So läuft die Trainersuche von Grün-Weiß Vernum

Grün-Weiß Vernum befindet sich in der Winterpause und bereitet sich intensiv auf die Rückrunde in der Kreisliga A Kleve/Geldern vor. Das Team von Trainer Sascha Heigl hat bereits vier Testspiele absolviert – und alle gewonnen. Dabei erzielte das Team insgesamt 23 Tore. Bis zum Rückrundenstart am 1. März beim SV Sevelen steht noch ein weiteres Vorbereitungsspiel beim SC Auwel-Holt (22. Februar, 15.30 Uhr) auf dem Programm. Die zentrale Frage lautet nun: Wie bewertet Heigl die Hinrunde, welche personellen Veränderungen gibt es, und wie steht es um die Nachfolge des Trainers?
Der Coach stand vor der Saison vor enormen Herausforderungen. Ursprünglich hatte Sascha Heigl gar nicht vor, die Vernumer in der Saison 2025/26 zu trainieren. Er wollte sich nach vielen Jahren zurückziehen und eine Fußballpause einlegen. Doch im Frühling 2025 tat sich in Vernum einiges. Der eigentlich vorgesehene Nachfolger Tobias Schmitz machte einen Rückzieher und ging zum FC Viktoria Alpen, sodass Heigl sich bereit erklärte, doch weiterzumachen.
Dann kam aber noch hinzu, dass der langjährige zweite Co-Trainer Simon Eckl zum Liga-Rivalen TSV Wachtendonk-Wankum in gleicher Position wechselte. „Das musste ich persönlich erst einmal verarbeiten, denn ich hatte ganz andere Pläne nach der Saison 2024/25“, sagt Heigl heute mit etwas Abstand. „Und auch die Mannschaft musste sich erst einmal damit abfinden, dass es keinen neuen Trainer und keine neue Ansprache geben sollte. Die Jungs hatten sich auch auf einen Neuanfang gefreut.“
Eine weitere Aufgabe bestand darin, die notwendige Verjüngung der Mannschaft einzuleiten. „Aufgrund des jungen Durchschnittsalters der Mannschaft hatten wir in den ersten Wochen auch sehr viele Schwankungen“, sagt Heigl rückblickend.
Seine Mannschaft verbesserte sich aber Schritt für Schritt. Heigl formte ein neues Team und brachte es auf Kurs. Vor allem in den letzten vier Spielen des vergangenen Jahres wurde das deutlich. Grün-Weiß Vernum ging dreimal als Sieger vom Platz und kletterte mit 23 Punkten und einer ausgeglichenen Bilanz von je sieben Siegen und Niederlagen sowie zwei Unentschieden auf den achten Tabellenplatz.
Mit dieser Erfolgsserie gingen Sascha Heigl und seine Mannschaft in die Winterpause und in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Heigl betont, dass sein Team gezeigt habe, dass es absolut wettbewerbsfähig sei. „Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass wir in jeder Partie das Maximum aus uns herausholen müssen.“ Denn die Kreisliga A sei auch in dieser Saison wieder so ausgeglichen, dass man sich keine Leichtsinnigkeit erlauben könne. „Wir wollen uns weiter stabilisieren und die Schwankungen nicht so extrem ausfallen lassen. Wenn wir dann am Ende der Spielzeit mit diesem jungen Team dort stehen, wo wir jetzt sind, wäre das aus meiner Sicht ein Erfolg für uns alle und ein schöner Abschluss für mich.“
Denn Sascha Heigl hat von Anfang an klargemacht: Es wird definitiv seine letzte Saison bei Grün-Weiß Vernum sein. Über die Nachfolge ist aber bislang noch nichts Spruchreifes bekannt. Es heißt aber, dass im Hintergrund gerade intensive Gespräche geführt werden.
Im Kader von Grün-Weiß Vernum hat sich während der Winterpause übrigens nichts verändert. Es gibt weder Neuzugänge noch Abgänge.