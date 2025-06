So läuft die Relegation in Schwaben

Während von der Landesliga aufwärts die Relegation bereits abgeschlossen ist, sind in den schwäbischen Bezirkligen und in allen Spielklassen in den Kreisen Donau, Augsburg und Allgäu noch zahlreiche Entscheidungen offen. Nach dem Saisonfinale am 7. Juni geht es richtig rund. Die Übersicht zu allen feststehenden Partien und Entscheidungen gibt es auf FuPa Schwaben.