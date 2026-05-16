So läuft die Relegation zur Regionalliga Nord ab Die Relegation zur Regionalliga Nord beginnt am 30. Mai - und drei der vier Teilnehmer stehen ebenso wie der Spielplan fest. von red · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

FuPa verrät euch, wie die Regionalliga-Relegation abläuft. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der Spielplan für die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord steht fest. Ab dem 30. Mai treten vier Mannschaften an drei Spieltagen gegeneinander an - zwei Teams steigen aus der Regionalliga-Relegation in die Nord-Staffel auf.

Ab dem 30. Mai 2026 geht es für vier Mannschaften um zwei freie Plätze in der Regionalliga Nord. Teilnahmeberechtigt sind die Vereine, die neben der sportlichen Qualifikation auch fristgerecht ihre Zulassungsunterlagen für die Saison 2026/2027 eingereicht und eine positive Rückmeldung - gegebenenfalls mit Auflagen - erhalten haben. Aus sportlicher Sicht nehmen der Vizemeister der Oberliga Niedersachsen sowie die Meister der Oberliga Schleswig-Holstein, der Bremen-Liga und der Oberliga Hamburg an der Aufstiegsrunde teil. Der Hamburger Vertreter steht fest: Der Eimsbütteler TV nimmt als Vizemeister Hamburgs an der Relegation teil, weil Meister ETSV Hamburg keine Lizenzunterlagen einreichen konnte - mehr hier.

Ebenfalls qualifiziert sind der SV Todesfelde aus Schleswig-Holstein und der Blumenthaler SV aus Bremen. Offen ist noch, wer Niedersachsen vertreten wird. Dort fällt die Entscheidung zwischen dem 1. FC Germania Egestorf-Langreder und dem Heeslinger SC. Drei Spiele binnen neun Tagen Für die notwendige Planungssicherheit hat der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) als Schirmherr der Regionalliga Nord Anfang Mai gesorgt, indem er zunächst mit Platzhaltern die Relegation ausgelost hat. Doch die Teilnehmer stehen, wie erwähnt, mittlerweile fast alle fest.