Wanne-Eickel
21. Dezember Vest-Cup
27. Dezember Hertener Mitternachtscup
3. Januar Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal
MI, 14. Januar, 19 Uhr (H) - Türkspor Dortmund (OL) 2:0
SA, 17. Januar, 14 Uhr (H) - SG Wattenscheid 09 (OL) 1:4
SO, 25. Januar, 14 Uhr (H) - Adler Frintrop (OL) 2:5
SO, 1. Februar, 15 Uhr (A) - TuS Harpen (LL) 1:1
SO, 8. Februar,14.30 Uhr (A) - VfB Kirchhellen (BL)
SO, 15. Februar, 14.30 Uhr (A) - FC Marl (LL)
Holzwickeder SC
DO, 15. Januar, 19.15 Uhr (A) - TuS Hiltrup (OL) 0:4
SO, 25. Januar, 14 Uhr (A) - BV Herne-Süd (LL) 2:3
SA, 31. Januar, 14 Uhr (H) - Hombrucher SV (LL) 3:0
SA, 7. Februar, 14 Uhr (H) - BSV Menden (LL)
SO, 15. Februar, 14 Uhr (H) - SpVg Hagen 11 (LL)
TuS Erndtebrück
SO, 4. Januar Röhrtal Charity Cup
SA, 31. Janaur, 13 Uhr (A) - MSV Duisburg U19 1:0
MI, 4. Februar, 18.30 Uhr (A) - Sportfreunde Siegen (RL)
SA, 7. Februar, 14 Uhr (H) - Frechen 20 (OL)
SA, 14. Februar, 14 Uhr (H) - TSV Weißtal (LL)
BSV Schüren
27./28. Dezember, 2. - 4. Januar und 9. - 11. Januar HSM Dortmund
FR, 23. Januar, 19.30 Uhr (A) - TuS Eichlinghofen (LL) 3:0
SO, 25. Januar, 15 Uhr (A) - SG Wattenscheid 09 (OL) 2:3
SA, 31. Januar, 17.30 Uhr (H) - FC Nordkirchen (WL) 0:1
SO, 8. Februar, 15 Uhr (A) - SC Verl II (OL)
SO, 15. Februar, 15 Uhr (H) - Werner SC (LL)
Vestia Disteln
26./27. Dezember HSM Herten
SO, 25. Januar, 14.30 Uhr (H) - VfL Senden (LL) 5:1
DI, 27. Januar, 19 Uhr (A) - Firtinaspor Herne (KLA) 5:1
SO, 1. Februar, 15.15 Uhr (H) - FC 96 Recklinghausen (BL) 4:1
SO, 8. Feburar, 15.15 Uhr (H) - SV Wanne 11 (LL)
SA, 14. Februar, 13 Uhr (A) - GW Nottuln (WL)
FC Iserlohn
3. Januar HSM Iserlohn
SO, 18. Januar, 15 Uhr (A) - SC Neheim (LL) 1:3
SO, 25. Januar, 15.30 Uhr (H) - SuS Langscheid/Enkhausen (LL) 3:1
SO, 1. Februar, 13 Uhr (H) - Hombrucher SV U19 2:5
SO, 14. Februar, 15 Uhr (A) - SV Westfalia Soest (WL)
Westfalia Herne
21. Dezember Vest-Cup
3. Januar Alfred-Schmidt-Gedächtnispokal
FR, 9. Januar, 19 Uhr (A) - DJK BW Mintard (LL) 5:5
SA, 17. Januar, 18 Uhr (H) - TuS Stockum (BL) 11:0
SA, 24. Janaur, 15.30 Uhr (H) - SV Schermbeck (OL) 2:5
SO, 1. Februar, 15.30 Uhr (H) - GW Nottuln (WL) 1:1
SO, 8. Februar, 14.30 Uhr (A) - FC Marl (LL)
FR, 13. Februar, 19.15 Uhr (H) - SG Wattenscheid 09 (OL)
SO, 15. Februar, 15 Uhr (A) - VfB Hüls (BL) abgesagt
RSV Meinerzhagen
27. Dezember Kiersper Sparkassen-Pokal
2. Januar Werner-Schulze-Cup
10. Januar Provinzial-Hegemann-Cup
SA, 17. Januar, 15 Uhr (A) - TuS Ennepetal (OL) 1:1
18. Januar Suvicom Cup
SO, 25. Januar, 15.30 Uhr (A) - Borussia Dröschede (LL) 4:1
