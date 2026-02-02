So läuft die Vorbereitung der Staffel 1-Westfalenligisten

Viel Zeit, um sich ausreichend für die Rückrunde einzuspielen. Doch das Winterwetter machte zuletzt oftmals einen Strich durch die Rechnung, so dass fast alle Mannschaften ständig umplanen müssen.
FuPa Westfalen hat für euch die Übersicht aller Testspiele:
Hinweis: Alle Ergebnis aus Sicht der Westfalenligisten.
SC Westfalia Kinderhaus
17. bis 19. Dezember Ausber-Cup
26. bis 30. Dezember HSM Münster
3. Januar Davertpokal
SA, 17. Januar, 14 Uhr (H) - FC Eintracht Rheine (OL) 2:1
SA, 24. Januar, 14 Uhr (A) - SpVgg Vreden (OL) 4:1
SA, 7. Februar, 14 Uhr (H) - Borussia Emsdetten (WL)
SO, 15. Februar, 15 Uhr (H) - DJK TuS Hordel (WL)
SC RW Maaslingen
11. Januar RWM-Sponsoren-Cup
SA, 24. Januar, 14 Uhr (H) - 1. FC Germania Egestorf-Langreder (OL) 1:4
SO, 7. Februar, 15 Uhr (A) - BV Bad Lippspringe (LL)
SO, 15. Februar, Nachholspiel gegen SV Mesum
FSC Rheda
3. Januar Hohenfelder Cup
DO, 15. Januar, 19 Uhr (A) - SV Lippstadt 08 (RL) 1:9
SA, 17. Januar, 16 Uhr (H) - Westfalia Rhynern (OL) 1:4 (Tönnies-Arena)
SA, 24. Januar, 13 Uhr (H) - TuS Dornberg (LL) 2:0
DO, 29. Januar, 19 Uhr (H) - SV Avenwedde (LL) 0:0 (Tönnies-Arena)
SA, 7. Februar, 18 Uhr (H) - Delbrücker SC (LL)
SA, 14. Februar, 14 Uhr (H) - Hövelhofer SV (LL)
SV Mesum
3. Januar HSM Rheine
SO, 18. Januar, 14.30 Uhr (H) - TuS Hiltrup (OL) 1:5
SO, 25. Januar, 14 Uhr (H) - SC Greven 09 (BL) 1:3
DI, 3. Februar, 20 Uhr (H) - Germania Hauenhorst (BL)
SO, 8. Februar, 12 Uhr (A) - Vorwärts Nordhorn (LL)
SO, 15. Februar, Nachholspiel beim SC RW Maaslingen
SC Peckeloh
20. Dezember Christmas Cup
26. - 28. Dezember Haller Kreisblatt-Cup
3. Januar Hohenfelder Cup
DI, 13. Januar, 18.30 Uhr (A) - TSV Victoria Clarholz (OL) 1:3
SO, 18. Januar, 14.30 Uhr (A) - 1. FC Gievenbeck (OL) 2:0
MI, 21. Januar, 19 Uhr (A) - RW Ahlen (OL) 3:1
SO, 1. Februar, 15 Uhr (H) - ASK Ahlen (LL) 6:4
SA, 7. Februar, 14 Uhr (H) - TuS Dornberg (LL)
SA, 14. Februar, 14 Uhr (H) - FC RW Kirchlengern (LL)
MI, 18. Februar, 19 Uhr (H) - Sportfreunde Lotte (RL) (Westfalenpokal)
SuS Neuenkirchen
MI, 14. Januar, 19.45 Uhr (H) - 1. FC Gievenbeck (OL) 1:2
SO, 25. Januar, 15 Uhr (H) - SC Spelle-Venhaus (OL) 3:4
SO, 1. Februar, 14 Uhr (A) - ASC Schöppingen (BL) 2:2
SA, 7. Februar, 15 Uhr (A) - SV Burgsteinfurt (LL)
SA, 14. Februar, Nachholspiel bei SF Ostinghausen
Eintracht Ahaus
27. Dezember HSM Ahaus
SO, 25. Januar, 13 Uhr (A) - 1. FC Gievenbeck (OL) 2:4
SA, 31. Januar, 14 Uhr (H) - SpVg Emsdetten 05 (LL) 3:1
SA, 7. Februar, 14 Uhr (A) - SC Spelle-Venhaus (OL)
DI, 10. Februar, 19 Uhr (A) - SW Holtwick (BL)
SA, 14. Februar, 14.30 Uhr (H) - SV Holthausen-Biene (OL)
VfL Theesen
27. bis 30. Dezember HSM Bielefeld
10. Januar Glas-Wulfmeier-Cup
FR, 16. Januar, 19.30 Uhr (A) - SC Verl II (OL) 0:3
SO, 8. Februar, 14.30 Uhr (A) - SV Heide Paderborn (LL)
SO, 15. Februar, 15 Uhr (H) - SV Avenwedde (LL)
