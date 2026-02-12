So läuft die Trainersuche von Grün-Weiß Vernum

Mit dieser Erfolgsserie gingen Sascha Heigl und seine Mannschaft in die Winterpause und in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Heigl betont, dass sein Team gezeigt habe, dass es absolut wettbewerbsfähig sei. „Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass wir in jeder Partie das Maximum aus uns herausholen müssen.“ Denn die Kreisliga A sei auch in dieser Saison wieder so ausgeglichen, dass man sich keine Leichtsinnigkeit erlauben könne. „Wir wollen uns weiter stabilisieren und die Schwankungen nicht so extrem ausfallen lassen. Wenn wir dann am Ende der Spielzeit mit diesem jungen Team dort stehen, wo wir jetzt sind, wäre das aus meiner Sicht ein Erfolg für uns alle und ein schöner Abschluss für mich.“

Denn Sascha Heigl hat von Anfang an klargemacht: Es wird definitiv seine letzte Saison bei Grün-Weiß Vernum sein. Über die Nachfolge ist aber bislang noch nichts Spruchreifes bekannt. Es heißt aber, dass im Hintergrund gerade intensive Gespräche geführt werden.