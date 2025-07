So läuft die Stadtmeisterschaft Isselburg

Westfalia Anholt startet als Titelverteidiger in die Stadtmeisterschaft. – Foto: Horst Zellmann

Vier Mannschaften starten am 24. Juli in die Titelkämpfe bei der Stadtmeisterschaft Isselburg. Ausrichter in diesem Jahr ist der SuS Isselburg, der somit den SV Werth, Westfalia Anholt und den 1. FC Heelden bei sich auf der Anlage begrüßt. Gespielt wir im bekannten Modus Jeder-gegen-Jeden, die Spielzeit beträgt 60 Minuten.

Der erste Anpfiff im Isselstadion ertönt am Donnerstag den 24. Juli, um 18.30 Uhr. Gastgeber SuS Isselburg trifft auf den SV Werth und das verspricht gleich ein spannendes Duell zu werden. In der abgelaufenen Saison lieferten sich beide Mannschaften in der Kreisliga C ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Meisterschaft. Am Ende stieg Werth mit sechs Punkten Vorsprung vor Isselburg in die B-Liga auf. Um 20 Uhr folgt dann das Spiel zwischen Titelverteidiger Westfalia Anholt (Bezirksliga) und dem 1. FC Heelden (Kreisliga B). >>> Hier geht es zur Stadtmeisterschaft Isselburg

Am zweiten Turniertag wird parallel gespielt. Um 14.30 Uhr treten Werth gegen Anholt und Heelden gegen Isselburg an. Es ist durchaus möglich, dass dann bereits der neue Stadtmeister feststeht, spätestens ist das aber der Fall nach Abpfiff der finalen Spiele um 16 Uhr. Hier trifft Isselburg auf die Westfalia aus Anholt und Heelden auf den SVW. Im vergangenen Jahr holte Anholt den Titel übrigens ohne ein einziges Gegentor kassiert zu haben. Am Ende stand ein souveränes Torverhältnis von 17:0 und die maximale Punktausbeute von neun Zählern. Heelden folgte auf Rang zwei mit sechs Punkten. Der Spielplan in der Übersicht