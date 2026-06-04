So läuft die Relegation zur Landesliga, Staffel 4

In der Saison 2025/2026 stehen im Fußball wieder Relegationsspiele in verschiedenen Ligen an. FuPa verschafft euch einen Überblick über die Relegation mit den Spielen, Erklärungen und Terminen zur Landesliga, Staffel 4.
In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.
Es geht um einen Platz in der Landesliga, Staffel 4. Es gibt zwei Runden mit insgesamt 3 Spielen.
Es spielt der Vertreter aus der Bezirksliga Oberschwaben gegen den Releganten aus der Landesliga, Staffel 4. Termin ist am Samstag, 13.06.2026, um 15.30 Uhr. Außerdem trifft der Vertreter der Bezirksliga Donau/Iller auf den Vertreter der Bezirksliga Bodensee. Dieses Spiel ist ebenfalls am Samstag, 13.06.2026, um 15.30 Uhr angesetzt. Die Sieger der beiden Partien kommen weiter. Für die beiden Verlierer ist die Relegation beendet.
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Finale
Die beiden Sieger aus der 1. Runde treffen im Finale aufeinander. Als Spieltermin ist Sonntag, 21.06.2026, um 15 Uhr festgelegt. Der Sieger des Finales darf in der neuen Saison in der Landesliga, Staffel 4, spielen. Die Verlierer spielt in der neuen Runde in der Bezirksliga.
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