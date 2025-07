So läuft die Stadtmeisterschaft Hamminkeln

Die Stadtmeisterschaft Hamminkeln startet am 15. Juli. Insgesamt sieben Mannschaften gehen ins Rennen, einen kurzfristigen Rückzug gab es mit dem SV Ringendberg, der mit personellen Problemen zu kämpfen hat. Damit ist der SV Brünen bereits für das Halbfinale gesetzt. In drei Viertelfinalspielen sind die verbleibenden Teams gefordert.

Nach durchweg positiver Rückermeldung im vergangenen Jahr, findet die Stadtmeisterschaft in Hamminkeln auch in diesem Sommer im K.o.-Modus statt. Der Hamminkelner SV hatte das im zurückliegenden Jahr erstmals so ausgetragen, um von einem langwierigen Jeder-gegen-Jeden über drei Tage Abstand zu nehmen. Nun genießt im Viertelfinale jeweils der klassentiefere Verein Heimrecht, ab dem Halbfinale steigen die Partien auf der Anlage von B-Ligist Grün-Weiß Lankern, der in diesem Jahr als Ausrichter fungiert. Die Spielzeit beträgt jeweils 90 Minuten.

Der Startschuss in den Wettbewerb erfolgt am Dienstag. Um 19.30 Uhr empfängt C-Ligist HSV Berg den Oberligisten und Titelverteidiger Blau-Weiß Dingden. Ausrichter Lankern empfängt am Sonntag, den 20. Juli, um 15 Uhr den VfR Mehrhoog und Blau-Weiß Wertherbruch trifft am Dienstag, den 22. Juli, auf Bezirksligist Hamminkelner SV. Das vierte Viertelfinal zwischen dem SV Ringenberg und dem SV Brünen ist abgesagt, da der SVR nicht über genügend Spieler verfügt. Weiter geht es mit den Halbfinal-Begegnungen, die am Freitag, die am Freitag, den 25. Juli, stattfinden. Zwei Tage später geht es im Finale um den Titel.

Der Spielplan in der Übersicht