So läuft die Relegation zur Bezirksliga in Mittelfranken 2025

Der Kampf um den Verbleib beziehungsweise Aufstieg in die Bezirksliga Mittelfranken beginnt am Mittwoch, 21. Mai 2025. In der BFV-Bezirksgeschäftsstelle in Nürnberg wurden am Sonntagvormittag die ersten Paarungen der Abstiegs- und Aufstiegsrelegation ausgelost.