So läuft die Trainersuche bei der SpVgg Sterkrade-Nord Dennis Charlier ist als Trainer des abstiegsgefährdeten Landesligisten zurückgetreten. Nun hat Georg "Schorsch" Mewes alle Hände voll zu tun.

Der Rücktritt des 36-Jährigen kam allerdings auch nicht von ungefähr. Das Team holte zuletzt nur vier Punkte aus acht Partien, die Abstiegssorgen sind groß. Vor allem defensiv enttäuschen die Akteure Woche für Woche. "Dennis Charlier ist ein toller Mensch und ein klasse Trainer. Ich sehe ihn trotz unseres Altersunterschiedes als Freund an. Vielleicht war er aber einfach etwas zu nett zu den Jungs. Die Truppe ist gut zusammengestellt, Qualität ist reichlich vorhanden. Fußball spielen können die alle. Nun braucht es jemanden, der viel Wert auf Disziplin legt, der die Jungs auch mal etwas härter anpackt", sagt Mewes, dessen Klub in der vergangenen Saison höchst unglücklich aus der Oberliga Niederrhein abgestiegen war.

Die Telefondrähte von Georg "Schorsch" Mewes laufen dieser Tage heiß. Der Sportliche Leiter des Landesligisten SpVgg Sterkrade-Nord muss einen neuen Trainer finden, nachdem Dennis Charlier Mitte Dezember überraschend zurückgetreten war. "Mich haben schon 20 Mann angerufen, die bei uns Trainer werden wollen. Ich bin mir sicher, dass wir in diesem Jahr noch fündig werden. Schlussendlich aber muss der Vorstand Grünes Licht geben", sagt Mewes. Offenbar habe der Klub aber einen guten Namen in der Region. "Viele Trainer würden gerne bei uns anfangen. Aber wir lassen uns Zeit, damit wir den Richtigen finden", sagt der Kultcoach, der sich am Montagabend mit der Klubführung über mögliche Kandidaten unterhielt.

Nun droht der freie Fall. Ohne eine Leistungssteigerung kickt die Spielvereinigung bald in der Bezirksliga. Das gilt es zu verhindern. "Ich bin mir sicher, dass wir es schaffen werden. Wir sind aber gewarnt. Wir müssen unbedingt an unsere Grenzen gehen, um in der Landesliga zu bleiben", sagt der Sportchef. 16 Punkte aus 15 Partien sind eine dramatisch schwache Bilanz. Zur Wahrheit gehört aber auch: Im Tabellenkeller der Gruppe zwei geht es unheimlich spannend zu.

Personell könnte noch einmal nachgelegt werden

Ob die Oberhausener personell noch einmal nachlegen, ist Stand jetzt offen. Man würde sich durchaus mit Zu- und Abgängen befassen, allerdings sagt Mewes: "Der Kader ist eigentlich gut genug, das ist keine Hammerwerftruppe. Aber wenn wir nachbessern können, werden wir das tun." Die nächste Liga-Partie nach der Winterpause steht am Sonntag, 26. Februar, auf dem Programm. Dann geht es vor heimischem Publikum gegen den direkten Konkurrenten TSV Wachtendonk-Wankum. Der Trainingsauftakt an der Lütticher Straße steigt am 10. Januar. Freilich soll dann bereits ein neuer Coach an der Seitenlinie stehen. Selbst noch einmal als Cheftrainer aktiv zu werden, schließt Georg Mewes im Gespräch übrigens aus.