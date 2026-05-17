So läuft die Relegation in Schwaben

von Walter Brugger · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

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Nach der regulären Saison geht es in die Verlängerung. Zumindest für die Klubs, die in der Relegation um den Aufstieg oder gegen den Abstieg kämpfen. Wir bieten einen Überblick über alle entscheidenden Partien.

Abstieg aus den Bezirksligen

Die Übersicht zu allen Entscheidungen in der Regionalliga Bayern sowie den Bayern- und Landesligen gibt es hier...

1. Runde: 20. Mai 2026 (18.30 Uhr) Spiel 1: TSV Dinkelscherben - SpVgg Langerringen (in Walkertshofen) Spiel 2: TSV Babenhausen - FC Gundelfingen II (in Waldstetten)

Der FC Sieger des Spiels 3 bleibt Bezirksligist, die anderen Teams steigen in die Kreisligen ab.

Aufstieg in die Bezirksligen

1. Runde: 3. Juni 2026 (18.30 Uhr)

Spiel 1: Zweiter Kreisliga Donau West - Zweiter Kreisliga Donau Nord

Spiel 2: Zweiter Kreisliga Allgäu Nord - Zweier Kreisliga Allgäu Süd

Spiel 3: Zweiter Kreisliga Augsburg - Zweiter Kreisliga Ost

2. Runde: 6. Juni 2026

Spiel 4: Sieger Spiel 2 - Sieger Spiel 3

3. Runde: 10. Juni 2025 (18.30 Uhr)

Spiel 5: Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 4

Der Sieger des Spiels 5 steigt in die Bezirksliga auf.

Die Relegation auf Kreisebene folgt