GW Nottuln
SA, 17. Januar Polpublik-Cup
SO, 18. Januar, 13 Uhr (A) - TuS Altenberge (BL) 2:3
SA, 24. Januar, 13 Uhr (A) - 1. FC Gievenbeck (OL) 0:2 (45 Minuten)
SA, 24. Januar, 15 Uhr (A, in Gievenbeck) - SC Preußen Münster II (OL) 0:3 (45 Minuten)
SO, 1. Februar, 15.30 Uhr (A) - SC Westfalia Herne (LL) 1:1
MI, 4. Februar, 19.30 Uhr (A) - SW Holtwick (BL)
SA, 7. Februar, 12 Uhr (H) - Borussia Münster (LL)
SA, 14. Februar, 13 Uhr (H) - SV Vestia Disteln (WL)
Borussia Emsdetten
SO, 1. Februar, 13 Uhr (A) - 1. FC Nordwalde (BL) 1:3
DI, 3. Februar, 19.30 Uhr (A) - GW Amisia Rheine (KLA)
DO, 5. Februar, 20 Uhr (A) - Ibbenbürener SpVg (LL)
SA, 7. Februar, 14 Uhr (A) - Westfalia Kinderhaus (WL)
SA, 14. Februar, 14 Uhr (A) - SpVg Emsdetten 05 (LL)
SF Ostinghausen
SA/SO, 4./5. Januar - Röhrtal Cup
SA/SO, 10./11. Januar - Sparkassen Masters
MI, 14. Januar, 19.30 Uhr (A) - Hövelhofer SV (LL) 7:1
SA/SO, 17./18. Januar - Sparkassen Masters Endrunde
SA, 24. Januar, 15.30 Uhr (A) - Westfalia Rhynern (OL) 0:10
FR, 6. Februar, 19 Uhr (A) - TuS Sundern (LL)
MI, 11. Februar, 19.30 Uhr (A) - Beckumer SpVg (LL)
SA, 14. Februar, Nachholspiel gegen den SuS Neuenkirchen
FC Nordkirchen
3. Januar Davertpokal
SA, 31. Januar, 17.30 Uhr (A) - BSV Schüren (WL) 1:0
DI, 3. Februar, 19.30 Uhr (A) - TuS Hiltrup (OL)
SA, 7. Februar, 15 Uhr (A) - RW Ahlen (OL)
SO, 8. Februar, 15 Uhr (A) - Hammer SpVg (LL)
SO, 15. Februar, 15 Uhr (H) - SpVgg Horsthausen (WL)
SV Rödinghausen II
SO, 18. Januar, 13.15 Uhr (H) - TSV Wetschen (OL) 0:2
SO, 25. Januar, 15 Uhr (A) - SC Verl II (OL) 2:0
DO, 5. Februar, 19.30 Uhr (H) - SC Melle (LL) abgesagt
SO, 8. Februar, 15.30 Uhr (H) - FC RW Kirchlengern (LL)
SA, 14. Februar, 15.45 Uhr (A) - FC Bad Oeynhausen (LL)
FC Kaunitz
20. Dezember Christmas Cup
SO, 18. Januar, 14 Uhr (A) - TSV Victoria Clarholz (OL) 0:2
MI, 21. Januar, 19 Uhr (H) - Delbrücker SC (LL) 2:4
MI, 4. Februar, 19 Uhr (H) - VfB Schloß Holte (BL)
SA, 7. Februar, 14 Uhr (H) - Beckumer SpVg (BL)
SA, 14. Februar, 14.30 Uhr (H) - Post TSV Detmold (LL)
SV Westfalia Soest
SA/SO, 10./11. Januar - Sparkassen Masters
DO, 15. Januar, 19.30 Uhr (H) - Königsborner SV (LL) 3:4
SA, 17. Januar, 17 Uhr (H) - SV Schmallenberg/Fredeburg (WL) 2:0
SO, 18. Januar - Sparkassen Masters Endrunde
DO, 22. Januar, 19.30 Uhr (H) - BV Bad Lippspringe (LL) 2:3
MI, 28. Januar, 19.30 Uhr (A) - SuS Bad Westernkotten (LL) 4:1
SO, 1. Februar, 16.45 Uhr (A, in Dröschede) - Beckumer SpVg (LL) 2:0 (2x 30 Minuten)
SO, 1. Februar, 18 Uhr (A) - Borussia Dröschede (LL) 1:6 (2x 30 Minuten)
SO, 8. Februar, 15 Uhr (A) - SuS Langscheid/Enkhausen (LL)
SA, 14. Februar, 15.30 Uhr (H) - FC Iserlohn (WL)
FC Preußen Espelkamp
SO, 18. Januar, 15 Uhr (H) - FC Roj Minden (KLA) 12:0
DO, 5. Februar, 19.30 Uhr (H) - BV Stift Quernheim (BL)
SO, 8. Februar, 15 Uhr (A) - VfB Schloß Holte (LL)
FR, 13. Februar, 19.30 Uhr (H) - VfR Voxtrup (LL)
SA, 14. Februar, 15.45 Uhr (A) - FC Bad Oeynhausen (LL) abgesagt
DO, 19. Februar, 19.30 Uhr (H) - FC Lübbecke (LL)