So läuft die Relegation in Württemberg 2024/2025

Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.

Sollten sich Fehler eingeschlichen oder Fragen ergeben haben, schreibt uns gerne direkt per E-Mail an h.schmidt@fupa.net.

__________________

Das ist die Relegation

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

__________________

Männer

Relegation zur Verbandsliga Württemberg



Ein Platz in der Verbandsliga Württemberg wird vergeben. Es gibt K.o-Spiele auf neutralen Plätzen. Zunächst trifft der Tabellenzweite der Landesliga, Staffel 2, auf den Zweiten der Staffel 3. Zeitgleich stehen sich die Zweiten der Staffel 4 und der Staffel 1 vier gegenüber. Diese beiden Partien werden am Mittwoch, 11. Juni, um 18 Uhr ausgetragen.

Die Sieger der beiden Partien treffen dann am Samstag, 14. Juni, um 15.30 Uhr aufeinander, wobei der Teilnehmer der Landesliga 2/3 in einem Ort seines Fußballbezirks spielen darf. Der Gewinner dieser Partie trifft zum Abschluss am Sonntag, 22. Juni um 15.30 Uhr auf den Relegationsteilnehmer aus der Verbandsliga, in dessen Fußballbezirk das Match stattfinden wird.

__________________

Relegation zur Landesliga, Staffel 1

Es geht um einen Platz in der Landesliga, Staffel 1. Dabei finden K.o.-Spiele auf neutralen Plätzen statt. Allerdings gibt es im Vergleich zu den vergangenen Jahren lediglich drei Spiele, weil es durch die Verringerung der Bezirke nur noch drei Teilnehmer aus den Bezirken gibt. Neu ist zudem, dass der Relegant der Landesliga bereits in der 1. Runde dabei ist.

Zunächst treffen der Relegant der Landesliga, Staffel 1, und der Teilnehmer der Bezirksliga Rems/Murr/Hall aufeinander. Zeitgleich tritt das Team aus der Bezirksliga Franken gegen den Teilnehmer aus der Bezirksliga Enz/Murr an. Beide Partien sind am Samstag, 14. Juni, um 15.30 Uhr angesetzt. Die Sieger der beiden Begegnungen absolvieren am Sonntag, 22. Juni, um 15.30 Uhr das letzte Spiel um einen Platz in der Landesliga, Staffel 1. Gespielt wird im Bezirk des Siegers der Erstrundenpartie Relegant Landesliga 1 gegen Rems/Murr/Hall.

__________________

Relegation zur Landesliga, Staffel 2

Es geht um einen Platz in der Landesliga, Staffel 2. Dabei finden K.o.-Spiele auf neutralen Plätzen statt. Allerdings gibt es im Vergleich zu den vergangenen Jahren lediglich drei Spiele, weil es durch die Verringerung der Bezirke nur noch drei Teilnehmer aus den Bezirken gibt. Neu ist zudem, dass der Relegant der Landesliga bereits in der 1. Runde dabei ist.

Zunächst treffen der Teilnehmer der Bezirksliga Neckar/Fils und der Relegant der Landesliga, Staffel 2, aufeinander. Zeitgleich tritt das Team aus der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen gegen den Teilnehmer aus der Bezirksliga Ostwürttemberg an. Beide Partien sind am Samstag, 14. Juni, um 15.30 Uhr angesetzt. Die Sieger der beiden Begegnungen absolvieren am Sonntag, 22. Juni, um 15.30 Uhr das letzte Spiel um einen Platz in der Landesliga, Staffel 2. Gespielt wird im Bezirk des Siegers der Erstrundenpartie zwischen Stuttgart/Böblingen und Ostwürttemberg.

__________________

Relegation zur Landesliga, Staffel 3

Es geht um einen Platz in der Landesliga, Staffel 3. Dabei finden K.o.-Spiele auf neutralen Plätzen statt. Allerdings gibt es im Vergleich zu den vergangenen Jahren lediglich drei Spiele, weil es durch die Verringerung der Bezirke nur noch drei Teilnehmer aus den Bezirken gibt. Neu ist zudem, dass der Relegant der Landesliga bereits in der 1. Runde dabei ist.

Zunächst treffen das Team aus der Bezirksliga Nordschwarzwald und der Teilnehmer der Bezirksliga Alb aufeinander. Zeitgleich tritt der Vertreter aus der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern gegen den Releganten der Landesliga, Staffel 3, an. Beide Partien sind am Samstag, 14. Juni, um 15.30 Uhr angesetzt. Die Sieger der beiden Begegnungen absolvieren am Sonntag, 22. Juni, um 15.30 Uhr das letzte Spiel um einen Platz in der Landesliga, Staffel 3. Gespielt wird im Bezirk des Siegers der Erstrundenpartie Schwarzwald/Zollern gegen Relegant Landesliga 3.

__________________

Relegation zur Landesliga, Staffel 4

Es geht um einen Platz in der Landesliga, Staffel 4. Dabei finden K.o.-Spiele auf neutralen Plätzen statt. Allerdings gibt es im Vergleich zu den vergangenen Jahren lediglich drei Spiele, weil es durch die Verringerung der Bezirke nur noch drei Teilnehmer aus den Bezirken gibt. Neu ist zudem, dass der Relegant der Landesliga bereits in der 1. Runde dabei ist.

Zunächst treffen die Mannschaft aus der Bezirksliga Donau/Iller und der Teilnehmer der Bezirksliga Oberschwaben aufeinander. Zeitgleich tritt der Relegant der Landesliga, Staffel 4, gegen das Team aus der Bezirksliga Bodensee an. Beide Partien sind am Samstag, 14. Juni, um 15.30 Uhr angesetzt. Die Sieger der beiden Begegnungen absolvieren am Sonntag, 22. Juni, um 15.30 Uhr das letzte Spiel um einen Platz in der Landesliga, Staffel 4. Gespielt wird im Bezirk des Siegers der Erstrundenpartie Donau/Iller gegen Oberschwaben.