SO, 1. Februar, 13.30 Uhr (A) - SV Hohenlimburg (LL) 1:4
SO, 8. Februar, 13 Uhr (H) - SV 04 Attendorn (LL)
SA, 14. Februar, 15 Uhr (H) - Germania Salchendorf (LL)
SC Obersprockhövel
MI, 14. Januar, 19.30 Uhr (H) - TuS Ennepetal (OL) 0:5
SO, 18. Januar, 15 Uhr (A) - TSG Sprockhövel (OL) 1:3
SO, 25. Janaur, 15 Uhr (H) - SF Niederwenigern (OL) 0:1
SO, 1. Februar, 15 Uhr (A) - FC Altenbochum (LL) 1:1
SO, 8. Februar, 15 Uhr (H) - BV Herne-Süd (LL)
SA, 14. Februar, 14.30 Uhr (A) - TuS Eichlinghofen (LL)
Wacker Obercastrop
21. Dezember Teamsah Cup
23. Dezember Foconis-Hallen-Cup
3. Januar HSM Castrop-Rauxel
SO, 1. Februar, 15 Uhr (A) - SV Wanne 11 (LL) 3:1 (Kreispokal)
DO, 5. Februar, 19.30 Uhr (A) - FC Marl (LL)
SO, 8. Februar, 15.30 Uhr (H) - FC Roj (LL)
SO, 15. Februar, 15.30 Uhr (H) - TuS Hannibal (LL)
Concordia Wiemelhausen
SA, 17. Januar, 15 Uhr - KFC Uerdingen (OL) 1:2 (Heinrichs-Cup, 45 Minuten)
SA, 17. Januar, 16 Uhr - SV Wanne 11 (LL) 0:1 (Heinrichs-Cup, 45 Minuten)
SO, 18. Januar, 11 Uhr - SC Velbert (OL) 7:9 n. E. (5:5) (Spiel um Platz 5, Heinrichs-Cup)
SA/SO, 24./25. Januar - HSM Bochum
SO, 1. Februar, 15.15 Uhr (H) - SuS Kaiserau (LL) 5:1
DO, 5. Februar, 19.30 Uhr (A) - RW Stiepel (KLA)
SO, 8. Februar, 15.15 Uhr (H) - Königsborner SV (LL)
SO, 15. Februar, 15.15 Uhr (H) - TuS Harpen (LL)
SpVg Hagen 11
3. Januar Provinzial Cup Sallermann
10. Januar Sparkassen Masters Hagen
FR, 23. Januar, 19 Uhr (A) - FC Hellas/Makedonikos Hagen (BL) 2:1
SO, 1. Februar, 16 Uhr (H) - TuS Hannibal (LL) 7:3
SO, 8. Februar, 15 Uhr (H) - SV Brackel 06 (LL)
SO, 15. Februar, 14 Uhr (A) - Holzwickeder SC (WL)
FC Brünninghausen
27./28. Dezember, 2. - 4. Januar und 9. - 11. Januar HSM Dortmund
SO, 18. Januar, 15.30 Uhr (H) - Borussia Dröschede (LL) 2:3
SO, 1. Februar, 15 Uhr (A) - TSC Eintracht Dortmund U19 2:1
MI, 4. Februar, 19.30 Uhr (A) - VfB Westhofen (BL)
SO, 8. Februar, 15 Uhr (A) - Westfalia Huckarde (BL)
DO, 12. Februar, 19.30 Uhr (A) - Dortmunder Löwen (BL)
SO, 15. Februar, 15.30 Uhr (H) - SV Brackel 06 (LL)
SSV Buer
27. Dezember Hertener Mitternachtscup
28. Dezember/3. Januar HSM Gelsenkirchen
DO, 15. Januar, 19.30 Uhr (H) - SpVgg Erkenschwick (OL) 1:2
SO, 18. Januar, 15 Uhr (H) - Firtinaspor Herne (BL) 2:3
DO, 22. Januar, 19 Uhr (A) - SC Hassel (BL) 3:3
SA, 24. Januar, 18 Uhr (A) - Westfalia Dortmund (KLA) 7:3
SO, 25. Januar, 15 Uhr (A) - SV SW Lembeck (LL) 5:1
SO, 1. Februar, 15 Uhr (H) - FC Roj (LL) 1:2
SO, 8. Februar, 14.30 Uhr (A) - SV RW Deuten (LL)
SO, 15. Februar, 15 Uhr (H) - SV Sodingen (LL)